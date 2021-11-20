Гороскоп на 21 ноября для всех знаков зодиака

Астрологический прогноз на 21 ноября для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня

Астрологи дали прогноз на 21 ноября 2021 года. Этот воскресный выходной станет днем проявления внутреннего "я", когда можно не бояться приоткрыть тайные уголки собственного сознания.

Гороскоп на 21 ноября для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

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Давно пора научиться прислушиваться к кому-нибудь, кроме самих себя. Мало того, что много нового узнаете, так еще и отношения наладите. Не стоит играть против правил, потому что вы не достигнете желаемого результата.

Гороскоп на 21 ноября для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

Подходящий день для всяческих начинаний. Если есть интересная идея, особенно творческая, не бойтесь воплотить ее в жизнь – у вас все получится. Только не опускайте руки, просто проявите терпение и при необходимости ждите.

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Гороскоп на 21 ноября для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

Вы нуждаетесь в отдыхе и как раз в этот выходной можете себе его позволить. Торопитесь набираться впечатлений. Если нет возможности сходить в театр, то возьмитесь за хорошую книгу. День пройдет на одном дыхании.

Гороскоп на 21 ноября для Рака

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

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Покажите себя с наилучшей стороны. Возможно именно сейчас вы встретите свою любовь или, как минимум, хорошего друга. Особое внимание стоит обратить на мелкие детали. А вот глобальные решения принимать не нужно.

Гороскоп на 21 ноября для Льва

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

Для достижения своей цели придется приложить некоторые усилия. А вечером смело можете развлечься в компании давних друзей. Пусть в этот день вас не волнуют финансовые вопросы – просто проявите щедрость.

Гороскоп на 21 ноября для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

Этот день благоприятно посвятить приятным домашним хлопотам, к примеру, займитесь перестановкой мебели или пересадите цветы. Смотря что подскажет вам фантазия. А еще мечтайте – ваши желания сбудутся.

Гороскоп на 21 ноября для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

В вашей жизни грядут очередные перемены. Если вы не будете сильно сопротивляться, то они пойдут вам на пользу. Поднять настроение вам поможет разговор по душам. Семья будет на вашей стороне.

Гороскоп на 21 ноября для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

На время забудьте обо всякой работе и просто отдохните. Хотя окружающие будут ожидать от вас несколько большей активности – не отвечайте им. Подумайте, чем вам давно хотелось заняться для себя?

Гороскоп на 21 ноября для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

Задавшись каким-то интересующим вас вопросом, вам придется изрядно попотеть, выясняя истину. Оцените ситуацию в целом и свою роль в ней. Не исключено, что кто-то вас обманывает – пора это прекратить.

Гороскоп на 21 ноября для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

Этот день не подходит для глобальных и значимых решений. Зато полезно заняться сугубо домашними делами, к примеру, устроить генеральную уборку. Вы рискуете попасть в неловкую ситуацию – будьте начеку.

Гороскоп на 21 ноября для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

Вашему спокойствию можно позавидовать, особенно, если учесть, что вокруг вас разгораются нешуточные страсти. Главное – не пропустите свой шанс и внимательно отнеситесь к поступающей информации.

Гороскоп на 21 ноября для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

Придется набраться терпения: почему-то именно вам предстоит выслушать все жалобы от близких на их работу, личную жизнь и другие проблемы. Полезно посвятить этот день исправлению ошибок, если они накопились.

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