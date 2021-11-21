Именины Михаила-2021: эффектные картинки и лучшие поздравления

Первым делом поздравьте всех именинников с днем ангела в Михайлов день

С днем ангела Михаила / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 21 ноября, празднуем Михайлов день. А это значит, что все мужчины по имени Михаил празднуют свои именины и готовы принимать поздравления.

Так что, скорее поздравьте с днем ангела всех своих родных, близких и друзей, пожелайте всего наилучшего и отправьте позитивные картинки и открытки в их праздник.

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Имя Михаил означает "подобный Богу". Человек с этим именем имеет чувственную и щедрую душу и всегда стремится жить в гармонии с собой и окружающим миром.

Эффектные поздравления с днем ангела Михаила в стихах

***

Поздравляем с днем прекрасным!

Пусть тебе, наш Михаил,

Каждый миг приносит счастье,

Каждый вздох — приливы сил!



Пусть любовь безумной будет,

Сладким горькое вино!

В доме света не убудет

Даже в ночь, когда темно!



Ты иди по жизни смело

Не бросай слова на ветер.

Я хочу чтоб был счастливым

Самым ты на этом свете!

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Поздравления с днем ангела Михаила / Фото: pinterest

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Дорогой мой Михаил

Поздравляю с днем чудесным,

Будь всегда улыбчив, мил,

Счастлив, и здоров, и весел!



Будет жизнь твоя успешной,

Будет радости полна,

И любовь тебе, конечно,

Уж давно припасена!

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День ангела Михаила: картинки и поздравления

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Желаю тебе от души, Михаил,

Удачи во всем, достижений, побед,

Здоровья стального, энергии, сил,

Чтоб жил ты счастливо и бодро сто лет!



Друзей только верных, любви неземной,

И рядом хороших и добрых людей!

Пускай все печали пройдут стороной,

Желаю тебе сотни радостных дней!

Лучшие поздравления Михаилу с днем ангела / Фото: pinterest

Именины Михаила: лучшие пожелания в Михайлов день

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Михаил, с праздником! Желаю тебе благ и новых ярких ощущений. Чудесного самочувствия и достижения любых целей. Будь здоров, красив, удачлив, настроен на позитив и всегда с открытой душой! Добра тебе и всевозможных удовольствий!

День ангела Михаила: картинки и поздравления / Фото: pinterest / Фото: Pinterest

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Михаил, поздравляю тебя с твоим светлым и радостным праздником! Желаю бесконечного оптимизма и успеха, крепкого здоровья и позитива, замечательных друзей и великолепных идей, бодрости духа и верной любви в жизни.

День ангела Михаила: картинки и поздравления / Фото: Pinterest

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Михаил, пусть будет сила в характере и теле, а улыбка частым гостем на лице. Желаю крепко стоять на защите своих интересов и своей семьи, чтобы с уверенностью шагать в каждый новый день. Поздравляю с именинами!

Ранее мы публиковали красивые поздравления с днем ангела в прозе и стихах.