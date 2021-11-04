Гороскоп на 5 ноября для всех знаков зодиака

Астрологический прогноз на 5 ноября для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня

Астрологи дали прогноз на 5 ноября 2021 года. После прошедшего новолуния еще рано реализовывать планы, зато день будет благоприятным для выжидания и накопления сил на новые свершения.

Гороскоп на 5 ноября для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

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Вы увидите то, что скрыто от других глаз. Но если эта ситуация может принести вред окружающим, то лучше нею не пользоваться. Всплывет или обнаружится что-то давно забытое – потерянная вещь или увядшее чувство.

Гороскоп на 5 ноября для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

В вашем окружении будут одни советчики и доброжелатели. На них можно положиться, но не стоит расслабляться. Не давайте сегодня пустых обещаний, потому что впоследствии вам их не раз припомнят.

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Гороскоп на 5 ноября для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

Не давайте волю плохим эмоциям, иначе потеряете то, что имеете и чем так дорожите. Подумайте, настолько ли для вас важна такая разрядка. Постарайтесь воспользоваться присущим вам даром убеждения.

Гороскоп на 5 ноября для Рака

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

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Вы зря недооцениваете свои таланты и возможности. Перед вами открыты все двери, осталось только набраться смелости и войти. Незаменимых людей достаточно, а вот незаменимых вещей гораздо меньше.

Гороскоп на 5 ноября для Льва

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

Не стоит менять ситуацию, главное – разобраться в ней и приспособиться. Подобная тактика обойдется гораздо меньшими усилиями, зато принесет больше пользы. Прислушайтесь к голосу рассудка.

Гороскоп на 5 ноября для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

Ваша голова занята не тем, чем нужно, а потому вы не в состоянии думать о других, не менее важных вещах. В этот день осуществится то, на что вы так долго надеялись. В ваших силах мечту сделать реальностью.

Гороскоп на 5 ноября для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

Прислушайтесь к тому, что говорит ваш собеседник. Возможно, общаясь на отвлеченные темы, он сможет передать вам нечто важное. Постарайтесь завязать новые или возобновить старые знакомства – они вам вскоре понадобятся.

Гороскоп на 5 ноября для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

Ваши намерения благородны и достойны уважения, вот только время для их осуществления еще не наступило. Отложите ненадолго внедрение своих планов, будьте терпеливы. А вот переговоры этого дня будут важными.

Гороскоп на 5 ноября для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

Не зацикливайтесь на старых принципах, и вы будете непобедимы. Особенно если включите оптимизм и не поддадитесь на провокации своих оппонентов или соперников. Вам будет рада любая компания.

Гороскоп на 5 ноября для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

Не слушайте того, что говорят за вашей спиной – скорее всего, вам просто завидуют. У вас есть своя голова на плечах, так что действуйте, как пожелаете. Все, что вы скажете, будет иметь далеко идущие последствия.

Гороскоп на 5 ноября для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

Ожидается какое-то значимое событие, которое способно в корне изменить ваши планы. Поэтому их лучше не строить, чтобы потом не разочароваться. Постарайтесь оптимизировать и облегчить свою работу.

Гороскоп на 5 ноября для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

У вас появится реальный шанс в этот день приобрести что-то долговечное. Это может быть вещь, состояние души или отношения – на ваш выбор. Однако постарайтесь, чтобы это не оказалось, например, болезнью.

Смотрите видео гороскоп на 2021 год:

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