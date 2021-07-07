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Именины Ивана: лучшие поздравления с днем ангела

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
7 июля, 09:01
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В День ангела Ивана 2021 не забудьте поздравить всех знакомых именинников. Мы подготовили самые красивые поздравления с днем ангела Ивана в прозе и стихах
С днем ангела Ивана!
С днем ангела Ивана! / Фото: Pixabay

Сегодня, 7 июля, праздник Ивана Купала-2021. А значит, в этот день свои именины отмечают все Иваны, Вани, Иванки, Ванечки и Ванюши. Этот праздник посвящен известному христианскому святому честному славному Пророку Иоанну Предтече. Не забудьте поздравить именинников и отправить им самые лучшие, трогательные и добрые поздравления с Днем ангела Ивана.

Мы недавно путешествовали за пределами Киева на электрокаре Jaguar и посетили самые инстаграмные места, о которых рассказали здесь.

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Имя Иван означает "милость божья". Мужчины с таким именем отличаются своей многогранностью, жизнерадостностью, отзывчивостью, но иногда и непредсказуемостью. У людей с этим именем много друзей, интересных дел и талантов.

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В день ангела Ивана примите наилучшие пожелания, а также искренние, добрые, веселые и философские поздравления с именинами в стихах, открытках, смс и прозе.

С Днем ангела!
С Днем ангела! / Фото: Pixabay

Смс поздравления с днем ангела Ивана

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***

Кладезь ты добра и силы,
Оптимизма ты вулкан,
Водопад из креатива,
В общем, классный ты, Иван.

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Позитивные поздравления Ивану с днем ангела в прозе

***

Ванечка, Иван, Ванюша, я тебя от всей души поздравляю. Желаю тебе жизни без забот и проблем, прекрасного самочувствия, благополучия, удачи, веселого настроения, бодрости и удачи. Будь успешным, добрым, самым любимым и желанным.

С днем ангела!
С днем ангела! / Фото: Depositphotos

Прикольные поздравления с именинами Ивану в стихах

***

Для Ивана поздравления
Соберу я в кучу,
Я желаю, чтоб ты был
Всех на свете круче.

Гордо звался мужиком,
Не сгибал колени
И здоровьем, чтобы мог
Похвастаться отменным.

Вверх чтобы шли твои дела
И росли доходы,
Дни счастливые твои
Складывались в годы.

К целям новым пожелаю
Я тебе стремиться,
Чтобы в жизни своего
Всегда ты смог добиться.

С Днем ангела!
С Днем ангела! / Фото: Pixabay

Короткие смс поздравления с днем ангела Ивана

***

Надежный друг и крепкая опора,
Всегда найдешь решение, Иван.
Желаем тебе силы и задора,
Чтоб исполнялся каждый новый план.

Больших высот тебе дано достигнуть.
Пусть покоряться все они тебе.
И пусть проблемы больше не настигнут,
А все сомнения сгорят дотла в огне.

С днем ангела Ивана!
С днем ангела Ивана! / Фото: Pixabay

Добрые поздравления Ивану с днем ангела

***

Милый Иван, от всей души поздравляю с именинами и желаю тебе всегда быть удалым молодцом, как в сказке! Пусть в этот день судьба напомнит, что удача на твоей стороне, пусть всегда для тебя открыты будут все дороги к большому успеху. Ваня, будь здоров, крепок, бодр, силен, умен, красив, любим и в целом безупречен.

Эффектные поздравления Ивану с именинами

***

Принимай поздравленья, Иван!
Будь всегда на волне позитива,
Пусть развеется скуки туман,
Будь уверенным, смелым, красивым!

Победи сто невзгод, сто дорог,
Сто вершин покори, не робея,
Чтоб легко подытожить ты смог:
Я такой! Я смогу! Я сумею!

Смотрите видео о традициях и обрядах на Ивана Купала:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2021 года в Украине.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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