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Гороскоп на 9 декабря для всех знаков зодиака

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
8 декабря, 18:00
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Астрологический прогноз на 9 декабря для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня

Астрологи дали прогноз на 9 декабря 2021 года. В этот день противопоказано кому-то жаловаться на жизнь и обстоятельства. Просто попробуйте взглянуть на все под другим углом.

Гороскоп на 9 декабря для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

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Велика вероятность того, что вы взвалите на себя груз, который предназначен не вам. Но вы с легкостью справитесь с работой, а ваш оптимизм передастся окружающим людям. В общем, вы останетесь довольны собой.

Гороскоп на 9 декабря для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая)
Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

Не удивляйтесь, если в этот день вдруг начнут осуществляться несбыточные мечты. Вы так глубоко окунулись в фантазии, что совершенно забыли о реальности. Рискуете разочароваться, когда вернетесь в нее.

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Гороскоп на 9 декабря для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

Не смешивайте личные взаимоотношения с рабочими, потому что можете попасть в неприятную ситуацию. Постарайтесь расширить область своей деятельности – в прежние рамки вы уже вписываетесь с трудом.

Гороскоп на 9 декабря для Рака

Рак (22 июня – 22 июля)
Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

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Времени на раздумья будет маловато. Так что приготовьтесь к напряженному дню и заручитесь чьей-то поддержкой. Выберите оптимальный для себя ритм работы. А вот финансовые дела решаются в вашу пользу.

Гороскоп на 9 декабря для Льва

Лев (23 июля – 21 августа)
Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

В вас вдруг вспыхнет приступ неоправданной ревности. Постарайтесь с этим справиться так, чтобы никто не догадался, иначе рискуете потерять объект своего обожания. Полученная вами информация ложна.

Гороскоп на 9 декабря для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября)
Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

Ведите себя естественно и говорите только то, что считаете нужным, потому что любая попытка сыграть будет выглядеть фальшиво. Если мир предстанет в серых красках, постарайтесь найти занятие для души.

Гороскоп на 9 декабря для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

День будет полон неожиданностей, в основном приятных. Приложите усилия для того, чтобы удачное для вас время не прошло даром, и не тратьте его на формальности. Не придумывайте себе лишних проблем.

Гороскоп на 9 декабря для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

Держите свое критическое мнение при себе. Высказав его окружающим, вы никому не доставите пользы, в том числе и себе. Этот день, скорее, предназначен, чтобы вы были внимательным слушателем, а не оратором.

Гороскоп на 9 декабря для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

О личной жизни в этот день придется забыть и заниматься чужими проблемами. Если ваш собеседник не стремится идти на контакт и общаться, не спешите от него избавляться – в скором времени он очень пригодится.

Гороскоп на 9 декабря для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января)
Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

Лучшей наградой для вас будет внимание близкого человека. Вы так долго шли к своей цели, что можете растеряться, вдруг достигнув ее. У вас накопились вопросы, и на многие из них вы получите исчерпывающие ответы.

Гороскоп на 9 декабря для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

Этот день – не самое удачное время для проявления бурных эмоций. Лучше спокойно и рассудительно принять происходящее. Не забывайте, что за вами наблюдают другие люди – какой пример вы им дадите?

Гороскоп на 9 декабря для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

Набирайтесь вдохновения на великие дела. Для этого вам нужен тот, кто сможет зарядить вас энергией. В то же время из-за близкого человека вам придется изменить свои планы. Мир переменчив и непостоянен.

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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