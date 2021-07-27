Гороскоп на август-2021 для знака зодиака Близнецы: деньги – не главное в жизни

Подробный астрологический прогноз на август-2021 для знака Близнецы: занимайтесь тем, что нравится, и прислушивайтесь больше к зову сердца, а не разума.

Близнецы / Фото: Сегодня

Желаете узнать, насколько удачливым и стабильным будет август 2021 для Близнецов ? Предлагаем вам ознакомиться с подробным астрологическим прогнозом на конец лета для представителей этого знака. Читайте подробный гороскоп на август 2021 для знака Близнецы.

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Работа

Бизнес / Фото: Unsplash

Труд будет удаваться, и вы получите от него истинное удовольствие, если будете заниматься своим делом, к которому у вас лежит душа. Так что прислушивайтесь к своей интуиции, и выбирайте занятие, которое вам больше всего нравится . Не переживайте, вскоре оно принесет свои плоды.

Финансы

Покупки / Фото: Unsplash

Не всегда то, чем вы любите заниматься, приносит выгоду. Но Близнецам в августе 2021 будет гораздо важнее и приоритетнее всех материальных благ заниматься тем, что приносит моральное удовлетворение. Вы вышли на уровень осознания того, что деньги – не главное в жизни .

Здоровье

Диета / Фото: Unsplash

Важно не есть все подряд, тем более в больших количествах. В августе 2021 Близнецам грозит если не ожирение, то проявления аллергии . Возможно, какие-то из продуктов окажутся несовместимыми, или же экзотика жестко озадачит ваш нетренированный организм.

Любовь

Любовь / Фото: Unsplash

Развивать чувственную сферу своей личной жизни сложно, но можно. Больше прислушивайтесь к потребностям партнера и своему собственному телу. В этом последнем летнем месяце любовь готова вспыхнуть чуть ли не на голом месте. Но поддавшись чувствам, не теряйте голову .

Отдых

Отдых / Фото: Unsplash

Самый качественный отдых для вас – это время, проведенное вместе с партнером. А вот где именно – не имеет особого значения. " С милым рай и в шалаше " – это как раз про вас. Одинокие Близнецы не должны отказываться от возможности поехать за границу, ведь там появятся шансы на знакомство.

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