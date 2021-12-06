Гороскоп на 7 декабря для всех знаков зодиака

Астрологический прогноз на 7 декабря для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня

Астрологи дали прогноз на 7 декабря 2021 года. Многих знаков зодиака поджидает непростой день, полный соблазнов, перед которыми сложно устоять, но о чем вскоре придется жалеть.

Гороскоп на 7 декабря для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

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Запаситесь терпением, потому что предстоит напряженный день. Именно вам придется мирить две противоборствующие стороны. Это непросто, но ваше общение с коллегами или членами семьи даст хорошие результаты.

Гороскоп на 7 декабря для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

В этот день вы можете заниматься всем, чем захотите. В худшем случае вас ждет легкое разочарование, от которого вскоре не останется и следа. Хлопоты будут приятными, а перемены в жизни – к лучшему.

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Гороскоп на 7 декабря для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

Не стоит бояться и скрываться от проблем – они решаемы. Вполне возможно, что какие-то давние дела начнут приносить свои плоды. Вам решать, что с этим делать. Но вот скучать вам точно не придется.

Гороскоп на 7 декабря для Рака

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

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Будьте готовы к тому, что вас попытаются сделать виноватыми, причем не только на работе, но и дома. Совет дня: просто запаситесь терпением и включите фоном внутреннюю музыку. Чего точно не стоит делать – так это переживать.

Гороскоп на 7 декабря для Льва

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

Если вы любите тратить деньги, то сейчас, наоборот, нужно заняться их накоплением. В этом случае вам будет гарантирован выигрыш. Кстати, обратите внимание на сигналы Судьбы: к вам поступит заманчивое предложение.

Гороскоп на 7 декабря для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

Не ждите новых подтверждений своих сомнений. Можно все исправить, если действовать быстро, не откладывая на потом. Вам придется взяться за себя и начать вести здоровый образ жизни через "не могу".

Гороскоп на 7 декабря для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

В этот день вы одержите пусть и небольшую, но важную победу. Вам будет гарантировано уважение окружающих. Не уходите от разговоров – они будут полезными, прежде всего вам, и вы услышите интересную информацию.

Гороскоп на 7 декабря для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

Коллектив возлагает на вас большую ответственность и надежды, поэтому бросить все и уйти в сторону не получится. Придется оправдать оказанное доверие. В завершение день преподнесет вам приятный подарок.

Гороскоп на 7 декабря для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

Постарайтесь никого не посвящать в свои планы. Можно просто перевести все в шутку, если вас будут донимать с расспросами. То, что еще недавно казалось вам сложным, сейчас вдруг станет необыкновенно очевидным.

Гороскоп на 7 декабря для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

Вам дается уникальная возможность – в выгодном свете продемонстрировать свои достоинства не только коллегам, но и начальству. Не тратьте силы на решение мелких проблем, они сами отпадут в скором времени.

Гороскоп на 7 декабря для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

Если вы сможете собраться и сосредоточиться, то успеете сделать все, что запланировали на день. Понадобится помощь – не стесняйтесь попросить коллег или друзей, и вам не откажут. Это будет полезно для общего дела.

Гороскоп на 7 декабря для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

Плохие новости просто пропускайте мимо ушей, тогда они не зацепят лично вас. К тому же большая их часть будет обманчивой и потребует дополнительной проверки. Вам и кроме этого есть чем заниматься.

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