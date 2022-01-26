Гороскоп на сегодня, 26 января для всех знаков Зодиака

Львам лучше работать из дома, а Стрельцам не стоит себя пугать – астрологический прогноз на среду

Сегодня из всех небесных светил сильнее всего ощущается влияние Марса. Люди склонны действовать жестче, чем обычно. Поэтому если вы хотите просить кого-то об одолжении или взывать к сочувствию, то потерпите неудачу. Повезет тем, кто уверен в себе и не тратит время на колебания. Действуйте решительно – и у вас все получится.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 26 января для Овнов: у вас будет хорошее настроение, но не слишком ему поддавайтесь. Возможно, вы слишком беспечны. Увлечены какой-то целью, пусть даже важной – но при этом совершенно не смотрите по сторонам. Есть риск наступить на грабли. Не заметить проблему и пропустить ее. Также следует быть внимательнее за рулем. У вас вероятны покупки и денежные поступления.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на 26 января для Тельцов: даже если сегодня вы не достигните большого результата в делах, то это вас особо не расстроит. Решая важные вопросы, вы получите удовольствие общаться с интересными, умными людьми. День также связан с семейным покоем и благополучием. У вас вероятно будут хорошие новости, касающиеся денег, покупок.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на 26 января для Близнецов: вас немного грузит количество задач по работе и домашних хлопот. С другой стороны, вы не тратите время зря – и одну за другой решаете свои задачи. С каждой решенной задачей у вас улучшается настроение. День не слишком подходит для контактов. Зато работая в одиночестве, вы будете ощущать себя все более довольным. Только не переутомляйтесь – от этого может ухудшиться самочувствие.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 26 января для Раков: очень хороший, продуктивный день. Вы все успеваете. Ваши действия могут заслужить высокую оценку. Особенно приятно, что вас хвалят за решение таких вопросов, где вам не пришлось напрягаться, прикладывать много усилий. События сегодняшнего дня позволят ощущать себя гораздо увереннее. День хорош для любовных свиданий. Алкоголь – в меру – только улучшит общее состояние.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на 26 января для Львов: если вы сидите дома, общаетесь с родственниками и старыми приятелями, работаете удаленно, то ваш день будет позитивным и успешным. Если нужно куда-то ехать, принимать участие в каких-то массовых мероприятиях, то день все равно будет неплохим. Но кое-какие мелочи: давка в транспорте, опоздание из-за пробки – рискуют подпортить настроение. В целом дела идут неплохо. Даже если кто-то вас критикует, не стоит слишком переживать. Вы контролируете ситуацию.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 26 января для Дев: у вас может быть сегодня какой-то экзамен. Или же важные переговоры, деловая встреча. Не сомневайтесь, вы проявите себя в лучшем виде. Вообще, сегодня дела будут идти быстро и легко. А обстоятельства сыграют на руку. Можете рассчитывать на везение в мелочах. Хорошо отправляться в дорогу или планировать поездку.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 26 января для Весов: настроение будет хорошим. Дела начинают идти быстрее, чем в прошлые дни. Можете получить хорошие новости о деньгах. Еще вам в голову придет интересная идея. Но для ее осуществления ваших собственных сил недостаточно. Нужна помощь – и вы будете раздумывать, где эту помощь получить. Завтра ситуация станет еще яснее.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 26 января для Скорпионов: день позитивный и успешный. Все, что вы на сегодня наметили, осуществится. Хотя у вас с утра не будет на этот счет полной уверенности. Иногда вы можете тревожиться, но быстро убедитесь, что ваши тревоги безосновательны. У вас будут интересные беседы и хорошие новости.

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на 26 января для Стрельцов: вам не хватает оптимистичного взгляда. Вы склонны желчно шутить, особенно над теми, кто верит в хорошее будущее. Или в то, что скоро все наладится. При этом вы вовсе не пессимист, просто в вас сегодня говорит дух противоречия. А также возможны вы о чем-то тайно переживаете или скрываете что-нибудь от близких, членов семьи. Переживать не о чем – скоро выяснится, что все опасения напрасны.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на 26 января для Козерогов: день связан с приятными неожиданностями. Встреча со старым знакомым, важный телефонный звонок, радостное известие… Что-то развеет будничную обыденность. Будете много общаться, встретитесь с большим количеством разных людей и зарядитесь от них разными мыслями и впечатлениями. У вас может быть небольшая поездка.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на 26 января для Водолеев: день хорош для тех, кто планирует дела заранее. А потом не отступает от намеченных планов. Может быть много забот, но тут главное – начать. Вы со всем справитесь. Могут произойти события, важные для вашей карьеры. Будете обсуждать с начальством важные вопросы. К вечеру ощутите, что вышли победителем в непростой схватке. И сможете наконец расслабиться после нескольких интенсивных дней.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 26 января для Рыб: все идет, как надо. С утра вам может казаться, что у вас слишком дерзкие планы, их будет непросто осуществить. Но все получится, особенно если вы не позволите эмоциям взять верх над здравым смыслом. Вас будут к этому провоцировать, а ваша задача – не поддаваться.

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