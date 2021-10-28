Хэллоуин-2021: лучшие гадания на будущее и на суженого

Тыква, яблоки, свечи и орехи помогут предсказать будущее и узнать, когда девушка выйдет замуж и будет ли брак счастливым.

Как гадать на Хэллоуин / Фото: Коллаж: Сегодня

Магический день, а тем более ночь на Хэллоуин-2021 – самое подходящее время для гаданий и ворожбы и предсказания будущего.

Люди издавна верили, что в период Хэллоуина мир потусторонних сил максимально приближается к миру живых, приоткрываются завесы тайн, и можно многое узнать о том, что ждет человека в будущем . Именно потому Хэллоуин так богат традициями, ритуалами и обрядами.

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Гадание по теням

Гадания на Хэллоуин / Фото: unsplash

В полночь на Хэллоуин зажгите свечу в тыкве и расположите ее так, чтобы она отбрасывала тень на стену . Гадающая садится перед зеркалом и начинает расчесывать волосы, при этом думая о суженом. В какой-то момент пляшущая тень, отраженная в зеркале, покажет будущего мужа.

Гадание на Хэллоуин на суженого

Гадания на Хэллоуин / Фото: unsplash

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Помимо тыквы на Хэллоуин также активно используются в качестве символа яблоки. С их помощью девушки издавна пытались отгадать свою судьбу. С яблока счищали кожуру, стараясь срезать ее сплошной лентой . Затем бросали кожуру в огонь и по форме составляли ассоциации, чего ждать от будущего, или разгадывали букву – считалось, что это будет первая буква имени жениха.

Гадание на Хэллоуин по орехам

Гадания на Хэллоуин / Фото: unsplash

К магической стихии огня на Хэллоуин обращались в случае, когда хотели узнать что-то важное. К примеру, пара желала предсказать, какие будут отношения в их семье. Для этого парень и девушка загадывали о себе на орехах и бросали их в костер на угли. Если орехи упали рядом – паре быть вместе. Горят спокойно и ровно – жизнь у молодых будет такой же размеренной, без особых проблем. А если орехи в огне искрятся, стреляют, прыгают – то и в отношениях не будет мира и спокойствия.

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Гадание по тыквенным семечкам

Гадания на Хэллоуин / Фото: unsplash

Простое и правдивое гадание на "да" и "нет". Нужно взять в одну руку сырое тыквенное семечко, а в другую – жареное. Загадайте желание и попросите кого-то ответить, в какой руке какое семечко . Если угадано правильно – желание сбудется.

Гадание на Хэллоуин на картах

Гадания на Хэллоуин / Фото: unsplash

Многие девушки стремятся узнать, как к ним относится понравившийся парень. Для этого пригодится колода карт. Ее нужно перетасовать, снять на себя или на кого гадаете левой рукой. Затем та, на кого гадают, должна достать наугад любую карту из колоды .

черви – парень влюблен;

– парень влюблен; бубна – он испытывает симпатию;

– он испытывает симпатию; трефа – парень безразличен;

– парень безразличен; пика – он раздражен.

Гадания на суженого по ночной рубашке

Гадания на Хэллоуин / Фото: unsplash

В канун Хэллоуина нужно постирать свою ночную рубашку и повесить сушиться у себя в комнате, можно на плечики или на стул. После этого лечь спать. А ночью приснится сон, в котором суженый придет забрать рубашку .

Гадание по яблоку

Гадания на Хэллоуин / Фото: unsplash

Держа яблоко в руке, загадайте свое желание, а затем разрежьте плод пополам. Внимательно рассмотрите семечки . Если все они остались целыми – желание сбудется. А вот если они повредились от ножа – это плохо.

Популярное гадание по бутылке в большой компании

Гадания на Хэллоуин / Фото: unsplash

Чтобы веселой компанией погадать на Хэллоуин и узнать, что ждет в будущем, вам пригодится бутылка и несколько предметов, разложенных по кругу. Загадайте вопрос о будущем и раскрутите бутылку. На что она укажет, того и ждать.

кольцо – свадьба, любовь, романтика;

– свадьба, любовь, романтика; монетка – деньги, богатство, выигрыш;

– деньги, богатство, выигрыш; луковица – слезы, разочарование;

– слезы, разочарование; картофелина – сытость, достаток, урожай;

– сытость, достаток, урожай; пуговица – отсутствие любви, одиночество;

– отсутствие любви, одиночество; ракушка – путешествия, поездки, новые впечатления;

– путешествия, поездки, новые впечатления; ключ – успех, карьера, власть и благополучие.

Ранее мы рассказывали, как отметить Хэллоуин по знаку зодиака.