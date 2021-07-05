Ивана Купала 2021: как сплести венок из живых цветов и травы

В Украине близится романтичный и в то же время мистический праздник – Ивана Купала-2021. Этот славянский праздник богат на обряды и традиции. Пожалуй, самым популярным является сбор трав для плетения венка и спускания его в воду в ночь на Ивана Купала.
А мы недавно путешествовали за пределами Киева на электрокаре Jaguar и посетили самые инстаграмные места, о которых рассказали здесь.
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Чтобы пустить венок и таким образом погадать на суженого-ряженого, изначально необходимо позаботиться о том, чтобы сплести такой атрибут праздника своими руками из живых цветов. На Ивана Купала традиционно плели венок из травы Иван-да-Марья, богородицкой травы, медвежьего уха и лопуха.
Ивана Купала-2021: что ни в коем случае нельзя делать
В наше время веночки больше плетут для приобщения к летней красоте праздника, не соблюдая состава трав. Конечно, венок на Ивана Купала можно купить, но лучше сделать своими руками.
Как сплести венок на Ивана Купала своими руками
- Чтобы сплести венок на Ивана Купала, вам понадобятся свежие цветы с длинными и гибкими стеблями. Это могут быть ромашки, одуванчики, васильки или клевер.
- Не стоит обрывать листья – они придадут венку объем. Очень красиво в венке смотрятся ягоды.
- Складываем вместе два стебля цветка или соединяем в пучок несколько самых крупных цветков.
- Берем следующий цветок, обматываем вокруг них его стебель.
- Каждый следующий цветок вплетаем плотнее, ближе к предыдущим. Продолжаем добавлять цветы и ягоды, пока венок не подойдет по обхвату головы.
- Соединяем концы венка вместе. Вплетаем все окончания стеблей в основание венка.
- Можно связать место соединения травой или лентой.
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Во время празднования Ивана Купала девушки опускали венки в воду и смотрели, что с ним будет: если он потонет – девушка не выйдет замуж в этом году; если отплыл от берега – жених ходит совсем близко.
Смотрите видео, как плести венок, и о других традициях и обрядах на Ивана Купала:
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2021 года в Украине.
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