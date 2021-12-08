Гороскоп на 9 декабря для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на 9 декабря 2021 года. В этот день противопоказано кому-то жаловаться на жизнь и обстоятельства. Просто попробуйте взглянуть на все под другим углом.
Гороскоп на 9 декабря для Овна
Велика вероятность того, что вы взвалите на себя груз, который предназначен не вам. Но вы с легкостью справитесь с работой, а ваш оптимизм передастся окружающим людям. В общем, вы останетесь довольны собой.
Гороскоп на 9 декабря для Тельца
Не удивляйтесь, если в этот день вдруг начнут осуществляться несбыточные мечты. Вы так глубоко окунулись в фантазии, что совершенно забыли о реальности. Рискуете разочароваться, когда вернетесь в нее.
Гороскоп на 9 декабря для Близнецов
Не смешивайте личные взаимоотношения с рабочими, потому что можете попасть в неприятную ситуацию. Постарайтесь расширить область своей деятельности – в прежние рамки вы уже вписываетесь с трудом.
Гороскоп на 9 декабря для Рака
Времени на раздумья будет маловато. Так что приготовьтесь к напряженному дню и заручитесь чьей-то поддержкой. Выберите оптимальный для себя ритм работы. А вот финансовые дела решаются в вашу пользу.
Гороскоп на 9 декабря для Льва
В вас вдруг вспыхнет приступ неоправданной ревности. Постарайтесь с этим справиться так, чтобы никто не догадался, иначе рискуете потерять объект своего обожания. Полученная вами информация ложна.
Гороскоп на 9 декабря для Девы
Ведите себя естественно и говорите только то, что считаете нужным, потому что любая попытка сыграть будет выглядеть фальшиво. Если мир предстанет в серых красках, постарайтесь найти занятие для души.
Гороскоп на 9 декабря для Весов
День будет полон неожиданностей, в основном приятных. Приложите усилия для того, чтобы удачное для вас время не прошло даром, и не тратьте его на формальности. Не придумывайте себе лишних проблем.
Гороскоп на 9 декабря для Скорпиона
Держите свое критическое мнение при себе. Высказав его окружающим, вы никому не доставите пользы, в том числе и себе. Этот день, скорее, предназначен, чтобы вы были внимательным слушателем, а не оратором.
Гороскоп на 9 декабря для Стрельца
О личной жизни в этот день придется забыть и заниматься чужими проблемами. Если ваш собеседник не стремится идти на контакт и общаться, не спешите от него избавляться – в скором времени он очень пригодится.
Гороскоп на 9 декабря для Козерога
Лучшей наградой для вас будет внимание близкого человека. Вы так долго шли к своей цели, что можете растеряться, вдруг достигнув ее. У вас накопились вопросы, и на многие из них вы получите исчерпывающие ответы.
Гороскоп на 9 декабря для Водолея
Этот день – не самое удачное время для проявления бурных эмоций. Лучше спокойно и рассудительно принять происходящее. Не забывайте, что за вами наблюдают другие люди – какой пример вы им дадите?
Гороскоп на 9 декабря для Рыб
Набирайтесь вдохновения на великие дела. Для этого вам нужен тот, кто сможет зарядить вас энергией. В то же время из-за близкого человека вам придется изменить свои планы. Мир переменчив и непостоянен.
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