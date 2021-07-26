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Гороскоп на август-2021 для знака зодиака Телец: не жалейте внимания близким

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
26 июля, 18:20
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Подробный астрологический прогноз на август-2021 для знака Телец: если вы останетесь без отпуска, совмещайте работу с путешествиями и релаксом.
Телец
Телец / Фото: Сегодня

Каким будет астрологический прогноз на август 2021 для Тельцов? В каких сферах они смогут проявить себя наилучшим образом, а где придется приложить немало усилий, не сдать своих достигнутых ранее позиций, и месяц сложился благоприятно? Читайте гороскоп на август 2021 для знака Телец.

Также читайте календарь летних лайфхаков, чтобы провести лето, о котором мечтали.

Работа

Работа
Работа / Фото: Unsplash

При всей вашей успешности, помните, что конкуренты не дремлют, и ваша инициатива неожиданным образом может оказаться в разработке у ваших же оппонентов. Так что не разглашайте коммерческие тайны , а больше нацельтесь на их внедрение в производство.

Финансы

Финансы
Финансы / Фото: Unsplash

В августе 2021 Тельцам не придется беспокоиться о дефиците своих финансов. Вы будете чувствовать себя вполне обеспеченным человеком. Кроме того, есть все предпосылки, чтобы заняться благотворительностью . Не упускайте возможность помочь нуждающимся людям.

Здоровье

Здоровье
Здоровье / Фото: Unsplash

Вам важно избегать стрессовых ситуаций и бережнее относиться к нервной системе. Хоть это и сложно сделать в постоянной борьбе за место под солнцем, но от этого, в частности, зависит ваше психо-эмоциональное состояние и здоровье в целом. Выделяйте время для физических занятий .

Любовь

Любовь
Любовь / Фото: Unsplash

Будьте готовы к тому, что вам придется опекать своих близких сильнее обычного. И ваша половинка будет ждать от вас проявления инициативы , заботы и внимания. Не отталкивайте любимого человека, наоборот, чаще напоминайте ему о любви, и вам тут же ответят взаимностью.

Отдых

Путешествие
Путешествие / Фото: Unsplash

Ваш отдых часто будет перемежаться с работой . Это могут быть командировки в интересные места, поездки с возможностью освоения нового и полезного опыта. Не пренебрегайте таким видом релакса, тем более, если полноценный отпуск в августе 2021 вам пока не светит.

Смотрите видеогороскоп на 2021 год :

Ранее мы публиковали гороскоп на 2021 год по знакам зодиака.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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