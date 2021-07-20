Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звездно Лайфхакер Техно

Красота на даче

Кофе для тела

Где сделать фото

Боремся с жарой

Путешествуем безопасно

Как вывести пятна
СЕГОДНЯ Лайфхакер Праздники

Именины в августе-2021: кого и когда поздравлять с днем ангела

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
20 июля, 14:21
Копировать ссылку
Чаще других именины в конце лета-2021 будут отмечать Иван, Александр и Петр, а вот больше всего именинников будет 25 августа.
С Днем ангела / Коллаж Сегодня
С Днем ангела / Коллаж Сегодня / Фото: Сегодня

В какой день кого можно поздравлять с днем ангела в конце лета? У кого близится очередной семейный праздник, помимо дня рождения? Читайте подробный календарь именин на август-2021 и адресуйте наилучшие поздравления с днем ангела родным, друзьям, любимым и близким людям, а также знакомым, коллегам, сослуживцам, однокурсникам и одноклассникам.

Читайте календарь летних лайфхаков, чтобы провести лето, о котором мечтали.

Увидеть разнообразие настоящей женской красоты без ретуши, а не только идеальные лица и тела в медиа и рекламе, можно с помощью проекта #ПокажитеНас и бренда Dove.

Чаще всего имена людям дают по святкам – церковному календарю почитания святых мучеников. К какому дню ближе всего дата рождения ребенка, имя того святого и выбирают. Так человек получает своего ангела-хранителя, который оберегает его в течение всей жизни. Примечательно, что день ангела у каждого человека может быть несколько раз в год в отличие от дня рождения.

Предлагаем вашему вниманию подробный календарь именин на каждый день августа 2021.

1 августа – Григорий, Дмитрий, Митрофан, Роман, Серафим, Степан, Тихон.

2 августа – Афанасий, Илья.

3 августа – Анна, Георгий, Евгений, Иван, Петр, Семен, Федор.

4 августа – Алексей, Корней, Корнилий, Мария, Михаил.

С Днем ангела
С Днем ангела / Фото: Pinterest

5 августа – Анна, Андрей, Аполлон, Виталий, Трофим, Федор.

6 августа – Анатолий, Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Иван, Илларион, Кристина, Николай, Поликарп, Роман.

7 августа – Александр, Анна, Ираида, Макар.

8 августа – Моисей, Прасковья, Федор.

9 августа – Анфиса, Герман, Климент, Наум, Николай, Савва.

С Днем ангела
С Днем ангела / Фото: Pinterest

10 августа – Анастасия, Антонина, Василий, Елена, Ефим, Иван, Ирина, Моисей, Николай, Павел, Прохор, Юлиан.

11 августа – Алексей, Кузьма, Константин, Михаил, Николай, Роман, Серафим, Серафима, Феодосий.

12 августа – Агния, Анатолий, Ангелина, Аполлон, Валентин, Герман, Иван, Лука, Максим, Павел.

С Днем ангела
С Днем ангела / Фото: Pinterest

13 августа – Анна, Антон, Арсений, Василий, Вениамин, Владимир, Георгий, Евдоким, Елизавета, Иван, Иосиф, Константин, Максим, Николай, Сергей, Степан, Юрий.

14 августа – Александр, Антон, Гурий, Леонтий.

15 августа – Василий, Степан.

16 августа – Антон, Кузьма.

17 августа – Антон, Денис, Евдокия, Иван, Константин, Максимилиан.

18 августа – Дарья, Евдокия, Ефим, Иван, Кристина, Максимилиан, Мария, Нонна, Симон.

С Днем ангела
С Днем ангела / Фото: Pinterest

20 августа – Александр, Алексей, Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий, Иван, Митрофан, Михаил, Никанор, Петр, Феодосий.

21 августа – Герман, Григорий, Емельян, Иосиф, Леонид, Мирон, Моисей, Николай, Савва, Федор.

22 августа – Алексей, Антон, Григорий, Дмитрий, Иван, Ирина, Леонтий, Макар, Маргарита, Мария, Матвей, Петр, Самуил, Юлиан, Яков.

23 августа – Афанасий, Вячеслав, Лавр, Лаврентий, Роман, Савва.

24 августа – Александр, Василий, Клавдий, Лилия, Макар, Максим, Мария, Марк, Мартин, Сусанна, Федор.

С Днем ангела
С Днем ангела / Фото: Pinterest

25 августа – Александр, Алексей, Антон, Аркадий, Василий, Виссарион, Вячеслав, Герман, Дмитрий, Ефим, Иван, Илья, Леонид, Матвей, Михаил, Николай, Петр, Савва, Сергей, Степан, Федор, Яков.

26 августа – Алексей, Василий, Евдокия, Иван, Ипполит, Константин, Ксения, Максим, Николай, Серафим, Тихон, Яков.

27 августа – Александр, Алексей, Аркадий, Василий, Владимир, Ева, Евдокия, Матвей, Николай, Семен, Федор, Феодосий.

С Днем ангела
С Днем ангела / Фото: Pinterest

29 августа – Аким, Александр, Анна, Лаврентий, Нил, Степан, Яков.

30 августа – Алексей, Дмитрий, Илья, Мирон, Павел, Ульяна, Филипп.

31 августа – Георгий, Григорий, Денис, Евгений, Емельян, Иван, Илларион, Иоанн, Лавр, Лев, Лука, Макар, Михаил, Ульяна, Фрол.

Смотрите видео, каким будет сезон отпусков-2021:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в августе-2021 года в Украине.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Лайфхак для хорошего урожая
Лунный посевной календарь на июль
Что нужно делать
Напоминалка
ДО КОНЦА ЛЕТА ОСТАЛОСЬ
дней
часов
минут
секунд
Как пережить жару
Простые лайфхаки
Если не знаешь "как" просто "хакни"
Хакнуть
Поздравления на все случаи жизни
Для настоящего кулинара
Больше хаков

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять