Ивана Купала-2022: подборка ярких праздничных картинок и поздравлений (фото)

Сегодня, 7 июля, настал день Ивана Купала. Это летний, зеленый, цветущий, душистый, солнечный праздник, наполненный волшебством и мистикой.
Поднимите настроение родным и близким людям и обязательно поздравьте с этим днем, а мы подготовили для вас светлые поздравления и красочные картинки с Ивана Купала-2022.
Ивана Купала: добрые поздравления в стихах
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Интересный праздник
К нам приходит летом –
День Иван Купалы
Я желаю встретить.
Пусть в кострах сгорают
Слезы и печали,
Пусть Иван Купала
Души очищает.
Всем желаю в праздник
Волшебства и чуда,
Радостной, счастливой
Жизнь пусть ваша будет.
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На Ивана, на Купала
Я веночек свой пускала,
Чтобы суженый пришел,
И меня скорей нашел.
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Вы бегите-ворожите,
Каждым мигом дорожите.
Пусть венки плывут по речке –
Обручальные колечки.
Пусть костры трещат-пылают,
Ваши чувства распаляют,
Очищают от невзгод.
Пусть закружит хоровод.
В эту ночь чудес и яви
Цвет свой папоротник явит.
Будет дивного немало
На Ивана на Купала.
Ивана Купала: поздравления в прозе своими словами
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Еще наши предки на Ивана Купала праздновали день, когда прыжками через ритуальный огонь можно защититься от нечистой силы, когда все зло остается по ту сторону костра, а добро с журчанием уносит девичьи веночки навстречу судьбе. Пусть так будет и впредь в нашей жизни, и пусть цветок папоротника найдет каждый, кому нужно чудо.
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Поздравляю с праздником Ивана Купала! Желаю в этот магический день, чтобы исполнились главные мечты! Живите в мире и здравии, любви и процветании, надежде и вере в добро и справедливость.
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