Гороскоп на сегодня, 21 января для всех знаков Зодиака

Рыбы получат неожиданную помощь, а Близнецам придется преодолевать препятствия – прогноз астролога на эту пятницу

Постарайтесь не оказывать другим "медвежьих услуг" ради благого дела. Например, не стоит обманывать друзей, чтобы поднять им настроение. Это только повредит. Люди сегодня становятся чувствительными и чуткими друг к другу. Многое становится понятным без слов. Расположение светил обостряет интуицию. Но также люди легче обычного обижаются. Поэтому в отношениях с друзьями и любимыми стоит быть сдержанным. Воздержитесь от шуток, которые могут оказаться обидными.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Вы сейчас наверное погрузились в работу с головой. Будет много мелких дел, требующих сосредоточения и концентрации. Лучше не рисковать и не брать на себя большую ответственность. Возможно некоторое ухудшение самочувствия. Вам могут присниться яркие, необычные сны – но доверять им не стоит.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Вам требуется какое-то самовыражение. Например, можете ярко одеться или шутить слишком экстравагантно. Вам видимо хочется находиться в центре внимания. Не всегда это хорошо – могут активизироваться завистники. День благоприятен для любовных дел. А в работе большого прогресса не ждите – у вас слишком легкомысленное настроение.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Возможно перед вами какое-то препятствие. Например, вы попадете в пробку и опоздаете на работу или начнете распутывать сложное дело, а в конце убедитесь, что оно вообще не стоило вашего внимания. Есть риск расходовать время попусту. Но во всем этом нет вашей вины, так что и переживать не стоит.

Рак (22 июня – 22 июля)

Будете доказывать свою правоту и убеждать других делать что-то значимое и полезное. День связан с интеллектуальной активностью и красноречием. Ваши желания исполнятся. Возможны поездки или же новости издалека.

Лев (23 июля – 21 августа)

У вас сейчас много энергии, поэтому есть шанс быстро справиться с текущими делами и потратить время на себя, немного отдохнуть, сходить в спортзал. Вероятны финансовые поступления и покупки. При этом что-то вызывает у вас легкое беспокойство или сомнения. Не поддавайтесь этим мыслям: сейчас у вас все в порядке.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Вы сейчас на подъеме. День будет богат событиями и приятными впечатлениями. У вас может и не быть сейчас больших целей, но ваши мелкие желания быстро и легко осуществятся. Кто-то нуждается в вашем внимании и поддержке. Видимо, вам необходимо оказать помощь другу.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Можете узнать чью-то тайну. Или наоборот, ваши тайны станут достоянием коллег или друзей. Сейчас вы, к сожалению, склонны легко выходить из себя и раздражаться из-за мелочей. Вам надо разобраться в себе – решение волнующих вас проблем простое и лежит на поверхности.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

День вы проведете вероятно с хорошим настроением и в отличной компании. Ситуация располагает к тому, чтобы работать в команде. Совместные усилия, направленные на достижение даже самой сложной цели, приведут к победе. Вероятны поездки, а также общение с людьми, находящимися далеко от вас. Желания личного характера пока что исполниться не могут – будьте терпеливы.

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)

Не отвлекайтесь от одного, главного дела; не разменивайтесь по мелочам. Тогда успехи превзойдут даже самые смелые ожидания. Не сходите с дистанции и то, что казалось вам неподъемной задачей, осуществится. Вам сейчас больше всего требуются дисциплина и ответственность.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Сумеете сегодня показать себя с лучшей стороны. Например, проявивив качества организатора и лидера. Правильная тактика – разделить свою работу с другими, заразить друзей вашей идеей и сообща добиться победы. Вас будут хвалить. Вероятен приятный разговор с начальством. Предвидятся поездки, они принесут удачу.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Сможете заключить выгодную сделку, что-то удачно продать или заработать денег, считай, на ровном месте. Но вам требуется осторожность и чувство меры. Может казаться, что вы поймали волну и вам везет – но именно сейчас удача капризна, и вы очень легко можете потерять все, что пришло к вам в руки. День не очень подходит для любовных свиданий и откровенных разговоров с друзьями. Не разбалтывайте другим свои секреты.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Обстоятельства вокруг вас складываются весьма благоприятным образом, и от вас требуются совсем небольшие усилия, чтобы переломить ситуацию в свою пользу. Не сомневайтесь, действуйте. У вас все должно получиться. Кто-то из друзей или любимых людей окажет вам неожиданную помощь.

Читайте также:

Астрологический прогноз на неделю 24-30 января – угроза от железа и электричества

Гороскоп на неделю 24 – 30 января для всех знаков

Солнце в Водолее – как это влияет на каждого человека, его характер и настроение