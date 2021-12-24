Новый год 2022 приходит к нам под знаком Черного Водяного Тигра. Что принесет этот восточный символ года в жизнь Скорпионов? Какие приятные моменты, радости или проблемы подстерегают представителей этого знака в течение всего 2022 года? Что прогнозируют звезды в основных сферах жизни – любви, карьере, финансах, отдыхе, здоровье? Читайте подробный гороскоп на 2022 год для знака зодиака Скорпион .
Гороскоп на 2022 год для знака Скорпион: работа и карьера
Если Скорпионы занимаются развитием собственного дела , а не работают на кого-то, то настал ваш год. Кстати, обратите внимание на возможность долгосрочного сотрудничества с иностранными партнерами. Если вам поступит интересное предложение, возможно, стоит обратить на него внимание ради многообещающих перспектив? Но вот лень Тигр вам не простит.
Гороскоп на 2022 год для знака Скорпион: деньги и финансы
Финансирование собственных проектов у Скорпионов не пройдет даром – уже в 2022 году вы можете рассчитывать на стабильные дивиденды с вложенных ранее средств. По аналогии займитесь долгосрочными проектами и в будущем году, и тогда вы снова будете в выигрыше – а прозорливый Тигр об этом позаботится. Чаще проявляйте щедрость души и не скупитесь на подарки близким.
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Гороскоп на 2022 год для знака Скорпион: любовь и отношения
Скорпионы, чувственная сфера вашей жизни не должна уходить от вашего внимания из-за карьеры и бизнеса, которые и так отнимают все силы и настроение. Ищите баланс между всеми направлениями и тогда вы обретете счастье . Тигр моментально отреагирует на вашу холодность по отношению к любимому человеку, и вы будете наказаны ответной реакцией с его стороны.
Гороскоп на 2022 год для знака Скорпион: здоровье и питание
Звезды рекомендуют не пускать на самотек здоровье и не отмахиваться от проблем, которые кажутся незначительными. Вы и глазом не успеете моргнуть, как насморк превратится в хронику, а боли в спине будут мешать жить. Лучше решить проблему в ее зародыше. Не увлекайтесь чрезмерно экзотикой в рационе. Родная каша куда полезнее для желудка, чем диковинные восточные изыски.
Гороскоп на 2022 год для знака Скорпион: отдых и путешествия
За всей суетой, работой и буднями не пропустите возможность хорошего и качественного отдыха. Если чувствуете в себе энтузиазм, отправляйтесь в путешествие за впечатлениями со всей семьей – это поможет укрепить остывающие чувства. А если хочется просто расслабиться, не отказывайте себе и в таком удовольствии – организм знает, что делать и как восстановиться с минимальными потерями.
Ранее мы рассказывали, как задобрить Тигра, чтобы Новый год 2022 был удачным и счастливым.