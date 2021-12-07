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Гороскоп на 8 декабря для всех знаков зодиака

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
7 декабря, 18:00
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Астрологический прогноз на 8 декабря для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня

Астрологи дали прогноз на 8 декабря 2021 года. Неоднозначный период: для одних – это день тревожности и сомнений, для других – время творчества и реализации задуманных планов.

Гороскоп на 8 декабря для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

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Ваше окружение будет во многом подчиняться вашим словам. И у вас появится возможность склонить на свою сторону самого несговорчивого из потенциальных союзников. День хорош для самосовершенствования.

Гороскоп на 8 декабря для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая)
Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

Отдайтесь тому чувству, которое так настоятельно требует выхода, особенно если оно способно наполнить вас позитивом. В трудные моменты можете обратиться к окружающим за помощью. И чаще прислушивайтесь к интуиции.

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Гороскоп на 8 декабря для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

Прежде, чем искать новые возможности, попробуйте исчерпать то, что имеете. А то можете потерять то, что у вас было, и не получить ничего взамен. Ваше настроение всецело будет зависеть от ваших же эмоций.

Гороскоп на 8 декабря для Рака

Рак (22 июня – 22 июля)
Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

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Не стоит начинать ничего глобального и нового. Лучше попробуйте довести до полного совершенства то, что уже сделали ранее. Не берите на себя решение чужих проблем – вам бы со своими как следует разобраться.

Гороскоп на 8 декабря для Льва

Лев (23 июля – 21 августа)
Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

Вы способны оказать помощь тому, кто в ней явно нуждается. Ваша интуиция будет на высоте, так что грех нею не воспользоваться. Старайтесь не появляться где-либо без предупреждения, чтобы избежать неприятных последствий.

Гороскоп на 8 декабря для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября)
Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

Поработать полноценно и в удовольствие не получится. Все, что вы услышите в этот день – несерьезно. Расстраиваться или удивляться по этому поводу не нужно, лучше проведите время приятно для себя.

Гороскоп на 8 декабря для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

Все будет происходить не совсем так, как вы рассчитывали. Так что будьте готовы менять свои планы в зависимости от ситуации. А вот ваши просьбы будут услышаны окружающими, и вы получите помощь или совет.

Гороскоп на 8 декабря для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

В этот день окружающим будет сложно предугадать вашу реакцию на какое-либо событие. Учитесь фильтровать поступающую информацию, оставляйте только самое важное, да и то – не забывайте о проверке.

Гороскоп на 8 декабря для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

Поторопитесь, если не хотите упустить хороший шанс изменить жизнь в лучшую сторону. Фортуна не любит нерешительных. Но при этом важно адекватно оценить свои возможности, чтобы избежать проблем в дальнейшем.

Гороскоп на 8 декабря для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января)
Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

Ваше окружение может связать вас по рукам и ногам. И пока вы не освободитесь от их влияния, у вас не получится сделать что-то важное. Пересмотрите свои планы, умерьте амбиции и подумайте о последствиях.

Гороскоп на 8 декабря для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

Возможно, вы двигаетесь в неверном направлении. Было бы неплохо прислушаться к специалистам и серьезно пересмотреть свои планы. Зато вы сможете добиться того внимания, которого так долго ждали.

Гороскоп на 8 декабря для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

Не верьте своим неприятным предчувствиям, во всяком случае, не проверив информацию. Возможно, они вызваны вашей мнительностью, не более. Просто проявите разумную осторожность.

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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