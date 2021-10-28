Гороскоп на 29 октября для всех знаков зодиака

Астрологический прогноз на 29 октября для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня

Астрологи дали прогноз на 29 октября 2021 года. Это будет непростой день, когда эмоции так и норовят выплеснуться наружу, а с другой стороны – появляется робость и неуверенность в себе.

Гороскоп на 29 октября для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

Реклама

Возможно, вы не хотите ничего менять в себе, но вам все-таки придется перебороть себя и начать жить лучше. Для этого как раз настал благоприятный день. Зато вы талантливо вмешиваетесь в чужие дела и планы.

Гороскоп на 29 октября для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

Опаздывать не в ваших интересах, тем более, вы настолько близки к цели. А после выполнения работы можно расслабиться и никуда не спешить. Только нерешительность и скромность спасет вас от глупой ошибки.

Реклама

Гороскоп на 29 октября для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

Вы получите некоторую власть над людьми. Но не забывайте также об ответственности, которая при этом ляжет на ваши плечи. Вы будете удачливы во всем, что касается нежных чувств и прочих романтических мелочей.

Гороскоп на 29 октября для Рака

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

Реклама

Постарайтесь не навредить ни собственному душевному спокойствию, ни физическому здоровью. Будьте максимально осмотрительны, потому что винить, кроме себя, будет некого. А заодно постарайтесь поднять себе настроение.

Гороскоп на 29 октября для Льва

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

Приготовьте или купите что-нибудь такое, что давно хотели попробовать. И разделите трапезу с приятным собеседником или просто слушателем. Вам нужно выговориться и заесть проблему – тогда ее, как рукой снимет.

Гороскоп на 29 октября для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

Займитесь непривычной для себя работой. Она в итоге окажется интересной, полезной и к тому же хорошо оплачиваемой – это дополнительный бонус. А вы от смены деятельности и отдохнете, и развлечетесь.

Гороскоп на 29 октября для Весов

Весы (24 сентября – 29 октября) / Фото: Сегодня

Вам будет достаточно сложно заставить себя сделать что-либо. Но вот если пересилите себя, день окажется весьма продуктивным. Постарайтесь высказываться аккуратнее, чтобы не нарушить установленной гармонии в отношениях.

Гороскоп на 29 октября для Скорпиона

Скорпион (29 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

Вам потребуются независимость и полное отсутствие эмоций. А потому встречи с друзьями или деловые переговоры лучше отложить. Найдите достойное применение своим силам и постарайтесь ничего не сломать.

Гороскоп на 29 октября для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

Если у вас появились какие-то причины для сомнений, не спешите рубить с плеча, а хорошенько все обдумайте в спокойной обстановке. Зато после этого сможете трезво мыслить и выбрать единственно правильный путь.

Гороскоп на 29 октября для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

Чем меньше людей будет наблюдать за вашей деятельностью, тем успешнее она окажется. Пусть в данном случае вас интересует результат, а не то как вы подходите к процессу. Главное – не сомневайтесь и ничего не бойтесь.

Гороскоп на 29 октября для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

Ваша непосредственность может вам навредить. Постарайтесь чаще быть в поле зрения близких или же более опытных людей. Если есть свободное время – займитесь своим имиджем, это пойдет вам на пользу.

Гороскоп на 29 октября для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

Вам не нужно слишком много, чтобы поверить в свои силы – как минимум наденьте на себя маску уверенности. А в идеале – не оглядывайтесь на окружающих, их мнение и критику. Собака лает, а караван идет – это про вас.

Смотрите видео гороскоп на 2021 год:

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака.