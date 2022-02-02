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Гороскоп на сегодня, 2 февраля для всех знаков Зодиака

Ольга Дударенко Ольга Дударенко Астролог
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2 февраля, 00:30
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Тельцов ждет успех, а Рыбы получат нагоняй от начальства – что написано в астропрогнозе на среду

Можно добиться чего-то выдающегося, но также не исключены и потери. Некоторые люди будут вести себя чересчур эмоционально. Кроме того, многие будут ощущать сильные чувства. Есть опасность стать жертвой мошенников или кто-то не нарочно может ввести вас в заблуждение, запутать. Успех ждет музыкантов и людей искусства. Полезно слушать музыку, чтобы настроиться на гармоничный лад.

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Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 2 февраля для Овнов: вас одолевают сильные чувства. Возможно, вы хотите чего-то нереального. Вам нужно меньше витать в облаках и внимательнее смотреть, что происходит вокруг. Иначе есть риск допустить ошибку.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на 2 февраля для Тельцов: вы сейчас на подъеме, замечаете то, что другим недоступно. В работе можете оказаться чрезвычайно эффективными. Это особенно касается переговоров и дел, связанных с обучением. Но сохраняйте бдительность – ваши недруги сейчас достаточно сильны и могут помешать вашим планам.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на 2 февраля для Близнецов: есть вероятность столкнуться с препятствиями при воплощении задуманного жизнь. Было гладко на бумаге – да забыли про овраги. Вы в состоянии все быстро исправить и даже выйти победителем из сложившейся ситуации. Настойчивость и терпение – ваши главные союзники.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 2 февраля для Раков: у вас получится быстро и легко справиться с любыми делами. Вероятны встречи с авторитетными людьми. Вы сейчас способны на многое, желания близки к осуществлению. Возможны поездки. Не перенапрягайтесь, экономьте силы.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на 2 февраля для Львов: вас попытаются обаять, чтобы потом использовать в корыстных целях. Не доверяйте тем, кто настойчиво старается понравиться вам. День может быть связан с денежными расходами. Вас определенно потянет на приключения.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 2 февраля для Дев: проведете день с хорошим настроением, даже несмотря на то, что планы у вас могут в полном объеме не осуществиться. Вы чувствуете, что возникшие затруднения временные – и это действительно так. Если проявите настойчивость, сможете преодолеть любые трудности.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 2 февраля для Весов: вы сегодня склонны отвлекаться по мелочам, поэтому прогресс в делах будет меньшим, чем вы рассчитывали. Возможно, ваши друзья поссорились, и вам придется их мирить. День может быть связан с некоторым обострением хронических недугов или простудой.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 2 февраля для Скорпионов: вы рискуете получить невыгодное вложение или сделать неудачную покупку. Возможно, вас заинтересовала вещь, которая вам совершенно ни к чему. В остальном день хороший. Особенно повезет в любовных делах.

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на 2 февраля для Стрельцов: можете с кем-то поссориться, повздорить. День неудачный для свиданий и разговоров с начальством. Вы раздражаетесь легче обычного. Старайтесь все делать вовремя.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на 2 февраля для Козерогов: вас ждет успех в делах, легкое осуществление ответственных задач. Особенно повезет студентам – преподаватели останутся довольны вашими знаниями. Также удача на стороне тех, кто ищет работу. Возможны интересные знакомства.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на 2 февраля для Водолеев: сможете решить сложное дело, связанное с деньгами и заметно приободрятся. Главное, на радостях не растратить все, что заработали. Расположение светил делает вас излишне расточительным. Есть незначительный риск конфликтов с коллегами.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 2 февраля для Рыб: у вас все превосходно, кроме работы. Тут возможен стресс, непредвиденные обстоятельства. Или же получите нагоняй от начальства. Но все это пройдет без последствий и даже настроения вам испортить не должно. Какие-то личные желания неожиданно исполнятся.

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Ольга Дударенко
Ольга Дударенко Астролог Больше статей автора
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