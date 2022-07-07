Ивана Купала-2022: подборка ярких праздничных картинок и поздравлений (фото)

Поздравляем с древним летним магическим праздником Ивана Купала.

Ивана Купала: красочные картинки и поздравления / Фото: Коллаж: Сегодня, pexels.com

Сегодня, 7 июля, настал день Ивана Купала. Это летний, зеленый, цветущий, душистый, солнечный праздник, наполненный волшебством и мистикой.

Поднимите настроение родным и близким людям и обязательно поздравьте с этим днем, а мы подготовили для вас светлые поздравления и красочные картинки с Ивана Купала-2022.

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Ивана Купала: добрые поздравления в стихах

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Интересный праздник

К нам приходит летом –

День Иван Купалы

Я желаю встретить.



Пусть в кострах сгорают

Слезы и печали,

Пусть Иван Купала

Души очищает.



Всем желаю в праздник

Волшебства и чуда,

Радостной, счастливой

Жизнь пусть ваша будет.

Ивана Купала: душевные поздравления и картинки / Фото: pinterest

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На Ивана, на Купала

Я веночек свой пускала,

Чтобы суженый пришел,

И меня скорей нашел.

С днем Ивана Купала: милые поздравления и картинки / Фото: pinterest

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Вы бегите-ворожите,

Каждым мигом дорожите.

Пусть венки плывут по речке –

Обручальные колечки.



Пусть костры трещат-пылают,

Ваши чувства распаляют,

Очищают от невзгод.

Пусть закружит хоровод.



В эту ночь чудес и яви

Цвет свой папоротник явит.

Будет дивного немало

На Ивана на Купала.

Ивана Купала: лучшие пожелания 7 июля / Фото: pinterest

Ивана Купала: поздравления в прозе своими словами

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Еще наши предки на Ивана Купала праздновали день, когда прыжками через ритуальный огонь можно защититься от нечистой силы, когда все зло остается по ту сторону костра, а добро с журчанием уносит девичьи веночки навстречу судьбе. Пусть так будет и впредь в нашей жизни, и пусть цветок папоротника найдет каждый, кому нужно чудо.

Искренние поздравления с Ивана Купала / Фото: pinterest

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Поздравляю с праздником Ивана Купала! Желаю в этот магический день, чтобы исполнились главные мечты! Живите в мире и здравии, любви и процветании, надежде и вере в добро и справедливость.

С Днем Ивана Купала: картинки и поздравления / Фото: pinterest

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