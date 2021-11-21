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Гороскоп на 22 ноября для всех знаков зодиака

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
21 ноября, 18:00
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Астрологический прогноз на 22 ноября для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня

Астрологи дали прогноз на 22 ноября 2021 года. Трудовая неделя начинается с дня духовного роста. Многим знакам зодиака работа будет по силам и получится справиться с любыми задачами.

Гороскоп на 22 ноября для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

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Дайте себе немного времени на "подумать". Это вполне в вашей власти, но стоит учесть, что упущенный при этом день будет сложно наверстать. Все ваши мысли и действия подчинит некая возвышенная цель.

Гороскоп на 22 ноября для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая)
Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

Вы будете заряжены двойной порцией энергии. Постарайтесь потратить ее в светлое время суток, а то вечером вы не сможете уснуть. Ситуация может резко перемениться и получить счастливую развязку, главное – не опускайте руки.

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Гороскоп на 22 ноября для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

Поступайте так, как считаете нужным. Не стоит прислушиваться к мнению непрошеных советчиков, иначе рискуете получить неприятности. Вам важна уверенность в том, что вы все осилите без посторонней помощи.

Гороскоп на 22 ноября для Рака

Рак (22 июня – 22 июля)
Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

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Это подходящий день для того, чтобы испытать новые ощущения. Но будьте осторожны. В вашем окружении будет неспокойно. Поэтому сохраняйте нейтралитет и не грузите домашних своими рабочими проблемами.

Гороскоп на 22 ноября для Льва

Лев (23 июля – 21 августа)
Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

Хоть вы и понимаете необходимость перемен, но желания делать какие-либо шаги в этом направлении у вас не возникает. Попробуйте метод постепенности. Пользуясь чужими советами и идеями, будьте готовы к неожиданностям.

Гороскоп на 22 ноября для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября)
Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

Вы рискуете совершить необдуманные поступки, так что лучше следить за своими действиями. Не зацикливайтесь на том, что было и прошло, тогда вы сможете получить пользу от своих воспоминаний.

Гороскоп на 22 ноября для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

Планы, переговоры и деловые беседы лучше отложить на другой день, а сейчас полезнее заняться реализацией утвержденных задач. Окружающим будет крайне сложно испортить ваше прекрасное настроение.

Гороскоп на 22 ноября для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

Удача будет на вашей стороне, но все же будьте внимательны. У вас получится чудесным образом избежать неприятностей в последний момент. Не забывайте раздавать комплименты окружающим – для этого не нужен повод.

Гороскоп на 22 ноября для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

Вы слишком медлительны и просто не успеваете за современным ритмом жизни. Вам следует хоть немного ускориться. А для этого полезно составить план и заранее продумать действия на несколько ходов вперед.

Гороскоп на 22 ноября для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января)
Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

У вас будет шанс получить похвалу уважаемых вами людей. Сила убеждения – ваше главное оружие. Но при неаккуратном с ним обращении можно уговорить на любое неоправданное действие даже самих себя.

Гороскоп на 22 ноября для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

Не лезьте на рожон, особенно там, где вас не просят. Вы, конечно, можете начать прорываться к вершинам прямо сейчас, но толку от этого будет мало. Лучше проанализировать и понять, в каком направлении вам двигаться.

Гороскоп на 22 ноября для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

В этот день вы сможете без проблем влиться в любой коллектив и присоединиться к любого рода деятельности. Но стать инициатором вам будет сложно. Не связывайте себя какими-либо обязательствами – ведь их придется выполнять.

Смотрите видеогороскоп на 2021 год:

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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