Гороскоп на 4 декабря для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на 4 декабря 2021 года. Это будет отличный день, подходящий для всепрощения, налаживания отношений и планирования новых дел.
Гороскоп на 4 декабря для Овна
Если кто-то не разделяет вашу точку зрения – это не повод доказывать свою правоту. Держите себя в руках и лучше работайте над идеями. Прежде чем выйти из дома, проверьте, не забыли ли вы мобильный телефон.
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Гороскоп на 4 декабря для Тельца
Вы будете слишком много говорить – от этого окружающие могут устать. Чтобы узнать мнение слушателей, нужно хотя бы иногда делать паузы в словесном потоке. А вот от ваших полезных советов никто не откажется.
Гороскоп на 4 декабря для Близнецов
Вы рискуете проявить такую беззаботность, что не увидите надвигающуюся неприятность. Не отказываясь от долгожданного отдыха, постарайтесь делать все то же самое, но с открытыми глазами и ушами.
Гороскоп на 4 декабря для Рака
Вас ждет не совсем обычный выходной. Не стоит искать подвох в предложенной вам помощи – она идет от чистого сердца. Соглашайтесь и принимайте то, что вам дают. Но не забывайте о чувстве благодарности.
Гороскоп на 4 декабря для Льва
Одного загаданного желания будет явно мало – так что подкрепляйте его действиями. Не бойтесь делать первый шаг – вам обязательно повезет, а вот под лежачий камень, даже очень красивый, вода течь не будет.
Гороскоп на 4 декабря для Девы
Вас посетит вдохновение и осенит гениальная мысль. Во всяком случае, вы так будете считать. Вы сможете понять, в каком направлении лучше двигаться дальше. Постарайтесь не отклоняться от намеченного курса.
Гороскоп на 4 декабря для Весов
Вам будет противопоказан пассивный отдых. Чем энергичнее вы начнете нынешний день, тем больше удовольствия он вам доставит. Экспериментируйте в свое удовольствие и не отказывайтесь от новшеств.
Гороскоп на 4 декабря для Скорпиона
Если вы не знаете, куда потратить деньги, обратитесь за помощью к своей половинке. Вместе вы найдете им достойное применение. Ваши шутки могут неправильно истолковать – избегайте двусмысленности в высказываниях.
Гороскоп на 4 декабря для Стрельца
День обещает быть насыщенным всевозможными событиями. Если хотите сделать небольшую паузу, придется во всеуслышание заявить о своем желании. Старайтесь не переохлаждаться, чтобы не свалиться.
Гороскоп на 4 декабря для Козерога
Вы излучаете оптимизм и сможете поднять настроение любому. Лучший вариант для вас – подождать, пока к вам обратятся за помощью или советом. Это прекрасный день, чтоб наладить отношения с семьей.
Гороскоп на 4 декабря для Водолея
Помните, что от вашего мнения многое зависит. Это будет хороший день для планирования новых дел и каких-то перемен в ближайшем будущем. И поменьше прислушивайтесь к чужим советам – у вас есть своя голова.
Гороскоп на 4 декабря для Рыб
Удача в этот выходной будет на вашей стороне. У вас появится авторитет, и вы сможете переубедить окружающих в собственной правоте. Но обязательно найдите время для отдыха и релакса.
Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака.