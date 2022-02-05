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Гороскоп на сегодня, 5 февраля для всех знаков Зодиака

Ольга Дударенко Ольга Дударенко Астролог Андрей Бугулов
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5 февраля, 08:45
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Тельцы могут грустить, а Стрельцы много тратят – астропрогноз на субботу
Гороскоп на сегодня, 5 фервраля
Гороскоп на сегодня, 5 фервраля

Астрологи, которые составили гороскоп на эту субботу, 5 февраля, убеждены, что день окажется хорошим. Особенно суббота будет хорошей для активного отдыха – прогулки, лыжи или спортивные игры. Не нужно сидеть одному, человеку требуется большая и шумная компания. В этот день отлично готовиться к экзаменам – знания с лету запоминаются и откладываются глубоко в голове.

Есть нюанс: люди переоценивают свои силы. Это может принести кратковременную удачу, но впоследствии обернуться затруднениями. Человеку может казаться, что его не оценят, если он хотя бы чуть-чуть не приукрасит свои способности. Все остальное – индивидуально и зависит от того, под каким знаком вы родились.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 5 февраля для Овнов: вы сегодня в ударе. Благодаря напористости сможете добиться успеха в делах. Не давайте волю желаниям, которые уводят от вашей главной цели. Сегодня от серьезных дел вас могут отвлекать разные мелочи, необычные происшествия.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на 5 февраля для Тельцов: вы слишком пессимистичны. И даже дары судьбы принимаете с отстраненностью истинного философа. Лучше не замыкаться в себе, вам нужна компания. Это не только улучшит настроение, но и поможет осуществить желания.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на 5 февраля для Близнецов: у вас могут быть расходы ради дружбы. Например, вас будут просить одолжить деньги или взять на себя заботу о чужих проблемах. День благоприятный, дела будут осуществляться легко. Не давайте обещаний, если не собираетесь их выполнять – потом будут обиды.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 5 февраля для Раков: можете столкнуться с препятствиями в делах и самоотверженно возьметесь за их решение. Потребуется напряжение сил, концентрация… И немного везения. А оно сейчас вам сопутствует.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на 5 февраля для Львов: будете строить планы, начнете новое сложное дело или предложите новую тактику в уже начатых делах, которые не приносят результата. Голова у вас сейчас ясная – так что все ваши идеи будут оценены по достоинству. Удача ожидает в поездках. Вероятны переговоры с авторитетными людьми.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 5 февраля для Дев: у вас в жизни особых неожиданностей произойти не должно. Главная неожиданность – вы сами. Требуется сдержанность. Под влиянием чувств можете поступить необдуманно, ошибочно. Поэтому лучше будьте собой и ждите благоприятной возможности. И не думайте, что пока вы бездействуете, все благоприятные возможности достанутся другим. Так не случится.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 5 февраля для Весов: ваш день может быть напряженным, но в любом случае он окажется результативным. Может проснуться чувство патриотизма или почувствуете себя сопричастным делам родственников, традициям. Партнер по браку повлияет на решение, которое вы намереваетесь принять.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 5 февраля для Скорпионов: вы рискуете упустить благоприятную возможность из-за лени или рассеянности. У вас несколько снижена жизненная энергия, может побаливать голова. В остальном день нормальный, без потерь.

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на 5 февраля для Стрельцов: вы сейчас вероятно слишком расточительны. Причем деньги склонны тратить не на дело, а на развлечения, особ противоположного пола и просто, чтобы потешить свои амбиции. Правда, денег у вас сейчас должно быть достаточно. Да и настроения вам лишние расходы не испортят.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на 5 февраля для Козерогов: вероятно, будете нервничать – найдется повод. Возможно, вам кажется, что члены семьи как-то неправильно себя с вами ведут. Не спешите делать выводы и уж точно не позволяйте себе разговаривать на повышенных тонах. Вероятно, вы все преувеличиваете. Придется хорошенько потрудиться, чтобы решить какой-то волнительный вопрос.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на 5 февраля для Водолеев: у вас благоприятный день. Можете найти единомышленников, добиться понимания и решить какое-то важное дело. Но не стоит испытывать удачу. Получив подарок судьбы, не просите второй.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 5 февраля для Рыб: не разглашайте чужих тайн и не вмешивайтесь в дела друзей, по крайней мере, без их приглашения. Тогда ничто не омрачит вашего настроения, и вы сможете продолжать радоваться жизни. Возможны денежные поступления.

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Ольга Дударенко
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