Именины Андрея: лучшие поздравления с днем ангела

Все Андреи и Андрюши сегодня принимают поздравления с днем ангела

Если у вас есть знакомые Андреи, обязательно поздравьте их сегодня, 13 декабря, с нем ангела. Православная церковь чтит в этот день святого апостола Андрея Первозванного.

Андрей – древнегреческое имя, которое переводится очень просто – "мужчина". Андрей – это душа компании, веселый, жизнерадостный, шутливый и позитивный человек. А еще Андрею часто везет по жизни, он удачлив и умеет добиваться желаемого.

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Мы подготовили красивые, душевные, прикольные, радостные и позитивные поздравления с именинами в открытках, прозе и стихах для всех Андреев.

Лучшие поздравления в стихах с днем ангела Андрея

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Повод есть для нашей встречи,

И сегодня он такой:

Именины у Андрея.

Поздравляем, дорогой!



Пожелать хотим мы много:

Милых сердцу пустяков,

Радостей земной дороги,

Множество красивых слов.

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Андреев день: поздравительные картинки с именинами / Фото: pinterest

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Сегодня праздник твой, Андрей,

Всю грусть-печаль свою развей,

По вольной прихоти своей

На праздник пригласи друзей.

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В день ангела тебя поздравим,

И праздник твой достойно справим.

И в море счастья и любви

Ты жизнь счастливо проживи!

День ангела Андрея: картинки и поздравления / Фото: pinterest

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С праздником тебя, Андрей,

Солнечных блестящих дней,

Оптимизма и успеха,

В жизни радости и смеха!



Пусть везет тебе всегда,

Будет ласковой судьба,

Получаются дела,

И исполнится мечта.



В личной жизни жди любви,

Будут пусть друзья верны

На твоем пути всегда,

Тебе радости, добра!

С именинами Андрея: прикольные поздравления и открытки / Фото: pinterest

Эффектные поздравления в День ангела Андрея в прозе

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Андрей, поздравляю тебя с именинами! Пусть мужество твоего имени всегда будет надежной опорой и защитой в жизни. Пусть в твоей судьбе всегда присутствует счастье, любовь, верность, удача. Желаю, чтобы с тобой всегда было спокойно и надежно, и чтобы за тобой хотелось идти хоть на край света.

С днем ангела Андрея: поздравительные открытки / Фото: pinterest

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От души поздравляем Андрея с днем ангела! Желаем крепкого здоровья и великой силы, с которой при желании можно любые горы свернуть. Пусть везде и всегда тебя сопровождает любовь и удача, пусть каждый день будет ярче любых фейерверков и круче захватывающих фильмов.

Поздравления с именинами для Андрея: яркие картинки / Фото: pinterest

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Прими мои искренние поздравления, Андрюша, с днем ангела! Пусть мир для тебя всегда будет радостным и ярким, пусть близкие всегда будут рядом, пусть каждый новый день удивляет интересными знакомствами и незабываемыми впечатлениями. Желаю тебе здоровья, любви и счастья!

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