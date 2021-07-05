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Ивана Купала-2021: действенные обряды для незамужних девушек

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
5 июля, 18:20
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Во время празднования Ивана Купала полезно делать различные обряды для незамужних девушек и женщин
Обряды на Ивана Купала
Обряды на Ивана Купала / Фото: Depositphotos

В ночь с 6 на 7 июля празднуют Ивана Купала. Обряды в эту ночь связанны с водой, огнем и целебными травами. Считается, что на праздник Купала вода сочетается браком с огнем, и поэтому особенно важны ритуальные действия в этот период для незамужних девушек и женщин. Предлагаем вашему вниманию народные традиции и обряды на Ивана Купала-2021.

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Ивана Купала-2021: обряды для незамужних

  • Сплетите венок из душистых трав и полевых цветов и бросьте его плыть по воде. Считается, что в той стороне, куда поплывет венок, или возле того берега, к которому он пристанет, живет ваш суженый.
  • Особенно хорошо прыгнуть в воду, чтобы венок с головы поплыл по воде. Добрый знак на Ивана Купала, когда во время этого обряда венок не утонул, а поплыл. Направление его движения укажет, откуда сватов ждать.
  • Купание – один из главных обрядов Ивана Купала. Считается, что в эту ночь вода поможет девушке стать более красивой.
  • Еще один обряд на Ивана Купала, который связан с водой – это умывание росой. Такой обряд также считается своеобразным лайфхаком для красоты женщины. Особо запасливые могут собрать купальскую росу в бутылочку. Считается, что такая вода помогает избавиться от угрей, а кожа становилась нежной.

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  • На Ивана Купала хорошо попарится в бане или сауне с вениками из душистых трав, собранных накануне. Славяне верили, что баня в день Ивана Купала способствует укреплению и восстановлению женской жизненной энергии и здоровья.
  • Травы на Ивана Купала обладают большой целебной силой. Вспомните хотя бы легенду о цветке папоротника. И хотя это только народное поверье, чтобы улучшить свое семейное положение, и, быть может, выйти замуж, девушки могут собрать ромашку, чабрец, череду, любисток и полынь. Из цветов можно сплести венок. А можно засушить эти травы и купаться в них на протяжении года для увеличения женской силы.
  • Еще одна трава Ивана Купала – тирлич. Из нее в старину девушки делали отвар и, чтобы привлечь внимание избранника, приговаривали трижды особые слова: "Тирлич, тирлич! Моего милого покличь!". Такой обряд на Ивана Купала проводили для того, чтобы девушка быстрее вышла замуж.
  • А вот традиционные прыжки через огонь лучше делать уже с будущим избранником. Таким прыжком, взявшись за руки, вы укрепите ваш будущий союз.
  • Есть особая примета на Ивана Купала: если прыгнуть через костер три раза, то будущий год будет благополучным и счастливым.

Смотрите видео о традициях и обрядах на Ивана Купала:

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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