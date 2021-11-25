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Гороскоп на 26 ноября для всех знаков зодиака

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
25 ноября, 18:00
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Астрологический прогноз на 26 ноября для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня

Астрологи дали прогноз на 26 ноября 2021 года. Черная пятница имеет двоякое значение: день благоприятен для покупок, но тяжелый для решения вопросов и общения.

Гороскоп на 26 ноября для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

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Если вам придется кому-нибудь передавать информацию, постарайтесь донести ее в полном объеме и уточните, правильно ли вас поняли. От этого зависит дальнейший успех. Действуйте по своему усмотрению.

Гороскоп на 26 ноября для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая)
Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

Ваше настроение будет во многом зависеть от окружающих. Не пропустите важное событие дня. Если вас не встречают с распростертыми объятьями, лучше удалитесь сразу – вам там делать нечего, только потратите время.

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Гороскоп на 26 ноября для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

Не волнуйтесь, даже если вы не совсем понимаете, что и зачем делаете. Проще не задавать вопросы – вы все поймете сами немного позже. Малейшие перемены в поведении могут повлечь реакцию людей, которые вас не одобряют.

Гороскоп на 26 ноября для Рака

Рак (22 июня – 22 июля)
Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

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Постарайтесь ни с кем не делиться своими взглядами на спорные темы, потому что вас не поймут или не захотят вникать. Если вам понадобится помощь других людей – не стесняйтесь попросить о ней, чтобы потом не пришлось пожалеть.

Гороскоп на 26 ноября для Льва

Лев (23 июля – 21 августа)
Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

Неожиданно к вам могут вернуться давно забытые чувства. Хорошо это или плохо – решать только вам. Сколь бы вы ни спешили, постарайтесь двигаться осторожно, мелкими шагами, чтобы не зайти в тупик.

Гороскоп на 26 ноября для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября)
Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

Вам предстоит преодолеть какое-то препятствие, но избежать его вряд ли получится. Если вы с чем-то не согласны, не молчите, а заявите об этом вслух. Вам пригодится помощь единомышленников.

Гороскоп на 26 ноября для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

Никто, кроме вас, не знает, что на самом деле вам необходимо. Так что только от ваших действий зависит, обретете ли вы то, в чем нуждаетесь. Тем более, что у вас легко получится наладить взаимоотношения с людьми.

Гороскоп на 26 ноября для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

Разберитесь сразу со всеми проблемами, не откладывайте их решение в долгий ящик. Энергии вашей хватит на все, еще и останется. Вы не совсем знаете, что ищите, но вот когда найдете – поймете, что это именно оно.

Гороскоп на 26 ноября для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

Этот день сложно назвать удачным, поэтому проявите терпение, чтобы не наделать ошибок, которые потом придется исправлять. Стройте реальные планы, а не воздушные замки – синица в руке надежнее всех небесных журавлей.

Гороскоп на 26 ноября для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января)
Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

Отвлекитесь от собственных проблем, вы не сумеете найти правильное решение. Вместо этого лучше попробуйте помочь кому-нибудь из окружающих людей. Зато вы сможете придумать новый способ для развлечения.

Гороскоп на 26 ноября для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

По возможности откажитесь от умственного труда, отдав предпочтение физическому. Кому-то могут не понравиться ваши действия, а потому не стоит рассказывать коллегам о причинах вашего поведения.

Гороскоп на 26 ноября для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

Этот день будет ознаменован новым знакомством, которое, скорее всего, перерастет в крепкую дружбу. Вообще все приобретения и покупки будут удачными, так что можете смело отправляться на шопинг.

Смотрите видеогороскоп на 2021 год :

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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