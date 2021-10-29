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Гороскоп на 30 октября для всех знаков зодиака

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
29 октября, 18:04
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Астрологический прогноз на 30 октября для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня

Астрологи дали прогноз на 30 октября 2021 года. Наступает день мудрости, спокойствия и силы, когда благоприятно заниматься новыми делами, но при этом не забывать о законном отдыхе.

Гороскоп на 30 октября для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

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Никто не идеален, и вы в том числе. Так что вам придется признать свою неправоту. Прежде чем разворачивать парус, проверьте направление и силу ветра. Возможно, он потянет вас не туда, куда бы вам хотелось.

Гороскоп на 30 октября для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая)
Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

Этот день будет напряженным и активным. Перед вами стоит достаточно непростая задача: предстоит разговор, который будет сложно поддержать. Вам придется потратить немало сил, чтобы выбраться из центра событий.

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Гороскоп на 30 октября для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

Вы почувствуете прилив сил и энергии для решения многих интересных дел, так что не отлынивайте и не опускайте руки. Попробуйте действовать, не привлекая внимание тех людей, кого бы не хотели видеть.

Гороскоп на 30 октября для Рака

Рак (22 июня – 22 июля)
Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

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День будет долгим и утомительным, но не лишенным какой-то привлекательности. Постарайтесь выстроить свои планы таким образом, чтобы их в нужный момент можно было безболезненно перекроить.

Гороскоп на 30 октября для Льва

Лев (23 июля – 21 августа)
Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

Будьте решительны и не теряйте надежды на лучшее. Вам будет полезно попробовать нечто новое. Проявите немного упорства и настойчивости – и у вас получится достичь хороших результатов.

Гороскоп на 30 октября для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября)
Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

Только признав свои ошибки, вы сможете найти выход из ситуации. Но думать и принимать решение придется без посторонней помощи. Вы захотите окунуться в эмоции возвышенные, глубокие и с легким оттенком ностальгии.

Гороскоп на 30 октября для Весов

Весы (24 сентября – 30 октября)
Весы (24 сентября – 30 октября) / Фото: Сегодня

Не поддавайтесь влиянию негативных эмоций, особенно чужих. Так вы рискуете сделать ошибку. Вам понадобится трезвая и холодная голова. Не стоит в этот день отчитываться ни перед кем, кроме себя самого.

Гороскоп на 30 октября для Скорпиона

Скорпион (30 октября – 23 ноября)
Скорпион (30 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

Вы будете сегодня активны, энергичны и с легкостью сможете решить даже самые сложные вопросы. Правда, такую же репутацию будет непросто поддерживать в будущем. Но удивить близких вы все-таки сумеете.

Гороскоп на 30 октября для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

Этот день, разумеется, предназначен для отдыха, но лучше всего выбрать себе какой-нибудь интеллектуально-активный его вариант. Посвятите день интересному делу. А от привычной работы полезно и отдохнуть.

Гороскоп на 30 октября для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января)
Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

Перед тем как окунетесь в праздность выходного дня, постарайтесь завершить все имеющиеся неотложные дела. А вот новое занятие отнимет массу нервов, сил, энергии, но зато наполнит день смыслом.

Гороскоп на 30 октября для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

Вами движут слабо контролируемые эмоции, что, как вы понимаете, не очень хорошо. Лучше всего провести день в компании людей, которые смогут вас развлечь и позаботиться. Не думайте о грядущих планах.

Гороскоп на 30 октября для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

Из посторонних разговоров вы узнаете то, что вам следовало бы знать намного раньше. Не уклоняйтесь от этих бесед, но старайтесь держать себя в руках. Расслабиться и снять стресс поможет приятная книга или фильм.

Смотрите видео гороскоп на 2021 год:

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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