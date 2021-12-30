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Гороскоп на 2022 год для знака Водолей

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
30 декабря, 10:45
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Общий прогноз для знака зодиака Водолей на 2022 год
Водолей
Водолей / Фото: Коллаж: Сегодня

Новый год 2022 придет под знаком Черного Водяного Тигра. Что принесет этот бесстрашный символ года в жизнь Водолеев? Какие сюрпризы, радости и сложности подстерегают представителей этого знака в течение всего 2022 года? Что предсказывают звезды во всех главных сферах жизни? Читайте подробный гороскоп на 2022 год для знака зодиака Водолей.

Гороскоп на 2022 год для знака Водолей: работа и карьера

Если вы хотите продвижения в сфере работы , то вам следует предпринимать хоть какие-то шаги в этом направлении. Под лежачий камень вода не потечет. Для начала хотя бы просмотрите возможные вакансии и сами отправьте резюме – вот и появятся шансы на приятные перемены. Все будет зависеть только от вас: будете шевелиться – появится достойная и интересная работа.

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Гороскоп на 2022 год для знака Водолей: деньги и финансы

В финансовой сфере Водолеям предстоит бурный и не всегда спокойный год . Вполне вероятно, что в один период вы будете шиковать, а в другой – искать дополнительные источники пополнения бюджета. Тигр часто будет ставить перед вами непростые задачи и смотреть, как вы с ними справитесь. Но в целом, Водолеи в наступающем году окажутся на достойной финансовой высоте.

Гороскоп на 2022 год для знака Водолей: любовь и отношения

Водолея ждут приятные перемены в год Тигра, вплоть до идеи сыграть свадьбу. Романтические отношения у большинства представителей этого знака будут развиваться чудесно и по нарастающей, так что не ищите причин откладывать смену статуса на другое время – их попросту нет. Семейные Водолеи также будут пребывать в гармонии и взаимопонимании со своими супругами.

Гороскоп на 2022 год для знака Водолей: здоровье и питание

Если Водолеи решили по привычке не обращать должного внимания на свое самочувствие, откладывая все на потом, то в 2022 году этот номер не пройдет. Ваше попустительское к себе отношение может аукнуться в самый неподходящий момент снижением иммунитета . Тигр не даст вам поблажек, так что даже малейшую простуду нельзя пускать на самотек. Если вы еще ни разу не постились, можете попробовать начать соблюдать этот режим в 2022 году

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Гороскоп на 2022 год для знака Водолей: отдых и путешествия

Рутина на работе, вопросы бизнеса, командировки и семейные дела так утомят Водолеев, что свои законные отпускные дни вам захочется просто поваляться на диване и ни во что не вникать. Позвольте себе такой релакс, но недолго, потому что вы рискуете быстро облениться, а затем возвращаться в рабочий режим будет очень сложно. Займитесь на досуге самообразованием.

Ранее мы рассказывали, как задобрить Тигра, чтобы Новый год 2022 был удачным и счастливым.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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