Лайфхакер
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам ‼ Переговоры с агрессором
Поиск на segodnya.ua

Храним капусту

Защита от гари

Обрезаем клубнику

Чеклист стирки

Помощь беженцам

Весенняя аллергия
СЕГОДНЯ Лайфхакер Праздники

Именины в апреле-2022: кого и когда поздравлять с днем ангела

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
1 апреля, 17:54
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В середине весны больше всего именинников будет 2, 5, 17 и 28 апреля.
С Днем ангела
С Днем ангела / Фото: Pinterest, Коллаж: Сегодня

Помимо многочисленных государственных праздников и выходных дней, в апреле-2022 также есть множество поводов, чтобы отпраздновать именины. Кого и когда можно поздравлять с днем ангела в апреле? У кого намечается очередной семейный праздник, кроме дня рождения?

Читайте подробный календарь именин на апрель-2022 и отправляйте наилучшие пожелания, а также добрые и радостные поздравления с днем ангела родным, друзьям, любимым, близким людям, а еще знакомым, коллегам, сослуживцам, однокурсникам.

Реклама

По давней традиции при рождении ребенку дают имя по святкам – церковному календарю почитания святых мучеников. К какому дню ближе всего дата рождения, имя того святого и выбирают.

Считалось, что таким образом человек получал своего ангела-хранителя , который оберегает его в течение всей жизни. Примечательно, что день ангела у каждого человека может быть несколько раз в год в отличие от дня рождения.

Календарь именин на каждый день апреля-2022

1 апреля – Дарья, Дмитрий, Иван, Иннокентий, Матрона, София.

Реклама

2 апреля – Александра, Василий, Виктор, Виссарион, Герман, Иван, Клавдия, Максим, Мария, Мирон, Никита, Прасковья, Светлана, Севастьян, Сергей, Ульяна.

3 апреля – Серафим в честь преподобного Серафима Вырицкого, а также Владимир, Кирилл, Филимон, Фома, Яков.

С именинами: лучшие картинки / Фото: pinterest
С именинами: лучшие картинки / Фото: pinterest

Реклама

4 апреля – Василий, Василиса, Дарья, Ефим, Полина, Таисия.

5 апреля – Алексей, Анастасия, Варвара, Василий, Георгий, Илья, Лидия, Лука, Макар, Никон, Пелагея, Сергей, Степан, Феодосия.

6 апреля – Артемий, Владимир, Захар, Мартин, Петр, Степан, Яков.

7 апреля – Савва, Тихон.

8 апреля – Алла, Анна, Василий, Гавриил, Лариса, Прасковья, Степан.

С днем ангела: прикольные картинки / Фото: pinterest
С днем ангела: прикольные картинки / Фото: pinterest

9 апреля – Александр, Ефрем, Иван, Кондратий, Макар, Матрона, Павел.

10 апреля – Василий, Иван, Иларион, Илья, Иона, Лазарь, Николай, Савва, Спиридон, Степан.

11 апреля – Иван, Иона, Исаакий, Кирилл, Корнилий, Марк, Михаил, Филипп.

12 апреля – Иван в честь преподобного Иоанна Лествичника, а также Захар, Софроний.

13 апреля – Анна, Вениамин, Влас, Иван, Иннокентий, Иона, Иосиф, Яков.

Лучшие поздравления с именинами / Фото: pinterest
Лучшие поздравления с именинами / Фото: pinterest

14 апреля – Мария в честь преподобной Марии Египетской, а также Авраам, Ефим, Иван, Макар, Сергей.

15 апреля – Георгий, Григорий, Ефим, Поликарп, Савва, Тит.

16 апреля – Никита, Феодосия.

17 апреля – Адриан, Вениамин, Георгий, Иван, Иосиф, Зосима, Мария, Никита, Никифор, Николай, Федор, Яков.

18 апреля – Алексей, Георгий, Марк, Николай, Платон, Семен.

19 апреля – Мефодий в честь равноапостольного Мефодия, а также Григорий, Еремей, Иван, Павел, Петр, Севастьян, Яков.

20 апреля – Аркадий, Георгий, Даниил, Евдокия, Петр, Прокоп.

С именинами: позитивные пожелания / Фото: pinterest
С именинами: позитивные пожелания / Фото: pinterest

21 апреля – Иван, Лука, Мария, Сергей, Яков.

22 апреля – Вадим, Гавриил. Марфа.

23 апреля – Александр, Григорий, Дмитрий, Максим, Терентий, Федор, Яков.

24 апреля – Антип, Ефим, Иван, Николай, Петр, Прохор, Харитон, Яков.

25 апреля – Василий, Давид, Иван, Мария, Марфа, Сергей.

26 апреля – Георгий, Дмитрий, Марфа, Феодосий.

Тематические картинки в день именин / Фото: pinterest
Тематические картинки в день именин / Фото: pinterest

27 апреля – Александр, Антон, Валентин, Иван, Мартин, Христофор.

28 апреля – Александр, Анастасия, Андрей, Аристарх, Василиса, Виктор, Кондрат, Леонид, Лукьян, Савва, Трофим, Федор, Яков.

29 апреля – Василиса, Галина, Ирина, Леонид, Михаил, Ника, Павел, Тимофей.

30 апреля – Адриан, Александр, Ефрем, Иван, Макар, Михаил, Семен, Федор, Фома.

Читайте также поздравления с днем рождения женщине в стихах, прозе и смс.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Лайфхакер
Показать еще
Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все о звездах
Больше новостей
Планируете высаживать огород?
Подготовка к сезону
Лунный календарь на неделю
28 марта — 3 апреля
Влияние на жизнь
Будете святить вербу в этом году?
Когда идти в церковь?
Море по колено
Рискованные знаки зодиака
Дева
Дева
Водолей
Водолей
Стрельц
Стрельц
1 /2
Кто еще?
Магнитные бури в апреле
Прогноз
Когда Солнце будет агрессивным?
Выходные и праздники в апреле
Когда отдыхаем?
Благоприятные дни в апреле
Лунный календарь стрижек
Когда стричь волосы?

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять