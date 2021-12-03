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Гороскоп на 4 декабря для всех знаков зодиака

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
3 декабря, 18:00
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Астрологический прогноз на 4 декабря для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня

Астрологи дали прогноз на 4 декабря 2021 года. Это будет отличный день, подходящий для всепрощения, налаживания отношений и планирования новых дел.

Гороскоп на 4 декабря для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

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Если кто-то не разделяет вашу точку зрения – это не повод доказывать свою правоту. Держите себя в руках и лучше работайте над идеями. Прежде чем выйти из дома, проверьте, не забыли ли вы мобильный телефон.

Гороскоп на 4 декабря для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая)
Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

Вы будете слишком много говорить – от этого окружающие могут устать. Чтобы узнать мнение слушателей, нужно хотя бы иногда делать паузы в словесном потоке. А вот от ваших полезных советов никто не откажется.

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Гороскоп на 4 декабря для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

Вы рискуете проявить такую беззаботность, что не увидите надвигающуюся неприятность. Не отказываясь от долгожданного отдыха, постарайтесь делать все то же самое, но с открытыми глазами и ушами.

Гороскоп на 4 декабря для Рака

Рак (22 июня – 22 июля)
Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

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Вас ждет не совсем обычный выходной. Не стоит искать подвох в предложенной вам помощи – она идет от чистого сердца. Соглашайтесь и принимайте то, что вам дают. Но не забывайте о чувстве благодарности.

Гороскоп на 4 декабря для Льва

Лев (23 июля – 21 августа)
Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

Одного загаданного желания будет явно мало – так что подкрепляйте его действиями. Не бойтесь делать первый шаг – вам обязательно повезет, а вот под лежачий камень, даже очень красивый, вода течь не будет.

Гороскоп на 4 декабря для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября)
Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

Вас посетит вдохновение и осенит гениальная мысль. Во всяком случае, вы так будете считать. Вы сможете понять, в каком направлении лучше двигаться дальше. Постарайтесь не отклоняться от намеченного курса.

Гороскоп на 4 декабря для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

Вам будет противопоказан пассивный отдых. Чем энергичнее вы начнете нынешний день, тем больше удовольствия он вам доставит. Экспериментируйте в свое удовольствие и не отказывайтесь от новшеств.

Гороскоп на 4 декабря для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

Если вы не знаете, куда потратить деньги, обратитесь за помощью к своей половинке. Вместе вы найдете им достойное применение. Ваши шутки могут неправильно истолковать – избегайте двусмысленности в высказываниях.

Гороскоп на 4 декабря для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

День обещает быть насыщенным всевозможными событиями. Если хотите сделать небольшую паузу, придется во всеуслышание заявить о своем желании. Старайтесь не переохлаждаться, чтобы не свалиться.

Гороскоп на 4 декабря для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января)
Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

Вы излучаете оптимизм и сможете поднять настроение любому. Лучший вариант для вас – подождать, пока к вам обратятся за помощью или советом. Это прекрасный день, чтоб наладить отношения с семьей.

Гороскоп на 4 декабря для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

Помните, что от вашего мнения многое зависит. Это будет хороший день для планирования новых дел и каких-то перемен в ближайшем будущем. И поменьше прислушивайтесь к чужим советам – у вас есть своя голова.

Гороскоп на 4 декабря для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

Удача в этот выходной будет на вашей стороне. У вас появится авторитет, и вы сможете переубедить окружающих в собственной правоте. Но обязательно найдите время для отдыха и релакса.

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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