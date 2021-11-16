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Гороскоп на 17 ноября для всех знаков зодиака

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
16 ноября, 18:00
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Астрологический прогноз на 17 ноября для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня

Астрологи дали прогноз на 17 ноября 2021 года. Представителей многих знаков зодиака ждет удачный день, когда все задуманное получается, а многие желания сбываются.

Гороскоп на 17 ноября для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

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Окружающие будут удивляться, откуда у вас берутся силы. Может быть пора заняться решением своих дел, потому что их накопилось уже много. Подумайте о будущем. Будьте готовы к возможному розыгрышу.

Гороскоп на 17 ноября для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая)
Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

Подходящий день для того, чтобы засучить рукава и броситься на очередной участок работы. Возможно, вы сможете довести начатое до логического завершения. Придется приложить усилия, чтобы распознать манипуляторов.

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Гороскоп на 17 ноября для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

Ваша проблема вполне разрешима. Не стоит отравлять себе жизнь пустыми переживаниями, а то найдется реальный повод для расстройства. Осталось выбрать нужное направление, и дело пойдет само.

Гороскоп на 17 ноября для Рака

Рак (22 июня – 22 июля)
Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

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Этот день покажется вам очень долгим. Не надо взваливать на свои плечи всю работу. Позвольте поучаствовать в ней еще кому-нибудь. Вместе работать веселее и намного быстрее. Да и отдыхать, кстати, тоже.

Гороскоп на 17 ноября для Льва

Лев (23 июля – 21 августа)
Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

Если вас устраивает то, что кто-то вас использует, продолжайте в том же духе, а если нет, то самое время прекратить подобное отношение. Вы найдете достойный ответ на все вопросы. Так что не бойтесь тех, кто ставит их перед вами.

Гороскоп на 17 ноября для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября)
Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

Первая возникшая идея вряд ли стоит того, чтобы о ней слишком заботились. У вас их и так предостаточно. Взаимные обязательства позволят почувствовать себя увереннее. Только не взваливайте все на себя.

Гороскоп на 17 ноября для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

Вам не занимать трудолюбия, и это заразит окружающих – в хорошем смысле слова. Держите все свои гениальные идеи при себе. Велика вероятность, что их воплотят в жизнь без вашего ведома, согласия и участия.

Гороскоп на 17 ноября для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

Лучше измените свое поведение, пока вы не оказались в глупом положении. Попробуйте разобраться в ситуации как-нибудь по-другому. Но однозначно не копайте другому яму – вы точно попадете в свою же ловушку.

Гороскоп на 17 ноября для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

Вам стоит повнимательнее отнестись ко всем происходящим вокруг вас событиям. По крайней мере, одно из них может резко изменить вашу жизнь. Ограничьте свои действия лишь самыми необходимыми.

Гороскоп на 17 ноября для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января)
Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

В этот день ваши коллеги будут просить у вас советы. Придется поддерживать свой авторитет и включаться в общую работу – только запаситесь терпением. Пока рано праздновать победу, но радует, что вы на верном пути.

Гороскоп на 17 ноября для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

Лишь осознание удачно завершенного дела сможет доставить вам наивысшую степень удовольствия. А пока время есть, трудитесь. Займитесь решением самого важного вопроса, и тогда день пройдет не зря.

Гороскоп на 17 ноября для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

Отнеситесь с пониманием к родственникам и близким людям. От вас потребуется внимание и участие в решении их проблем. Вот только не углубляйтесь в нравоучения – лучше помогите им материально.

Смотрите видеогороскоп на 2021 год:

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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