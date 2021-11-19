Лайфхакер
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚡ Анатомия "Вагнергейта" Черноморец - Динамо: онлайн Черноморец - Динамо: онлайн 💸 Тысяча Зеленского 💡 Большое обновление сетей

Создаем уют

Чистим пальто

Храним украшения

Как садить лещину

Уход за животными

Путешествие на авто
СЕГОДНЯ Лайфхакер Праздники

Гороскоп на 20 ноября для всех знаков зодиака

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
19 ноября, 18:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Астрологический прогноз на 20 ноября для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня

Астрологи дали прогноз на 20 ноября 2021 года. После противоречивого дня полнолуния и лунного затмения наконец-то наступит выходной, когда можно веселиться и наслаждаться жизнью.

Гороскоп на 20 ноября для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

Реклама

Этот день будет одним из самых удачных за последнее время. Пользуйтесь этим, поскольку данная ситуация может быть и ненадолго. Даже если погода не очень подходит для прогулок, найдите хоть полчаса и пройдитесь по парку.

Гороскоп на 20 ноября для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая)
Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

Вам необходимы перемены, причем срочно. Инстинктивно ища что-то новое, вы можете повести себя так, что многие окружающие удивятся. Ваши близкие могут не понять, чего вы от них хотите. Не пытайтесь ничего доказать – это бесполезно.

Реклама

Гороскоп на 20 ноября для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

Не спешите сообщить собеседнику ту интересную новость, которой вы владеете. Начните с чего-то маловажного, к примеру, с беседы о погоде. Вскоре вам будет трудно понять причины тех или иных сиюминутных поступков.

Гороскоп на 20 ноября для Рака

Рак (22 июня – 22 июля)
Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

Реклама

Прежде чем что-то начать, подумайте о том, какого результата вы желаете достичь. Постарайтесь запастись терпением, не злить себя, не раздражаться без особой на то необходимости и не давайте себя в обиду.

Гороскоп на 20 ноября для Льва

Лев (23 июля – 21 августа)
Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

Не давайте обстоятельствам завладеть собой. Боритесь за свои интересы, тем более что к вечеру все в итоге окажется совсем не плохо. Ждите – скоро к вам выстроится очередь из желающих вашей помощи.

Гороскоп на 20 ноября для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября)
Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

Нестандартность и свежесть вашего подхода к надоевшим проблемам будет поражать даже самое смелое воображение. Вот только сил у вас будет недостаточно. Научите своих друзей находить смысл в любых занятиях.

Гороскоп на 20 ноября для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

Этот день стоит посвятить личным делам. И поменьше говорите о важном – вокруг вас будет много заинтересованных ушей. Какие-то мелочи могут подпортить вам настроение. Не поддавайтесь, в целом судьба к вам благосклонна.

Гороскоп на 20 ноября для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

Отложите все важные встречи и разговоры на потом – для этого есть будни. Просто отдайтесь в руки отдыха, и грамотный релакс сделает свое дело – вы почувствуете прилив сил и подъем настроения.

Гороскоп на 20 ноября для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

Информация, которой вы владеете, не совсем отражает действительность. Подождите, и вы узнаете полную картину – тогда и сможете действовать. Вы способны вдохновлять семью на разнообразные подвиги.

Гороскоп на 20 ноября для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января)
Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

Дети, в отличие от взрослых, смогут по достоинству оценить ваши усилия по придумыванию разнообразных развлечений, вот и займитесь ими. Расслабьтесь и не делайте того, чего вам не хочется – вы можете себе это позволить.

Гороскоп на 20 ноября для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

Вы будете востребованы как никогда. Но на всех ваших энергии, сил и времени попросту не хватит. Придется все-таки кому-то отказать. Несмотря ни на что, думайте о хорошем, потому что мысли материальны.

Гороскоп на 20 ноября для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

Вы будете не слишком удачливы в делах, так что по возможности отложите их на другой день. Решений, связанных с финансами, лучше вообще не принимать. Зато самое время выдумать что-то новое или скорректировать старые мысли.

Смотрите видеогороскоп на 2021 год :

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все новости Life
Показать больше
Все о звездах
Больше новостей
Поздравления на все случаи жизни
Лайфхак недели
Как оборудовать помещение для животных
Хакнуть
Легко справляетесь с чисткой киви?
Лунный календарь на неделю
8 - 14 ноября
Как Луна влияет на нашу жизнь
Благоприятные и опасные дни в ноябре
Лунный календарь
Что нужно делать?
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять