Гороскоп на 24 – 30 января 2022: три знака Зодиака, которым постоянно будет везти

Большинству знака в преддверии новолуния нужно соблюдать астролог. Но три знака смогут выпутаться даже из самых сложный историй

Приближается новолуние – оно случится 1 февраля. В дни перед новолунием многие люди переживают разные, не слишком хорошие состояния. Одним скучно, другие грустят. Это ощущение может быть легким. Оно вообще улетучивается, когда человек оказывается в шумной компании. Но может усиливаться перед сном, в темной комнате или же в дороге.

Но три знака Зодиака приближающееся новолуние будут воспринимать с бодростью и душевным подъемом. Что это за знаки?

Весы

Всю неделю удача на вашей стороне. Хотя со стороны может казаться, что вы слишком рискуете или действуете слишком стремительно. Но у вас все под контролем. А может быть это и не контроль, а чистое везение. Как бы то ни было, на этой неделе вы пройдете по лезвию бритвы, но сумеете сохранить баланс и равновесие. А также вы сможете неплохо заработать и заключить выгодные сделки. Ну, и вам будет везти в азартных играх.

Стрельцы

Все, что касается заработков, покупок, деловых соглашений – это ваша тема. Вас будет сопровождать удача во всех делах, касающихся денег. Вам, как и Весам, будет везти в азартных играх. Но два дня могут быть не слишком удачными. Это 25 и 26 января. В эти дни необходимо проявлять осмотрительность. И не слишком много болтать.

Водолеи

На будущей неделе шанс застрять в пробке и опоздать на работу или важную встречу у вашего знака ниже, чем у любого другого. Еще ниже шанс получить на работе выговор или штраф, поссориться с начальством, потерять важную вещь. Вы сейчас на подъеме, энергичны, собраны и ни о чем не забываете. При этом вам удается удерживать в голове кучу информации. Вы сможете лучше всех воспользоваться любым шансом, который только сможете углядеть.

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