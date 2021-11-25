Гороскоп на 26 ноября для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на 26 ноября 2021 года. Черная пятница имеет двоякое значение: день благоприятен для покупок, но тяжелый для решения вопросов и общения.
Гороскоп на 26 ноября для Овна
Если вам придется кому-нибудь передавать информацию, постарайтесь донести ее в полном объеме и уточните, правильно ли вас поняли. От этого зависит дальнейший успех. Действуйте по своему усмотрению.
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Гороскоп на 26 ноября для Тельца
Ваше настроение будет во многом зависеть от окружающих. Не пропустите важное событие дня. Если вас не встречают с распростертыми объятьями, лучше удалитесь сразу – вам там делать нечего, только потратите время.
Гороскоп на 26 ноября для Близнецов
Не волнуйтесь, даже если вы не совсем понимаете, что и зачем делаете. Проще не задавать вопросы – вы все поймете сами немного позже. Малейшие перемены в поведении могут повлечь реакцию людей, которые вас не одобряют.
Гороскоп на 26 ноября для Рака
Постарайтесь ни с кем не делиться своими взглядами на спорные темы, потому что вас не поймут или не захотят вникать. Если вам понадобится помощь других людей – не стесняйтесь попросить о ней, чтобы потом не пришлось пожалеть.
Гороскоп на 26 ноября для Льва
Неожиданно к вам могут вернуться давно забытые чувства. Хорошо это или плохо – решать только вам. Сколь бы вы ни спешили, постарайтесь двигаться осторожно, мелкими шагами, чтобы не зайти в тупик.
Гороскоп на 26 ноября для Девы
Вам предстоит преодолеть какое-то препятствие, но избежать его вряд ли получится. Если вы с чем-то не согласны, не молчите, а заявите об этом вслух. Вам пригодится помощь единомышленников.
Гороскоп на 26 ноября для Весов
Никто, кроме вас, не знает, что на самом деле вам необходимо. Так что только от ваших действий зависит, обретете ли вы то, в чем нуждаетесь. Тем более, что у вас легко получится наладить взаимоотношения с людьми.
Гороскоп на 26 ноября для Скорпиона
Разберитесь сразу со всеми проблемами, не откладывайте их решение в долгий ящик. Энергии вашей хватит на все, еще и останется. Вы не совсем знаете, что ищите, но вот когда найдете – поймете, что это именно оно.
Гороскоп на 26 ноября для Стрельца
Этот день сложно назвать удачным, поэтому проявите терпение, чтобы не наделать ошибок, которые потом придется исправлять. Стройте реальные планы, а не воздушные замки – синица в руке надежнее всех небесных журавлей.
Гороскоп на 26 ноября для Козерога
Отвлекитесь от собственных проблем, вы не сумеете найти правильное решение. Вместо этого лучше попробуйте помочь кому-нибудь из окружающих людей. Зато вы сможете придумать новый способ для развлечения.
Гороскоп на 26 ноября для Водолея
По возможности откажитесь от умственного труда, отдав предпочтение физическому. Кому-то могут не понравиться ваши действия, а потому не стоит рассказывать коллегам о причинах вашего поведения.
Гороскоп на 26 ноября для Рыб
Этот день будет ознаменован новым знакомством, которое, скорее всего, перерастет в крепкую дружбу. Вообще все приобретения и покупки будут удачными, так что можете смело отправляться на шопинг.
Смотрите видеогороскоп на 2021 год :
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