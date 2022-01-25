Гороскоп на сегодня, 25 января для всех знаков Зодиака

У Тельцов улучшится настроение, а Львов кто-то будет раздражать – астрологический прогноз на вторник

Сегодня слишком эмоциональный день: повышается риск ссор, конфликтов. Из-за длинного языка могут быть проблемы на работе. Поэтому старайтесь не болтать и не шутить с коллегами. Ваши шутки рискуют оказаться неудачными, они угрожают затруднить решение важных вопросов. В ваши дела могут вмешаться форс-мажорные обстоятельства. Планы могут резко поменяться.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 25 января для Овнов: не исключены расходы, которые вы не планировали. Например, у вас попросят вернуть долг. Или же вы ожидали зарплаты – а она задерживается. Также вы можете волноваться по личным причинам. Могут беспокоить такие вопросы, как чья-то болезнь. Или одолевать ревность. При этом периодически будут накатывать приливы бодрости и хорошего настроения. Вам сегодня лучше не рисковать.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на 25 января для Тельцов: вас ждет благоприятный, насыщенный впечатлениями дел. Не все вам сегодня будет даваться легко, зато вы получите хорошие результаты. Проведете вечер с семьей или пойдете на свидание.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на 25 января для Близнецов: вам не мешало бы отдохнуть. Даже если отгул брать не получается, не планируйте на сегодня важных дел, завершите уже начатое, приведите в порядок рабочий стол, подготовьте отчет. За минувшие дни вы растратили много энергии и теперь пора перейти к ее накоплению. Лучше не голодать и вообще не сильно ограничивать себя в еде. Также полезно больше спать и вообще проводить время дома.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 25 января для Раков: почувствуете прилив энергии. Правда, не факт, что вы точно знаете, куда всю эту энергию деть. Вам хочется приключений, а вам поручают нудные рабочие дела. Но их тоже нельзя запускать, тем более, что есть шанс справиться с ними легко и быстро. Вечер отлично подходит для романтических свиданий.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на 25 января для Львов: кто-то вас нервирует – то ли коллеги по работе со своими интригами или шутками, то ли собственные дети. У вас могут появиться важные задачи, ответственные дела. Есть вероятность, что ваши планы изменятся. Сегодня вы что-то делаете или говорите не вовремя.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 25 января для Дев: будет хорошее настроение, позитивные эмоции. День вы проведете с друзьями, будете много общаться, узнаете нечто полезное и новое. У вас захотят попросить совета – и вам точно есть, что ответить.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 25 января для Весов: вам нужно оптимистичнее оценивать собственные результаты и быть к окружающим снисходительнее. Сил у вас больше обычного, поэтому многое успеете сделать. День отлично подходит для физической работы и занятий спортом. Вероятны покупки и обновки. Может повыситься аппетит.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 25 января для Скорпионов: от сомнений и переживаний предыдущих дней не осталось и следа. В делах может быть хороший результат. При этом какие-то домашние вопросы вызывают волнение. Кто-то из родственников или друзей поступает неправильно, и вы ощущаете, что вам надлежит наставить заблудшую душу на пусть истинный.

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на 25 января для Стрельцов: все, что вы делаете в уединении, будь то работа или развлечения – пойдет легко и гладко. А вот контакты сегодня лучше снизить. Старайтесь не слишком откровенничать, даже с близкими друзьями. Какая-то идея не дает вам покоя, но пока что вы не знаете, как к ней подступиться.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на 25 января для Козерогов: будете обсуждать с друзьями серьезные вопросы. У вас все вроде бы хорошо, но иногда кажется, что вы движетесь в неверном направлении. Или неправильно поступаете по отношению к кому-то. Есть повод все это обдумать. Кстати, сегодня вам в голову могут сами собой прийти оригинальные мысли, отличные идеи. Отнеситесь к ним серьезно.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на 25 января для Водолеев: впереди у вас решительный прорыв в делах. Но вам не хватает уверенности – отсюда вероятно волнение. А вдруг не получится? Вам стоит расслабиться и немного сбавить темп. Возможно, вы отпугиваете удачу своим напором. У вас все получится, пусть и не сразу.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 25 января для Рыб: день позитивный и спокойный. Ваши желания должны осуществиться, особенно это касается любовных дел. Сегодня будете строить планы – на ближайшее будущее и чуть более отдаленное. Например, задумаетесь, куда поехать в отпуск.

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