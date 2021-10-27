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Гороскоп на 28 октября для всех знаков зодиака

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
27 октября, 18:52
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Астрологический прогноз на 28 октября для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня

Астрологи дали прогноз на 28 октября 2021 года. День обещает быть непростым, когда желательно отменить дальние поездки и сдерживать свои эмоции.

Гороскоп на 28 октября для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

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Вами будут интересоваться те, кто окажется неподалеку. Постарайтесь внимательно следить за своими действиями и словами. Наступает полоса приятных перемен, и вас ожидает что-то важное и перспективное.

Гороскоп на 28 октября для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая)
Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

Не выходите на улицу без особой необходимости. Это не лучший день для дальних поездок или командировок. Если к вам обратятся за помощью и поддержкой – не отказывайте. Ведь вы знаете, как и чем помочь.

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Гороскоп на 28 октября для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

Нужно либо выполнять свои обещания, либо не давать их вовсе. Прежде чем кого-то обнадеживать, задумайтесь, сможете ли вы сдержать слово. Не берите на себя ответственность за чужие ошибки.

Гороскоп на 28 октября для Рака

Рак (22 июня – 22 июля)
Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

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Организм настоятельно потребует тишины и покоя. Так что найдите время для релакса, чтобы не заснуть посреди рабочего дня. Будьте готовы к визиту неожиданных, но приятных гостей и не дайте захватить себя врасплох.

Гороскоп на 28 октября для Льва

Лев (23 июля – 21 августа)
Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

День полон неожиданностей, не всегда приятных. В любом случае дела, запланированные заранее, лучше отложить, потому что вам придется сменить свои планы. Также не беритесь за то, чего делать не умеете.

Гороскоп на 28 октября для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября)
Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

В этот день будет полезен физический труд, который отвлечет от всяких мыслей. Можете хотя бы сделать зарядку, если другие варианты вам окажутся недоступны. Постарайтесь удержаться от желания сорваться на ком-то.

Гороскоп на 28 октября для Весов

Весы (24 сентября – 28 октября)
Весы (24 сентября – 28 октября) / Фото: Сегодня

Если хотите почувствовать себя более уверенно, возьмитесь за дело, по окончании которого настроение улучшится. Отложите переговоры, потому что вам будет сложно найти общий язык с окружающими людьми.

Гороскоп на 28 октября для Скорпиона

Скорпион (28 октября – 23 ноября)
Скорпион (28 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

Ровный и удачный день. Вы сегодня станете объектом обучения. Ваши память и внимание обострятся – воспользуйтесь этим для получения новых знаний. Не растеряйтесь от большого количества контактов.

Гороскоп на 28 октября для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

Можете позволить себе быть немного легкомысленным и не думать о работе. Посвятите время приятному хобби. Серьезные дела лучше отложить на пару дней. Но не забывайте, что это будет ненадолго.

Гороскоп на 28 октября для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января)
Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

Если вас безосновательно в чем-то обвиняют, то это повод задуматься. Возможно, вы кому-то перешли дорогу или же вам просто завидуют. Вопросы, требующие однозначного решения "да" или "нет", лучше отложить.

Гороскоп на 28 октября для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

Проведите этот день в спокойной обстановке, не используя опасные предметы и темы для разговора. Вам откроется некая тайна. Возможно, вы до всего дойдете сами или же вас просветит доброжелатель.

Гороскоп на 28 октября для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

Тучи на горизонте – не повод впадать в панику, но и разгонять их тоже бесполезно. Проще переждать какой-то период, пока они разбегутся сами. Постарайтесь расслабиться, но не сидите сложа руки, займитесь работой.

Смотрите видео гороскоп на 2021 год:

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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