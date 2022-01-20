Гороскоп на неделю 24 – 30 января для всех знаков

Настраивайтесь на то, что неделя будет эмоционально напряженной, чреватой конфликтами. Всему виной Марс, который значительно усилится уже в понедельник

Марс делает людей агрессивными и раздражительными. Но если вы в душе воин, не боитесь проблем и готовы бросить вызов другим, то эта нервная неделя может принести вам большие победы.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю 24 – 30 января для знака Овен

Вы будете сосредоточены на работе. Здесь может произойти череда важных событий. Например, вам пообещают повышение – но сначала надо будет что-то сделать. Профессиональные дела всецело завладеют вашим вниманием, так что даже на отдыхе, с друзьями вы будете говорить в основном об этом. В начале недели кто-то даст вам важный совет. Вдобавок у вас может разгореться служебный роман.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на неделю 24 – 30 января для знака Телец

Ваши недоброжелатели сейчас особенно сильны. Но им непросто будет одержать над вами верх. Вы рассудительны и поступаете совершенно правильно. Главное для вас – не дать одержать эмоциям верх над здравым смыслом. Не стремитесь покорять вершины – для вас сейчас важнее удержать то, что вы имеете, закрепиться на завоеванных позициях. Из любого противостояния вы выйдете победителем.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю 24 – 30 января для знака Близнецы

Вы можете получить выгодное, но вместе с тем и рискованное финансовое предложение. Вам стоит его хорошенько обдумать: ситуация слишком неопределенная. Например, прямо сейчас вы и вправду можете хорошо заработать, но затем это обернется проблемами. Не обсуждайте свои дела с сексуальными партнерами. Это может привести к неожиданным сложностям. Также советуем обратить внимание на вашу личную жизнь – в ней присутствует какой-то хаос, и ситуация может выйти из-под контроля.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю 24 – 30 января для знака Рак

Вместе с близким, надежным другом вы сможете добиться куда больших результатов, чем в одиночку. Неделя может ознаменоваться большими результатами, но вам всегда придется учитывать еще чье-то мнение, кроме своего собственного. Это скорее хорошо. Также неделя будет насыщена событиями любовного плана. Ваши отношения с любимым человеком, похоже, выходят на какой-то новый уровень. И это хорошо.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на неделю 24 – 30 января для знака Лев

Все бы ничего, когда б ни груз ответственности за других людей. На этой неделе вы ощутите, как это бывает непросто – кого-то направлять, воспитывать и контролировать. Возможно, вы пытаетесь организовать подчиненных на какое-то важное дело и не уверены, что ваша команда справится. Или же речь о воспитании собственных детей, которые готовятся к экзамену. Одним словом, у вас обуза, которая мешает двигаться дальше. В то же время рядом есть кто-то, готовый отчасти разделить ваш груз. Ну и о хорошем – в семье у вас произойдут приятные события.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на неделю 24 – 30 января для знака Дева

Вы рискуете забыть об осторожности, присущей вашему знаку от природы. Наоборот, вас тянет рисковать и повышать ставки. Опасная тенденция – но вам пока что везет. Вы можете приумножить то, что имеете. С профессиональными делами будете справляться легко и быстро. Правда значительного карьерного роста на этой неделе не ждите. И тут есть две причины. Первая, вы иногда слишком остры на язык, причем, не с теми, с кем надо. Второе, ваши истинные интересы сейчас далеки от работы. Скорее, вам хочется развлекаться. Или же вы возможно влюблены.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю 24 – 30 января для знака Весы

Неделя сулит препятствия и проблемы. Сейчас лучше не ввязываться в новые проекты. Еще важнее, избегать разборок с начальством. Вы можете ощущать, что с вами поступают несправедливо. Но возможно так только кажется, и в создавшейся ситуации есть весьма удобные перспективы. Прислушивайтесь к советам родителей или членов семьи, не стесняйтесь советоваться с ними. Возможно, близкие видят нечто такое, что от вашего взгляда ускользает. Ваша проблема сейчас – несвоевременность, опоздания. Постарайтесь организовать себя и все делать вовремя.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на неделю 24 – 30 января для знака Скорпион

Неделя вряд ли ознаменуется значительными свершениями. Причина в том, что вы больше говорите, чем делаете. Хотя энергии у вас достаточно. И если вы соберетесь, то сумеете добиться отличных результатов. Звезды благоприятствуют студентам и всем, кто изучает нечто новое. Работа будет идти быстрее и проще у тех, кто работает из дома, дистанционно.

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на неделю 24 – 30 января для знака Стрелец

Вам сейчас надо действовать быстро. Особенно во всем, что касается заработка, сбережений. Ничего не откладывайте на завтра – иначе это достанется другим. Энергии у вас хоть отбавляй, но иногда вам мешает вспыльчивость. Вы легче обычного выходите из себя и требуете слишком многого от окружающих – друзей, коллег. А еще склонны всем подряд читать нотации и учить жить. Для победы над бурлящими эмоциями вам показан спорт, физические нагрузки. Ну, и секс – его на этой неделе у вас вероятно будет больше, чем обычно.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю 24 – 30 января для знака Козерог

Неделя может быть нервной. Но именно сейчас у вас есть шанс существенно продвинуться в любом деле. Так что вся эта нервотрепка – не зря. Более всего вам требуются настойчивость и последовательность в действиях. А вот помощи можете не искать – вы сами в состоянии справиться с любой проблемой. Вы сейчас вступаете в такой период жизни, который надолго останется в памяти. Ждите важных новостей.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на неделю 24 – 30 января для знака Водолей

Вы бы добились большего, но что-то мешает двигаться вперед. Проблемы скорее всего чисто внутренние, ваши личные. Например, вы не верите в успех. Вам может казаться, что вы уже все это проходили – и ничем хорошим оно не закончилось. Больше оптимизма! Вы на пороге важных свершений. Не давайте призракам прошлого портить вашу жизнь. И не ищите советов или поддержки у окружающих. Вокруг вас сейчас слишком много завистников и сплетников.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю 24 – 30 января для знака Рыбы

Вас будут пытаться втянуть в конфликт или сделать участником одной из соперничающих команд. Но выигрышная позиция – это нейтралитет. Оставайтесь над схваткой, именно так вы сможете добиться успеха. Неделя не слишком подходит для трудовых подвигов. Да и для любовных побед она тоже не особенно хороша. Пользу принесет умеренность. Это также касается физических нагрузок, расходов и диеты. Не перегружайте себя и у вас останется достаточно сил и средств, чтобы в нужный момент осуществить важное желание.

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