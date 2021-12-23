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Гороскоп на 24 декабря для всех знаков зодиака

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
23 декабря, 18:00
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Астрологический прогноз на 24 декабря для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня

Астрологи дали прогноз на 24 декабря 2021 года. Наступает активный день, когда будут востребованы такие качества, как смелость, отвага, рискованность и авантюризм.

Гороскоп на 24 декабря для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

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Нужно напрячься в конце рабочей недели, чтобы все успеть. А в отношениях будьте проще. Вы немного неожиданно проявляете свой интерес, а потому объект вашей заинтересованности пребывает в легком шоке.

Гороскоп на 24 декабря для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая)
Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

Даже если вы, наконец, получили некоторую власть над людьми, это не дает вам право забывать и об ответственности за их судьбы. Вам не пойдут наперекор, если вы будете придерживаться принципов справедливости.

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Гороскоп на 24 декабря для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

Ведите себя аккуратнее со временем и не тратьте его по пустякам. Оно бесценно, особенно в этот день. Если вы сумеете правильно распланировать будущее, то ваши желания и стремления осуществятся.

Гороскоп на 24 декабря для Рака

Рак (22 июня – 22 июля)
Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

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Постарайтесь включить логику и сохранять спокойствие, даже если это будет не так легко, как хотелось бы. Шквал чьих-то эмоций, который обрушится на вас в этот день, способен сбить вас и с ног, и с толку.

Гороскоп на 24 декабря для Льва

Лев (23 июля – 21 августа)
Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

Найдите время для романтического свидания, и тогда вы и ваш любимый человек запомните его надолго. А воспоминания согреют душу и придадут сил на активные действия во всех остальных сферах жизни.

Гороскоп на 24 декабря для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября)
Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

В целом, вас ждет позитивный день в конце недели. Можете действовать лишь в собственных интересах. Не потому, что иногда надо позаботиться и о себе, а просто никто не будет нуждаться в вашей помощи.

Гороскоп на 24 декабря для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

Прежде чем делать шаг и приниматься за решение очередного неотложного вопроса, загляните в свой кошелек. Он подскажет вам правильный ответ и немного отрезвит накануне выходных и праздничных дней.

Гороскоп на 24 декабря для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

Это день исполнения заветных желаний, только для этого важно правильно их сформулировать. Просчитайте возможные последствия своих действий, чтобы не допустить ошибок. И не обещайте близким ничего лишнего.

Гороскоп на 24 декабря для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

Все, что будет происходить с вами в этот день, стоит внимательно проконтролировать и осмыслить. В ближайшее время вам пригодится этот опыт. Постарайтесь не переохлаждаться и поберегите свое здоровье.

Гороскоп на 24 декабря для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января)
Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

Вас ожидает прекрасный день. Можете напрягаться не на полную силу, не обращать особого внимания на новости и даже найти время, чтобы хоть немного расслабиться. Вы останетесь довольны собой.

Гороскоп на 24 декабря для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

Вам явно мало существующего вокруг вас пространства. Видимо, вы выросли из каких-то ситуаций. И сейчас вы пребываете в раздумьях перед серьезными переменами. Выбор за вами, советы вам не помогут.

Гороскоп на 24 декабря для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

В этот день полученную информацию вы способны превратить в хорошие и полезные для себя новости. У вас все получится, просто будьте увереннее в своих силах. Тем более что на пороге маячат выходные.

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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