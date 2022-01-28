Гороскоп на неделю 31 января – 6 февраля для всех знаков Зодиака

На этой неделе произойдет новолуние. Начинается новый лунный месяц. Часто у людей в этот период меняются планы, что-то новое входит в жизнь

Понедельник – вторник будут тихими, спокойными днями. Ну, а потом энергии будет становиться все больше. Со среды можно начинать любые новые дела. Ждите также важных новостей, касающихся карьеры и финансов.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

У вас могут возникнуть препятствия, но вы сумеете их преодолеть. Сможете неплохо заработать или добиться успеха в бизнесе. По всей видимости, впереди приятное событие, которого вы давно ждете – и отсчитываете дни до его начала. Поэтому с каждым днем настроение у вас улучшается. Правда, к выходным почувствуете себя утомленным.

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)

В ближайшие дни вы вероятно одержите над собой победу. Сможете решить сложный профессиональный вопрос или справитесь с серьезной личной проблемой. Вас будут хвалить, ставить в пример. Предвидятся денежные поступления, а также покупки. Могут всплыть вопросы, касающиеся вашего имущества. Узнаете нечто для себя важное – а накануне выходных увидите перед собой новые перспективы.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Что-то может пойти не так, как вы планировали. Ощутите разочарование, но быстро возьмете себя в руки. Вторая половина недели окажется плодотворнее первой. Вероятно, вы возьметесь за новое дело и почувствуете прилив задора и энергии. Неделя обещает удачу в любви. Почувствуете себя героем-любовником после 6 февраля.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Испытаете кучу эмоций сразу: воодушевление, волнение и может быть нотка разочарования. Особенно из-за сердечных дел. Смотрите, чтобы чувства не вырвались из-под контроля и не затмили все остальное. Потому что для вас личные переживания сейчас – не самое важное. Важнее проявить себя в наилучшем виде на работе или при решении деловых вопросов. В профессиональной сфере намечается явный прогресс. Перед вами – отличная возможность, не упустите ее. К выходным все ваши проблемы решатся. Почувствуете себя бодрым и удовлетворенным.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

В карьере, профессиональных делах предвидится прогресс, благоприятные возможности. Вам предстоят важные знакомства, переговоры. Возможны поездки, связанные с работой. Могут дать знать о себе проблемы, связанные с прошлым. На выходных почувствуете себя измотанным, и можете пережить некоторый эмоциональный кризис. Возможны грусть, самокопание. Причем, все это напрасно. В ближайшее время все круто изменится к лучшему. А все, что вас беспокоит, решится в вашу пользу.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Возможно, вы давно не уделяли внимание какому-то серьезному вопросу. И в самом начале недели возникнут переживания по этому поводу. Вы сможете собраться и с головой погрузиться в его решение. Это займет не один день, но судя по расположению светил, вы останетесь довольны результатом. Периодически вас будет обуревать ревность или зависть. Не дайте этим бессмысленным чувствам поселиться в вашей голове. Они только сбивают с толку. Выходные будут позитивными и очень насыщенными.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Можете страдать от назойливости друзей, коллег. Они вас о чем-то просят, куда-то зовут. Может возникнуть ощущение, что вы не управляете своей жизнью, и соглашаетесь на разные бессмысленные дела, поездки или посиделки, просто чтобы никого не обидеть. Эту проблему во второй половине недели вы каким-то образом решите. Период сейчас достаточно позитивный в финансовом плане. Также вам будет везти в любви, особенно после 5 февраля.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

После выходных вам трудно будет настроиться на работу. Хочется лениться и дремать. Но взяться за ум все же придется. В основном из-за начальства. Оно сначала начнет дружески намекать, что пора стать серьезнее. А потом и вовсе примется топать и орать. Очень хорошо не допускать ошибки в работе – потому что они могут вам дорого обойтись. В прямом смысле слова. Взяться за ум в полной мере удастся лишь в самом конце недели. До этого вы не сможете окончательно побороть рассеянность и легкомыслие. Но впереди у вас – период больших трудовых побед. И все будет в порядке.

Рак (22 июня – 22 июля)

Неделя вам предстоит неплохая. Может быть несколько "но". Во-первых, вам не хватает энергии. Может несколько ухудшиться самочувствие. Сейчас легче обычного простудить горло – ангины, бронхит, простуда – все это реально. Во-вторых, в семье могут произойти какие-то неожиданности, скорее даже приятные. Но они отвлекут вас от важной цели. Одним словом, то, чего вы ждете, может не осуществиться в полной мере или получится не так быстро, как вам бы хотелось. Но жалеть особенно не о чем. Вам будет везти с деньгами. Особенно в начале недели.

Лев (23 июля – 21 августа)

Неделя может быть связана с большим напряжением. Тут одно из двух. Или вы усердно работаете, настойчиво продвигаетесь к цели, разбрасывая вокруг себя врагов и проблемы. Или вы под гнетом проблем – и не знаете, как поступить, терзаетесь в размышлениях. При этом груз только растет. Все слишком индивидуально, чтобы сказать точнее. Одно ясно, неделя будет значимой и запоминающейся. Активных, решительных людей ждет победа. Близкий человек придет на помощь в трудный момент.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Начнете неделю с огоньком, азартом. Но не будьте слишком самоуверенны – иначе можете наделать ошибок. У вас так иногда бывает. Вам важно сосредоточиться на чем-то одном, главном. Размениваться на мелочи – к потерям. Иногда будете ощущать, что не знаете, чем заняться, куда направить свою энергию. Однако все прояснится ближе к выходным. Перед вами откроются новые возможности, которые непременно надо будет использовать.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Дела идут как надо. Вы чувствуете себя уверенно, проблемы у вас решаются быстро и легко. Исключение – понедельник. Вас могут критиковать, а в делах не исключены досадные ошибки. На этой неделе сможете неплохо заработать, купите что-то такое, о чем давно мечтали. Конец недели будет посвящен любовным делам.

Читайте также:

Астрологический прогноз на неделю 24-30 января – угроза от железа и электричества

Гороскоп на неделю 24-30 января для всех знаков

Гороскоп на 24-30 января 2022 года: три знака Зодиака, которым постоянно будет везти