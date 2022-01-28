Гороскоп на сегодня, 28 января для всех знаков Зодиака

Весам лучше не шутить, а у Рыб откроется второе дыхание – астрологический прогноз на пятницу

В эмоциональном плане день позитивный. Будет много эмоций, в основном положительных. Люди склонны шутить, смеяться, подшучивать друг над другом. С другой стороны, достичь намеченного сегодня сложнее, чем обычно. Отчасти потому, что человек сегодня склонен растрачивать энергию на мелочи и суету. Больших проблем звезды сегодня не обещают.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 28 января для Овнов: ваш день будет энергичным, насыщенным. В создавшейся ситуации вы ощущаете себя, как рыба в воде, тогда как другие нервничают или колеблются. Поэтому вы наверняка добьетесь успеха. Или, скорее, закрепите уже достигнутый успех.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на 28 января для Тельцов: все еще требуется осторожность и сдержанность. Не старайтесь грести против течения. Не нужно спорить, умерьте тщеславие и пыл, так вы только сделаете хуже. Может быть вашим недругам и соперникам сейчас и правда везет, но уже завтра все изменится.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на 28 января для Близнецов: требуется на кого-то опереться, чтобы поступать правильно и эффективно. Вам нужны поддержка или совет человека, в котором вы на сто процентов уверены. И еще вам надо действовать, бороться. Вам может казаться, что обстоятельства неблагоприятны, и успеха не будет. Это не так. Просто начните действовать – и проблемы будут распутаны, одна за другой.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 28 января для Раков: нужно обратить внимание на свое здоровье, оно может сегодня пошаливать. Лучше всего заниматься мелкими, незначительными делами, а для чего-то большого момент неподходящий. Вам не хватает энергии. Можете быть рассеянными и отвлекаться. Мелочи могут выводить из равновесия.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на 28 января для Львов: день может быть важным, но не для работы. В голову приходят оригинальные мысли, реализовать которые быстро не получится. Вам будут говорить комплименты, но также возможна критика в ваш адрес. А вот в личных отношениях, в любви вам точно повезет. Вероятно, вы слишком много тратите.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 28 января для Дев: у вас неоднозначный момент. Вами могут быть недовольны. Мало того, вы и сами не особо довольны собой. В делах возможны препятствия – мелкие, но досадные. Возможно, вам придется заниматься тем, что вам кажется совершенно ненужным и не интересным.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 28 января для Весов: звезды обостряют ваши интеллектуальные способности и чувство юмора. Наверное, вы сегодня добьетесь чего-то важного, разрешите сложный вопрос или головоломку. Но не упражняйтесь в остроумии над коллегами – можете их обидеть.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 28 января для Скорпионов: можете добиться успеха в бизнесе, что-то выгодно купить или продать. Лучше пойдут дела, которые вы уже давно начали, чем новые. Совершая покупки, постарайтесь не быть излишне расточительным.

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на 28 января для Стрельцов: вас ожидает благоприятный, успешный день. Все, за что вы беретесь, принесет хороший результат. Также вы способны сегодня воодушевлять друзей и коллег, и наверное станете неформальным лидером. Но не будьте слишком доверчивы. Вас могут попытаться обмануть, запутать.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на 28 января для Козерогов: лучше ничего важного не планировать, а с ответственными решениями повременить до завтра. Вы не видите картины полностью, а потому не можете точно оценить обстоятельства, в которых оказались. Завтра удача к вам вернется. Не поддавайтесь унынию.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на 28 января для Водолеев: вы полны оптимизма и готовы поддержать любую интересную идею. Водолеи сегодня – душа компании. День будет позитивным, удача на вашей стороне. Поездки принесут успех. Но некоторые ваши желания пока что не исполнятся – по крайней мере, еще дня три.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 28 января для Рыб: предстоит основательно потрудиться. Справитесь со сложным и ответственным делом – и получите награду. Сумеете доказать свою правоту или переубедите начальство, которое приняло неверное решение. К вечеру у вас откроется второе дыхание. Ждите хороших новостей.

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