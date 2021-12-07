Гороскоп на 8 декабря для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на 8 декабря 2021 года. Неоднозначный период: для одних – это день тревожности и сомнений, для других – время творчества и реализации задуманных планов.
Гороскоп на 8 декабря для Овна
Ваше окружение будет во многом подчиняться вашим словам. И у вас появится возможность склонить на свою сторону самого несговорчивого из потенциальных союзников. День хорош для самосовершенствования.
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Гороскоп на 8 декабря для Тельца
Отдайтесь тому чувству, которое так настоятельно требует выхода, особенно если оно способно наполнить вас позитивом. В трудные моменты можете обратиться к окружающим за помощью. И чаще прислушивайтесь к интуиции.
Гороскоп на 8 декабря для Близнецов
Прежде, чем искать новые возможности, попробуйте исчерпать то, что имеете. А то можете потерять то, что у вас было, и не получить ничего взамен. Ваше настроение всецело будет зависеть от ваших же эмоций.
Гороскоп на 8 декабря для Рака
Не стоит начинать ничего глобального и нового. Лучше попробуйте довести до полного совершенства то, что уже сделали ранее. Не берите на себя решение чужих проблем – вам бы со своими как следует разобраться.
Гороскоп на 8 декабря для Льва
Вы способны оказать помощь тому, кто в ней явно нуждается. Ваша интуиция будет на высоте, так что грех нею не воспользоваться. Старайтесь не появляться где-либо без предупреждения, чтобы избежать неприятных последствий.
Гороскоп на 8 декабря для Девы
Поработать полноценно и в удовольствие не получится. Все, что вы услышите в этот день – несерьезно. Расстраиваться или удивляться по этому поводу не нужно, лучше проведите время приятно для себя.
Гороскоп на 8 декабря для Весов
Все будет происходить не совсем так, как вы рассчитывали. Так что будьте готовы менять свои планы в зависимости от ситуации. А вот ваши просьбы будут услышаны окружающими, и вы получите помощь или совет.
Гороскоп на 8 декабря для Скорпиона
В этот день окружающим будет сложно предугадать вашу реакцию на какое-либо событие. Учитесь фильтровать поступающую информацию, оставляйте только самое важное, да и то – не забывайте о проверке.
Гороскоп на 8 декабря для Стрельца
Поторопитесь, если не хотите упустить хороший шанс изменить жизнь в лучшую сторону. Фортуна не любит нерешительных. Но при этом важно адекватно оценить свои возможности, чтобы избежать проблем в дальнейшем.
Гороскоп на 8 декабря для Козерога
Ваше окружение может связать вас по рукам и ногам. И пока вы не освободитесь от их влияния, у вас не получится сделать что-то важное. Пересмотрите свои планы, умерьте амбиции и подумайте о последствиях.
Гороскоп на 8 декабря для Водолея
Возможно, вы двигаетесь в неверном направлении. Было бы неплохо прислушаться к специалистам и серьезно пересмотреть свои планы. Зато вы сможете добиться того внимания, которого так долго ждали.
Гороскоп на 8 декабря для Рыб
Не верьте своим неприятным предчувствиям, во всяком случае, не проверив информацию. Возможно, они вызваны вашей мнительностью, не более. Просто проявите разумную осторожность.
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