Ивана Купала-2021: красивые открытки к празднику

В ночь с 6 на 7 июля украинцы отмечают Ивана Купала-2021. Life Сегодня подготовили для вас самые интересные поздравления с праздником Ивана Купала: красочные открытки, картинки, стихи, смс. Поздравьте своих родных и близких, а также знакомых, друзей и коллег.
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В этот праздник девушки гадали на суженого, пары прыгали через костер. И все не только ради забавы и веселья, а и чтобы привлечь достаток и счастье в свой дом.
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Ивана Купала-2021:поздравления в стихах
***
На Ивана на Купала
Жизнь начни свою сначала!
Ключевой водой обмойся,
И душою успокойся.
А потом бегом во двор –
В пляс и вскачь через костер!
И венки плети, и смейся –
Лишь на лучшее надейся!
***
С днем Купала поздравляем,
Только лучшего желаем:
Веселитесь, отдыхайте,
О друзьях не забывайте.
И купайтесь неустанно –
В море, речке, даже в ванной!
Чтобы смыть болезни, беды,
И испытывать победы!
***
Пора купаться в водоемах,
Иван Купала к нам пришел,
Давайте петь и веселиться,
Накроем мы огромный стол
И всем в округе пожелаем
Любви, здоровья, доброты,
Уйдет из жизни все плохое,
И скоро сбудутся мечты!
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***
На Ивана, на Купала
Над костром взлетают пары,
По реке венки плывут,
Хороводы там и тут.
Я желаю на Купала,
Чтоб судьба вас повстречала,
Пусть блеснет издалека
Цветом папоротника.
Волшебство Купальской ночи
Пусть вам счастье напророчит.
Жар костра очистит души,
Станет жизнь добрей и лучше.
***
Древний праздник, но очень красивый,
День Ивана Купала сейчас,
Лето жаркое в самом разгаре,
Зной июля в полуденный час.
Окунаться пора и купаться,
И венки на воду опускать,
Отдыхать, веселиться, смеяться
И о чувствах своих прокричать!
Смс и поздравления в прозе на Ивана Купала-2021
Сегодня наши предки праздновали Ивана Купала, это та ночь, когда все зло остается по другую сторону костра. Пусть же так и будет в жизни каждого из нас, пусть цветок папоротника найдет каждый, кому нужно чудо. И пусть впереди ждет только счастье и радость, а горести будут сожжены в ярком пламени.
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Темной купальской ночью горят костры и плывут по воде свитые девичьими ручками веночки. Так пусть же не будут забыты и впредь красивые славянские традиции и культурное наследие, подарившее нам необычный праздник на Ивана Купала, бережно хранится многие годы и нашими потомками.
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В праздник Ивана Купала разреши пожелать тебе найти цветущий папоротник, пусть и в переносном смысле: пускай в жизни у тебя все придет в норму, в доме поселятся радость и счастье, в душе расцветет улыбка, а на работе все сложится самым лучшим образом.
Смотрите видео о традициях и обрядах на Ивана Купала:
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