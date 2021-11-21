Гороскоп на 22 ноября для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на 22 ноября 2021 года. Трудовая неделя начинается с дня духовного роста. Многим знакам зодиака работа будет по силам и получится справиться с любыми задачами.
Гороскоп на 22 ноября для Овна
Дайте себе немного времени на "подумать". Это вполне в вашей власти, но стоит учесть, что упущенный при этом день будет сложно наверстать. Все ваши мысли и действия подчинит некая возвышенная цель.
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Гороскоп на 22 ноября для Тельца
Вы будете заряжены двойной порцией энергии. Постарайтесь потратить ее в светлое время суток, а то вечером вы не сможете уснуть. Ситуация может резко перемениться и получить счастливую развязку, главное – не опускайте руки.
Гороскоп на 22 ноября для Близнецов
Поступайте так, как считаете нужным. Не стоит прислушиваться к мнению непрошеных советчиков, иначе рискуете получить неприятности. Вам важна уверенность в том, что вы все осилите без посторонней помощи.
Гороскоп на 22 ноября для Рака
Это подходящий день для того, чтобы испытать новые ощущения. Но будьте осторожны. В вашем окружении будет неспокойно. Поэтому сохраняйте нейтралитет и не грузите домашних своими рабочими проблемами.
Гороскоп на 22 ноября для Льва
Хоть вы и понимаете необходимость перемен, но желания делать какие-либо шаги в этом направлении у вас не возникает. Попробуйте метод постепенности. Пользуясь чужими советами и идеями, будьте готовы к неожиданностям.
Гороскоп на 22 ноября для Девы
Вы рискуете совершить необдуманные поступки, так что лучше следить за своими действиями. Не зацикливайтесь на том, что было и прошло, тогда вы сможете получить пользу от своих воспоминаний.
Гороскоп на 22 ноября для Весов
Планы, переговоры и деловые беседы лучше отложить на другой день, а сейчас полезнее заняться реализацией утвержденных задач. Окружающим будет крайне сложно испортить ваше прекрасное настроение.
Гороскоп на 22 ноября для Скорпиона
Удача будет на вашей стороне, но все же будьте внимательны. У вас получится чудесным образом избежать неприятностей в последний момент. Не забывайте раздавать комплименты окружающим – для этого не нужен повод.
Гороскоп на 22 ноября для Стрельца
Вы слишком медлительны и просто не успеваете за современным ритмом жизни. Вам следует хоть немного ускориться. А для этого полезно составить план и заранее продумать действия на несколько ходов вперед.
Гороскоп на 22 ноября для Козерога
У вас будет шанс получить похвалу уважаемых вами людей. Сила убеждения – ваше главное оружие. Но при неаккуратном с ним обращении можно уговорить на любое неоправданное действие даже самих себя.
Гороскоп на 22 ноября для Водолея
Не лезьте на рожон, особенно там, где вас не просят. Вы, конечно, можете начать прорываться к вершинам прямо сейчас, но толку от этого будет мало. Лучше проанализировать и понять, в каком направлении вам двигаться.
Гороскоп на 22 ноября для Рыб
В этот день вы сможете без проблем влиться в любой коллектив и присоединиться к любого рода деятельности. Но стать инициатором вам будет сложно. Не связывайте себя какими-либо обязательствами – ведь их придется выполнять.
Смотрите видеогороскоп на 2021 год:
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