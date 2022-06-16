Именины в июле-2022: кого и когда поздравлять с днем ангела

В середине лета больше всего именинников будет 3, 4, 8, 13 и 17 июля.

С Днем ангела / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Кто празднует именины в июле 2022 года? Кого и когда поздравляем с днем ангела в середине лета? У кого намечается очередной семейный праздник, вдобавок к традиционному дню рождения?

Читайте календарь именин на июль-2022 и отправляйте добрые пожелания и душевные поздравления с днем ангела родным, друзьям, любимым, близким людям, а еще знакомым, коллегам, сослуживцам, однокурсникам.

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Часто имена людям дают по святкам – церковному календарю почитания святых мучеников . К какому дню ближе всего дата рождения ребенка, имя того святого и выбирают. Так человек получает своего ангела-хранителя, который оберегает его в течение всей жизни.

Календарь именин на каждый день июля-2022

1 июля – Александр, Василий, Виктор, Леонтий.

2 июля – Иван, Мария.

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3 июля – Андрей, Афанасий, Глеб, Гурий, Елисей, Иван, Инна, Лазарь, Лука, Мефодий, Наум, Римма, Фома.

Тематические картинки в день именин / Фото: unsplash

4 июля – Алексий, Анастасия, Антоний, Василиса, Георгий, Иван, Иона, Юлий, Максим, Никита, Николай, Павел, Терентий, Федор.

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5 июля – Василий, Геннадий, Юлиана.

6 июля – Агриппина, Александр, Алексий, Антоний, Артемий, Герман, Иосиф, Митрофан, Петр, Федор.

7 июля – Иван в честь Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, а также Антоний, Иаков, Никита.

8 июля – Петр и Феврония в честь благоверного князя Петра и княгини Февронии, а также Василий, Дионисий, Евфросиния, Константин, Николай, Никон, Прокопий, Семен, Федор, Федора.

9 июля – Георгий, Давид, Дионисий, Иван, Павел, Тихон.

10 июля – Амвросий, Георгий, Иванна, Мартин, Самсон.

11 июля – Кир и Иван в честь святых врачей-бессребренников, а также Сергий и Герман в память основателей Валаамского монастыря, и Павел.

12 июля – Павел и Петр в память первоверховных апостолов.

13 июля – Андрей, Арсений, Варфоломей, Василий, Динара, Иаков, Иван, Иона, Матфей, Михаил, Никон, Петр, Софроний, Стефан, Тимофей, Тихон, Филипп, Фома.

14 июля – Косма и Дамиан в честь святых врачей-бессребренников, а также Ангелина, Алексий, Аркадий, Василий, Иван, Константин, Лев, Никодим, Петр.

15 июля – Фотий.

16 июля – Александр, Анатолий, Василий, Иван, Константин, Марк, Никодим, Филипп.

17 июля – Николай, Александра, Алексей, Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия в память царственных страстотерпцев, а также: Андрей, Ефим, Марфа, Федор, Федот.

С именинами: позитивные пожелания / Фото: unsplash

18 июля – Варвара и Елизавета в память преподобномучениц великой княгини Елисаветы и инокини Варвары, а еще Анна, Афанасий, Сергей.

19 июля – Антоний, Валентин, Василий, Иннокентий, Исидор, Юлиана, Лукиан, Марфа.

20 июля – Герман, Евдокия, Лукиан, Фома.

21 июля – Прокопий.

22 июля – Кирилл, Панкратий, Федор.

23 июля – Александр, Антоний, Аполлоний, Георгий, Даниил, Леонтий, Маврикий, Нестор, Петр, Стефан.

Лучшие поздравления с именинами / Фото: unsplash

24 июля – Ольга и Елена в честь равноапостольной великой княгини Ольги, во крещении Елены, первой христианской правительницы Киевской Руси, а также Аркадий, Евфимия, Лев, Никодим.

25 июля – Антоний, Арсений, Вероника, Гавриил, Григорий, Ефим, Иван, Михаил, Серапион, Семен, Федор.

26 июля – Антоний, Гавриил, Юлиан, Сарра, Серапион, Стефан.

27 июля – Иван, Никодим, Онисим, Стефан.

28 июля – Владимир в честь равноапостольного великого князя, а также Агриппина, Матрона, Петр.

29 июля – Алевтина, Валентина, Иаков, Иван, Юлия, Матрона, Павел, Петр, Федор.

30 июля – Вероника, Лазарь, Леонид, Марина, Маргарита.

31 июля – Аполлинарий, Афанасий, Иван, Леонтий, Стефан.

Отправляйте лучшие поздравления с днем рождения в стихах, прозе и смс. Также вы можете адресовать красивые поздравления с днем рождения подруге. А еще мы собрали для вас милые поздравления мужчине в открытках.