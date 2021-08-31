Икона Божией Матери Всецарица: история и значение

Самый последний день лета знаменуется важным церковным событием. В этот день, 31 августа, православные почитают чудотворную икону Божией Матери, которая именуется " Всецарица ". Что это за образ, какая у него история и чем знаменательна икона, читайте в нашей статье.
Икона Божией Матери "Всецарица": значение
Эта икона небольшая по размерам. На ней изображена Божья Матерь, восседающая на троне со Святым Младенцем на коленях. Престол символизирует царственное величие и славу Богородицы – самой совершенной из всех рожденных на земле.
Такой тип икон Богородицы также именуется Всемилостивая .
"Всецарица" (по-гречески – "Пантанасса") – это одна из наиболее почитаемых икон. Считается, что она способна оказать чудесную помощь и исцеление от онкологических болезней .
История иконы "Всецарица"
По преданию, образ Богородицы был написан в XVII веке . Он находится на Святой Горе Афон в Греции, в храме Ватопедской обители, по левую сторону от царских врат.
Икона была благословением афонского старца Иосифа Исихаста своим ученикам, а в Ватопед ее принес Иосиф Спилеот Ватопедский.
Уже тогда монахи начали замечать чудесные свойства образа Богородицы . Молитва иконе давала облегчение при болезнях и даже исцеление.
Известна легенда, по которой одно из первых чудес произошло у образа "Всецарицы" с одним юношей. Когда он подошел к образу, лик Богоматери засиял удивительным светом, какая-то сила отбросила его наземь.
А когда он в страхе и раскаянии подбежал к монахам, оказалось, что он был колдуном , вел нечестивую жизнь и хотел проверить силу своей магии на святых иконах. После такого чуда он отказался от колдовства, свято уверовал в Господа и стал на путь покаяния.
В чем помогает икона Божьей Матери Всецарица
- Впервые явив свою чудесную силу против волшебных чар, образ показал, что имеет благодать исцеления больных раком – страшной болезнью человечества.
- Богородица наставляет на праведный путь .
- Икона помогает укрепить веру .
- Страждущим Божья Матерь находит утешение .
- Икона избавляет от зависимости детей от алкоголя и наркотиков.
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