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Ивана Купала: тематические картинки, проза и стихи

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
7 июля, 05:05
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Яркие поздравления с праздником Ивана Купала-2021 для родных, близких, друзей, коллег в прозе, картинках, стихах, смс
С Днем Ивана Купала
С Днем Ивана Купала / Фото: Pexels

Сегодня, 7 июля, мы отмечаем радостный и красивый летний праздник Ивана Купала-2021, посвященный древним славянским традициям, почитанию стихий солнца, воды, трав и цветов, а еще молодости и любви.

Обязательно поздравьте с этим знаменательным летним днем своих родных, знакомых и друзей. Специально для вас Life Сегодня подготовили эффектные картинки, радостные пожелания, прикольные стихи и добрые слова в праздник Ивана Купала-2021.

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А мы недавно путешествовали за пределами Киева на электрокаре Jaguar и посетили самые инстаграмные места, о которых рассказали здесь.

Также читайте календарь летних лайфхаков, чтобы провести лето, о котором мечтали.

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Красивые поздравления с праздником Ивана Купала в стихах

***

Иван Купала наступает,
Вечерней тайны торжество.
В лесу полночном расцветает
Заветный папоротник вновь.

Костры горят, кидая блики.
Танцует резво молодежь.
Сегодня тени многолики,
И праздник этот всем хорош.

Пусть день сегодня необычный
Наполнит сказкою твой мир.
Подарит счастье в жизни личной,
Костром зажжет огонь любви.

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Поздравляем с Ивана Купала
Поздравляем с Ивана Купала / Фото: Pixabay

Прикольные стихи в день Ивана Купала

***

Днем мы будем обливаться
И веселью предаваться.
Из цветов сплетем венки,
Чтоб пускать их у реки.

К ночи разведем костер,
Будем прыгать мы на спор.
Спросите: что за забавы?
Это день Иван Купала!

С праздником Ивана Купала
С праздником Ивана Купала / Фото: Depositphotos

С праздником Ивана Купала: душевные поздравления

***

В праздник Ивана Купала желаю тебе щедрости судьбы и пышности природы, чистой воды и яркого огня, душевного исцеления и бодрости тела, доброй удачи и благополучия на жизненном пути.

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Ивана Купала
Ивана Купала / Фото: Depositphotos

С Ивана Купала: лучшие пожелания в стихах

***

Расплетай, невеста, косы,
Выходи простоволосой,
Да венком себя укрась,
Веселись сегодня всласть.

Оставляй, жених, печали,
Возле речки, у причала
Одиночеству не место.
Ждет тебя судьба-невеста.

Вы бегите-ворожите,
Каждым мигом дорожите.
Пусть венки плывут по речке –
Обручальные колечки.

Пусть костры трещат-пылают,
Ваши чувства распаляют,
Очищают от невзгод.
Пусть закружит хоровод.

В эту ночь чудес и яви
Цвет свой папоротник явит.
Будет дивного немало
На Ивана на Купала.

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С Днем ​​Ивана Купала: короткие смс

***

На Ивана, на Купала
Я веночек свой пускала,
Чтобы суженый пришел,
И меня скорей нашел.

С Днем Ивана Купала
С Днем Ивана Купала / Фото: Pixabay

Добрые поздравления на Ивана Купала в прозе

***

Поздравляю тебя с праздником Ивана Купала! Спешу пожелать здравствовать, процветать, любить, мечтать, надеяться, верить, вспоминать с улыбкой прошлое, смотреть с оптимизмом в будущее, а в настоящем обязательно найти свой волшебный цветок папоротник, который подарит тебе счастье, мир и радость.

С праздником Ивана Купала
С праздником Ивана Купала / Фото: Pixabay

Сказочные поздравления с Ивана Купала

***

Поздравляю с Днем Ивана Купала. Желаю тебе найти свой цветущий папоротник, которой поможет твоему сердцу расцвести лепестками счастья и любви. Пусть тебе встречаются добрые люди, пусть в этот день с тобой случится настоящее чудо и не одно! Здоровья, благодати и радости.

Смотрите видео о традициях и обрядах на Ивана Купала:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2021 года в Украине.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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