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Именины Елены: поздравления с Днем ангела

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
24 июля, 08:21
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Все Елены, Леночки, Аленушки, Ленуси и Еленушки сегодня отмечают День ангела и получают в свой адрес самые теплые красивые и радостные поздравления с именинами.
День ангела Елены
День ангела Елены / Фото: Depositphotos

Свои именины Елена по церковному календарю отмечает несколько раз в год, и все они приурочены к памятным датам, связанным со святыми и мучениками.

Сегодня, 24 июля, отмечается День ангела Елены в честь святой равноапостольной великой княгини Ольги, в крещении Елены, которая первая из правителей Руси приняла христианство.

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Имя Елена греческого происхождения. Его перевод неоднозначен, скорее всего, означает избранная, светлая, сияющая, солнечная, огненная – вот как много ярких и красивых значений у имени Елена.

Все Елены – женщины жизнерадостные, увлеченные, всем интересующиеся, светлые и часто доверчивые. У обладательниц этого имени очень развито чувство верности и справедливости.

В День ангела Елены мы присоединяемся к наилучшим пожеланиям и предлагаем вам красивые, добрые и радостные поздравления с именинами в стихах и прозе.

Красивые поздравления с именинами Елены в прозе

***

С Днем ангела, прекрасная Елена. Пусть твой хранитель бережет тебя от бед и хворей, пусть у твоего ангела будут невероятно большие крылья, которые всегда укроют тебя от зависти и печали. Желаю тебе, Леночка, всегда оставаться сильной, волевой, смелой, доброй, воодушевленной, искренней, любящей, любимой и достойной счастья!

Красивые поздравления с именинами Елены
Красивые поздравления с именинами Елены / Фото: Pixabay

Короткие смс поздравления с именинами Елены

***

С Днем ангела, Елена,
Счастливой самой будь,
Пусть силы всей Вселенной
Помогут чем-нибудь:

Подарят вдохновение,
Здоровье принесут,
Пусть каждое мгновение
Тебя успехи ждут!

Милые пожелания в День ангела Елены в прозе

***

С Днем ангела, милая Елена. Ты и сама похожа на ангела – самого нежного, доброго, искреннего, очаровательного и ласкового. Желаю тебе никогда не сбиваться с пути и всегда оставаться по-настоящему счастливой. Леночка, будь любима и желанна, пусть каждый день дарит праздник души и радость.

С именинами, Елена!
С именинами, Елена! / Фото: Pixabay

Лучшие поздравления Елене с Днем ангела в стихах

***

С Днем ангела, Елена.
Пусть добрые лучи
В твоих глазах сияют,
Как отблески свечи.

Раскроет ангел крылья,
Собою защитит
От тяжести раздумий,
От грусти и обид.

Он снежным опереньем
Укроет, исцелит.
И тихим нежным голосом
Тебя приободрит.

Лучшие поздравления Елене с днем ангела
Лучшие поздравления Елене с днем ангела / Фото: Pixabay

Именины Елены: добрые пожелания в День ангела

***

У Леночки сегодня именины,
День ангела – еще так говорят.
Будь доброй, справедливой, милой,
И, ангел, наблюдая, будет рад.

Пусть станет меньше необдуманных решений,
И больше бескорыстных, добрых дел.
Жизнь состоит из тысячи мгновений,
Увидеть все твой ангел захотел.

Ему под силу важное заметить,
Ответы ненароком подсказать.
И мне приятно от души и сердца
Тебя с Днем ангела сегодня поздравлять.

С днем ангела!
С днем ангела! / Фото: Pixabay

Философские пожелания в День ангела Елене в прозе

***

Елена, поздравляем тебя с Днем ангела! Желаем, чтобы ты достигла гармонии и полного умиротворения. Чтобы была счастлива, красива, проницательна, добра, окружена заботой и вниманием. Пусть каждый день приносит тебе радость и любовь. Будь здорова и всегда готова к приятным сюрпризам!

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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