Гороскоп на 30 ноября для всех знаков зодиака

Астрологический прогноз на 30 ноября для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня

Астрологи дали прогноз на 30 ноября 2021 года. Начинается заморочливый и суетливый период, когда лучше помолчать и не ввязываться в конфликты.

Гороскоп на 30 ноября для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

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Проведите день с пользой, иначе будет непростительно упустить хоть одну из возможностей, предоставленных вам. Вы сможете помочь не только себе, но и направить ход мыслей коллег в нужное русло.

Гороскоп на 30 ноября для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

Вашей энергии хватит на все. Но важно ее потратить, иначе вы просто не сможете заснуть. Только постарайтесь в процессе ничего не разрушить. При вашем большом желании никто и ничто не встанет у вас на пути.

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Гороскоп на 30 ноября для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

Это не лучший день для совершенствования навыков, даже если вы приложите максимум усилий. Правильным решением будет немного отдохнуть. Вскоре откроются новые возможности для вашей основной деятельности.

Гороскоп на 30 ноября для Рака

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

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Скорее всего, вы единственный человек во всем коллективе, который точно знает, что нужно делать. Только никому не навязывайте свое мнение. Больше доверяйте себе и не принимайте скоропалительных решений.

Гороскоп на 30 ноября для Льва

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

Постарайтесь держаться подальше от большого скопления людей. Также вам ни к чему вступать в конфликты или споры. А вот мнение потенциальных единомышленников вам будет крайне интересно и полезно.

Гороскоп на 30 ноября для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

Если вы не хотите поссориться с родственниками, проведите этот день подальше от дома. А еще отложите дела – в этот день не нужно заниматься активными действиями, вам еще понадобятся свежие силы.

Гороскоп на 30 ноября для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

Погружайтесь в себя, творите, обдумывайте и планируйте – у вас это прекрасно получится. И даже если работа не принесет мгновенного положительного результата, не отчаивайтесь – он от вас никуда не денется.

Гороскоп на 30 ноября для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

Вы сами загоняете себя в какие-то рамки. Хотя перед вами открывается большое количество возможностей – выбирайте ту, которая больше по душе. А вот планирование отложите на другой период, чтобы не сбивало с толку.

Гороскоп на 30 ноября для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

Подходящий день, чтобы начать поиски чего-то давно утраченного. Постарайтесь не давать волю эмоциям, иначе они будут вам мешать. Дела, начатые на прошлой неделе, пойдут еще активнее, только не ленитесь.

Гороскоп на 30 ноября для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

Только от вашего желания зависит, какими красками будет раскрашен ваш мир. Найдите время на посещение гостей или пригласите друзей к себе. Но не растрачивайте себя на пустяки и второстепенные задачи.

Гороскоп на 30 ноября для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

Постарайтесь привести в порядок мысли и чувства. Действуйте активно и быстро – тогда вы все успеете. При этом ваши желания должны совпадать с возможностями. Иначе даже не стоит приступать к работе.

Гороскоп на 30 ноября для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

Не ждите, пока к вам придет желание работать – вы рискуете просидеть без всякого результата. Аппетит появится во время процесса. Вас ожидает множество вопросов, которые потребуют немедленного решения.

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