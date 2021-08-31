Икона Божией Матери Всецарица: история и значение

31 августа в православной церкви проводится празднование чудотворной иконы Божией Матери Всецарица

Празднование иконы Божией Матери Всецарица / Фото: Коллаж: Сегодня

Самый последний день лета знаменуется важным церковным событием. В этот день, 31 августа, православные почитают чудотворную икону Божией Матери, которая именуется " Всецарица ". Что это за образ, какая у него история и чем знаменательна икона, читайте в нашей статье.

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Икона Божией Матери "Всецарица": значение

Эта икона небольшая по размерам. На ней изображена Божья Матерь, восседающая на троне со Святым Младенцем на коленях. Престол символизирует царственное величие и славу Богородицы – самой совершенной из всех рожденных на земле.

Икона Божией Матери Всецарица / Фото: Wikipedia

Такой тип икон Богородицы также именуется Всемилостивая .

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"Всецарица" (по-гречески – "Пантанасса") – это одна из наиболее почитаемых икон. Считается, что она способна оказать чудесную помощь и исцеление от онкологических болезней .

История иконы "Всецарица"

По преданию, образ Богородицы был написан в XVII веке . Он находится на Святой Горе Афон в Греции, в храме Ватопедской обители, по левую сторону от царских врат.

Икона была благословением афонского старца Иосифа Исихаста своим ученикам, а в Ватопед ее принес Иосиф Спилеот Ватопедский.

Уже тогда монахи начали замечать чудесные свойства образа Богородицы . Молитва иконе давала облегчение при болезнях и даже исцеление.

Известна легенда, по которой одно из первых чудес произошло у образа "Всецарицы" с одним юношей. Когда он подошел к образу, лик Богоматери засиял удивительным светом, какая-то сила отбросила его наземь.

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А когда он в страхе и раскаянии подбежал к монахам, оказалось, что он был колдуном , вел нечестивую жизнь и хотел проверить силу своей магии на святых иконах. После такого чуда он отказался от колдовства, свято уверовал в Господа и стал на путь покаяния.

В чем помогает икона Божьей Матери Всецарица

Впервые явив свою чудесную силу против волшебных чар, образ показал, что имеет благодать исцеления больных раком – страшной болезнью человечества.

– страшной болезнью человечества. Богородица наставляет на праведный путь .

. Икона помогает укрепить веру .

. Страждущим Божья Матерь находит утешение .

. Икона избавляет от зависимости детей от алкоголя и наркотиков.

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