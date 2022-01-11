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Иллюзия, нарисованная на бумаге: красивые открытки на Старый Новый год 2022

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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11 января, 16:23
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Новогодние праздники продолжаются! Впереди нас ждет Старый Новый год 2022 и много волшебства. Рассказываем, как поздравить родных, близких, друзей и коллег
Самые красивые открытки на Старый Новый год 2022
Самые красивые открытки на Старый Новый год 2022 / Фото: Becca Stadtlander

Праздников много не бывает! Если же вам хочется хоть на немного задержаться в новогоднем чуде, такая возможность есть, ведь впереди нас ждет Старый Новый год 2022. Этот праздник мы будем встречать уже с 13 на 14 января 2022 года.

Мы уже рассказывали, о популярных поздравлениях, которые можно отправить в мессенджерах, но решили найти еще и красивые открытки. Согласитесь, найти достойные варианты не так просто.

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Мы пересмотрели сотни вариантов и нашли самые стильные открытки у иллюстратора и художницы из города Ковингтон, штат Кентукки – Бекки Cтадтландер.

Ее работы вдохновлены красотой повседневных предметов, домашним комфортом, сочными красками и пейзажами различных стран. Бекка публикует свои рисунки в детских и книгах для взрослых, а также в арт-изданиях.

Выбрали для вас 10 открыток, нарисованных Беккой, которые не стыдно отправить самым близким и родным, друзьям, коллегам и просто хорошим людям.

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Красивые открытки на Старый Новый год 2022
Красивые открытки на Старый Новый год 2022 / Фото: Becca Stadtlander

Красивые открытки на Старый Новый год 2022
Красивые открытки на Старый Новый год 2022 / Фото: Becca Stadtlander

Красивые открытки на Старый Новый год 2022
Красивые открытки на Старый Новый год 2022 / Фото: Becca Stadtlander

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Красивые открытки на Старый Новый год 2022
Красивые открытки на Старый Новый год 2022 / Фото: Becca Stadtlander

Красивые открытки на Старый Новый год 2022
Красивые открытки на Старый Новый год 2022 / Фото: Becca Stadtlander

Красивые открытки на Старый Новый год 2022
Красивые открытки на Старый Новый год 2022 / Фото: Becca Stadtlander

Красивые открытки на Старый Новый год 2022
Красивые открытки на Старый Новый год 2022 / Фото: Becca Stadtlander

Красивые открытки на Старый Новый год 2022
Красивые открытки на Старый Новый год 2022 / Фото: Becca Stadtlander

Красивые открытки на Старый Новый год 2022
Красивые открытки на Старый Новый год 2022 / Фото: Becca Stadtlander

Красивые открытки на Старый Новый год 2022
Красивые открытки на Старый Новый год 2022 / Фото: Becca Stadtlander

Читайте также: Старый Новый год 2022: точная дата и история праздника

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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