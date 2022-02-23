Лайфхакер
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇺🇦 Призыв резервистов ⛔ Признание "ЛДНР" Россией 🚨 Режим ЧП 🎒 Тревожный чемоданчик
Поиск на segodnya.ua

Вредители растений

Авто зимой

Открытки-мотиваторы

Дешевые авиабилеты

Влажность в доме

Ананас дома
СЕГОДНЯ Лайфхакер Праздники

Именины в марте-2022: кого и когда поздравляем с днем ангела

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
23 февраля, 17:05
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В начале весны больше всего именинников будет 5, 7, 14 и 23 марта
С Днем ангела
С Днем ангела / Фото: Pinterest, Коллаж: Сегодня

Кроме разнообразных государственных праздников и приятных выходных, март-2022 подарит множество поводов, чтобы отпраздновать именины. Кого и когда можно поздравлять с днем ангела в марте-2022? У кого намечается очередной семейный праздник, помимо дня рождения?

Читайте подробный календарь именин на март-2022 и отправляйте наилучшие пожелания, а также прикольные поздравления с днем ангела родным, друзьям, любимым, близким людям, а еще знакомым, коллегам, сослуживцам, однокурсникам.

Реклама

Есть давняя традиция при рождении давать имена по святкам – церковному календарю почитания святых мучеников. К какому дню ближе всего дата рождения ребенка, имя того святого и выбирают.

Считалось, что таким образом человек получал своего ангела-хранителя , который оберегает его в течение всей жизни. Примечательно, что день ангела у каждого человека может быть несколько раз в год в отличие от дня рождения.

Календарь именин на каждый день марта-2022

1 марта – Даниил, Илья, Макар, Никон, Павел, Порфирий, Юлиан.

Реклама

2 марта – Мария, Михаил, Николай, Павел, Порфирий, Роман, Федор, Феодосий.

3 марта – Анна, Василий, Виктор, Владимир, Кузьма, Лев, Павел.

4 марта – Архип, Дмитрий, Евгений, Макар, Максим, Никита, Федор, Федот, Филимон.

Реклама

5 марта – Агафон, Антон, Афанасий, Варлам, Василий, Давид, Денис, Иван, Игнат, Иона, Лев, Леонтий, Лука, Николай, Пахом, Пимен, Савва, Сергей, Сидор, Тит, Тихон, Федор, Филипп, Фома, Ярослав.

6 марта – Александр, Георгий, Григорий, Даниил, Захар, Иван, Константин, Ольга, Павел, Тимофей.

Тематические картинки в день именин / Фото: pinterest
Тематические картинки в день именин / Фото: pinterest

7 марта – Андрей, Афанасий, Вавила, Варвара, Владимир, Виктор, Елизавета, Иван, Иосиф, Ирина, Михаил, Николай, Прасковья, Сергей, Степан, Тит, Федор, Филипп.

8 марта – Александр, Алексей, Антон, Демьян, Иван, Кузьма, Михаил, Моисей, Николай, Поликарп, Сергей.

9 марта – Иван, Иларион.

10 марта – Александр, Антон, Евгений, Тарас, Федор.

11 марта – Анна, Иван, Николай, Петр, Порфирий, Севастьян, Сергей.

С именинами: позитивные пожелания / Фото: pinterest
С именинами: позитивные пожелания / Фото: pinterest

12 марта – Макар, Михаил, Петр, Прокоп, Сергей, Степан, Тимофей, Тит, Юлиан, Яков.

13 марта – Арсений, Василий, Иван, Кира, Марина, Нестор, Николай, Сергей.

14 марта – Александр, Александра, Анна, Антон, Антонина, Василий, Вениамин, Дарья, Евдокия, Иван, Матрона, Михаил, Надежда, Нестор, Никифор, Ольга, Петр, Сильвестр.

15 марта – Агафон, Арсений, Иосиф, Савва, Федот.

16 марта – Марфа, Михаил, Севастьян.

17 марта – Александр, Василий, Вячеслав, Герасим, Григорий, Даниил, Павел, Яков.

Лучшие поздравления с именинами / Фото: pinterest
Лучшие поздравления с именинами / Фото: pinterest

18 марта – Адриан, Георгий, Давид, Иван, Ираида, Константин, Николай, Марк, Федор, Феофан.

19 марта – Аркадий, Константин, Федор.

20 марта – Анна, Антонина, Василий, Евгений, Евдокия, Екатерина, Емельян, Ефрем, Ксения, Лаврентий, Мария, Матрона, Надежда, Нестор, Николай, Нил, Павел.

21 марта – Афанасий, Владимир, Иван, Лазарь, Феодосий.

22 марта – Александр, Александра, Алексей, Афанасий, Валентин, Валерий, Дмитрий, Иван, Илья, Ираклий, Кирилл, Леонтий, Михаил, Наталья, Николай, Сергей, Тарас.

23 марта – Анастасия, Василиса, Виктор, Василиса, Галина, Георгий, Денис, Дмитрий, Киприан, Клавдия, Кондратий, Леонид, Марк, Михаил, Ника, Никифор, Павел, Феодора.

С днем ангела: прикольные картинки / Фото: pinterest
С днем ангела: прикольные картинки / Фото: pinterest

24 марта – Василий, Георгий, Ефим, Иван, Софрон, Феодора.

25 марта – Александр, Владимир, Григорий, Дмитрий, Иван, Константин, Семен, Сергей, Феофан.

26 марта – Александр, Григорий, Михаил, Никифор, Николай, Терентий, Христина.

27 марта – Венедикт, Михаил, Ростислав, Феодосий.

28 марта – Александр, Алексей, Денис, Михаил, Никандр.

С именинами: лучшие картинки / Фото: pinterest
С именинами: лучшие картинки / Фото: pinterest

29 марта – Александр, Антон, Денис, Емельян, Иван, Павел, Пимен, Роман, Трофим, Юлиан.

30 марта – Александр, Алексей, Виктор, Гавриил, Макар, Павел.

31 марта – Даниил, Дмитрий, Кирилл, Наталья, Трофим.

Читайте также:

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Лайфхакер
Показать еще
Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все новости Life
Показать больше
Все о звездах
Больше новостей
Поздравления на все случаи жизни
Doodle Сегодня
23 февраля. Джонас Солк . 68 лет назад в этот день осуществлено первое в мире массовое вакцинирование против полиомиелита…
История дня - за минуту
Лунный календарь на неделю
21 — 27 февраля
Влияние на жизнь
Благоприятные и опасные дни в феврале
Лунный календарь
Что нужно делать?

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять