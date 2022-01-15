Гороскоп на 16 января для всех знаков зодиака

Астрологический прогноз на 16 января для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня

Астрологи дали прогноз на 16 января 2022 года. Поберегитесь: в этот день может возникнуть много искушения, перед которыми будет сложно устоять.

Гороскоп на 16 января для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

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Будьте осторожны и внимательны. Не разбрасывайтесь шутками, потому что ваш юмор в этот день чреват не очень приятными последствиями. Не все люди настроены на ту же волну, что и вы, но это нормально.

Гороскоп на 16 января для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

У вас появится отличный шанс сделать то, о чем вы так давно мечтали, но никак не могли воплотить. Не провороньте, действовать нужно быстро и уверенно. Родственники порадуют неожиданной новостью.

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Гороскоп на 16 января для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

Признайтесь, что вы неправы, даже если сами так не считаете. Этот тактический ход поможет обезоружить собеседника, и вы сможете быстро и безболезненно разрешить назревающий конфликт.

Гороскоп на 16 января для Рака

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

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У вас не должно возникнуть проблем с помощью со стороны окружающих людей. Воспользуйтесь случаем, потому что такой шанс выпадает далеко не каждый день. Не скупитесь на комплименты и слова благодарности.

Гороскоп на 16 января для Льва

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

Вас ожидает неоднозначный день. Вы рискуете оказаться в поле зрения и влияния персоны, которая может вызывать у вас одновременно крайнюю степень раздражения и необъяснимую притягательность.

Гороскоп на 16 января для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

День будет наполнен духом риска и авантюризма. Вам окажутся по плечу блестящие аферы, вызывающие невольное уважение своей смелостью, которые в другое время вас бы попросту напугали.

Гороскоп на 16 января для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

Если вам не дают покоя мысли о прошлом, пора его отпустить с миром. Вы почерпнули из него опыт и нежелание повторять ошибки, остальное вам уже не нужно. Развернитесь на 180 градусов и смотрите в будущее.

Гороскоп на 16 января для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

В этот день вас будут больше тревожить не сами проблемы, а то, что никто не хочет помогать вам. Не переживайте: это вовсе не потому, что к вам как-то предвзято относятся. Просто у каждого – свои заботы.

Гороскоп на 16 января для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

Займитесь чем-то новым и более активным, чем обычно. Вам необходимо как-то сбрасывать накопившуюся энергию, а то она вам не даст спать спокойно. Коньки, лыжи или просто бег трусцой – тоже вариант.

Гороскоп на 16 января для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

Прежде чем поддаваться настроению, царящему в коллективе друзей, подумайте, нужно ли вам это. Возможно, вам больше хотелось бы побыть наедине или же в обнимку с теплым пледом и пультом от телевизора.

Гороскоп на 16 января для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

Очень интересные мысли озвучат ваши родственники, сами того не подозревая. Запомните их, поскольку эти идеи вам пригодятся в скором будущем. Вообще заведите привычку быть более наблюдательными.

Гороскоп на 16 января для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

Предупредите всех, кто будет рядом с вами, чтобы не провоцировали и не дразнили вас понапрасну. В противном случае размолвки неизбежны. А потом придется выяснять, кто же был неправ.

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