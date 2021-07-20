Именины в августе-2021: кого и когда поздравлять с днем ангела

Чаще других именины в конце лета-2021 будут отмечать Иван, Александр и Петр, а вот больше всего именинников будет 25 августа.

С Днем ангела / Коллаж Сегодня / Фото: Сегодня

В какой день кого можно поздравлять с днем ангела в конце лета? У кого близится очередной семейный праздник, помимо дня рождения? Читайте подробный календарь именин на август-2021 и адресуйте наилучшие поздравления с днем ангела родным, друзьям, любимым и близким людям, а также знакомым, коллегам, сослуживцам, однокурсникам и одноклассникам.

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Чаще всего имена людям дают по святкам – церковному календарю почитания святых мучеников. К какому дню ближе всего дата рождения ребенка, имя того святого и выбирают. Так человек получает своего ангела-хранителя, который оберегает его в течение всей жизни. Примечательно, что день ангела у каждого человека может быть несколько раз в год в отличие от дня рождения.

Предлагаем вашему вниманию подробный календарь именин на каждый день августа 2021.

1 августа – Григорий, Дмитрий, Митрофан, Роман, Серафим, Степан, Тихон.

2 августа – Афанасий, Илья.

3 августа – Анна, Георгий, Евгений, Иван, Петр, Семен, Федор.

4 августа – Алексей, Корней, Корнилий, Мария, Михаил.

С Днем ангела / Фото: Pinterest

5 августа – Анна, Андрей, Аполлон, Виталий, Трофим, Федор.

6 августа – Анатолий, Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Иван, Илларион, Кристина, Николай, Поликарп, Роман.

7 августа – Александр, Анна, Ираида, Макар.

8 августа – Моисей, Прасковья, Федор.

9 августа – Анфиса, Герман, Климент, Наум, Николай, Савва.

С Днем ангела / Фото: Pinterest

10 августа – Анастасия, Антонина, Василий, Елена, Ефим, Иван, Ирина, Моисей, Николай, Павел, Прохор, Юлиан.

11 августа – Алексей, Кузьма, Константин, Михаил, Николай, Роман, Серафим, Серафима, Феодосий.

12 августа – Агния, Анатолий, Ангелина, Аполлон, Валентин, Герман, Иван, Лука, Максим, Павел.

С Днем ангела / Фото: Pinterest

13 августа – Анна, Антон, Арсений, Василий, Вениамин, Владимир, Георгий, Евдоким, Елизавета, Иван, Иосиф, Константин, Максим, Николай, Сергей, Степан, Юрий.

14 августа – Александр, Антон, Гурий, Леонтий.

15 августа – Василий, Степан.

16 августа – Антон, Кузьма.

17 августа – Антон, Денис, Евдокия, Иван, Константин, Максимилиан.

18 августа – Дарья, Евдокия, Ефим, Иван, Кристина, Максимилиан, Мария, Нонна, Симон.

С Днем ангела / Фото: Pinterest

20 августа – Александр, Алексей, Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий, Иван, Митрофан, Михаил, Никанор, Петр, Феодосий.

21 августа – Герман, Григорий, Емельян, Иосиф, Леонид, Мирон, Моисей, Николай, Савва, Федор.

22 августа – Алексей, Антон, Григорий, Дмитрий, Иван, Ирина, Леонтий, Макар, Маргарита, Мария, Матвей, Петр, Самуил, Юлиан, Яков.

23 августа – Афанасий, Вячеслав, Лавр, Лаврентий, Роман, Савва.

24 августа – Александр, Василий, Клавдий, Лилия, Макар, Максим, Мария, Марк, Мартин, Сусанна, Федор.

С Днем ангела / Фото: Pinterest

25 августа – Александр, Алексей, Антон, Аркадий, Василий, Виссарион, Вячеслав, Герман, Дмитрий, Ефим, Иван, Илья, Леонид, Матвей, Михаил, Николай, Петр, Савва, Сергей, Степан, Федор, Яков.

26 августа – Алексей, Василий, Евдокия, Иван, Ипполит, Константин, Ксения, Максим, Николай, Серафим, Тихон, Яков.

27 августа – Александр, Алексей, Аркадий, Василий, Владимир, Ева, Евдокия, Матвей, Николай, Семен, Федор, Феодосий.

С Днем ангела / Фото: Pinterest

29 августа – Аким, Александр, Анна, Лаврентий, Нил, Степан, Яков.

30 августа – Алексей, Дмитрий, Илья, Мирон, Павел, Ульяна, Филипп.

31 августа – Георгий, Григорий, Денис, Евгений, Емельян, Иван, Илларион, Иоанн, Лавр, Лев, Лука, Макар, Михаил, Ульяна, Фрол.

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