Как использовать битые елочные игрушки: оригинальные идеи с фото

Не спешите избавляться от разбитой стеклянной игрушки – ее можно обновить или даже реставрировать

Что можно сделать с битыми елочными игрушками / Фото: Коллаж: Сегодня

С приближением новогодней поры самое время задуматься и о праздничном декоре. Ранее мы уже рассказывали, как украсить елку на Новый год 2022 и как сделать съедобные елочные игрушки.

Многие люди любят традиционные стеклянные елочные шарики, фигурки и другие украшения. Но при всей своей красоте и самобытности у них есть недостаток – стекло очень хрупкое и часто бьется . И доставая из коробки украшения, можно с разочарованием обнаружить одну-две, а то и больше потерь.

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Не стоит выбрасывать разбитую игрушку. Если она – любимая, красивая или дорога как память, и вам жаль с ней расставаться , ее можно попробовать восстановить или использовать для изготовления других новогодних украшений. А мы подскажем несколько лайфхаков, что можно с ними сделать.

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Как использовать битые елочные игрушки: лайфхаки

Лайфхак 1. Реставрация

Как использовать битые елочные игрушки / Фото: скриншот из YouTube/My DIY life

Если игрушка разбилась не полностью, к примеру, от нее отпал небольшой кусочек, то можно аккуратно заклеить дырку с помощью эпоксидного клея или суперклея. Большую дырку лучше сначала заделать смятой бумажной салфеткой, чтобы клей не проваливался внутрь, и приклеить крупные отбитые части. Поворачивайте игрушку так, чтобы застывая, клей принимал правильную форму. Затем оставьте до полного высыхания и разукрасьте игрушку акриловыми красками, лаком для ногтей, втиркой и блестками.

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Лайфхак 2. Маскировка

Как использовать битые елочные игрушки / Фото: pinterest

Другой вариант восстановления елочной игрушки – не реставрация, а маскировка погрешностей , дырок и потертостей. Если вам хочется обновить старую разбитую игрушку, ее можно перекрасить, добавить блесток и бусинок, а дырки задекорировать снежной ватой, аппликацией, ленточками, бантиками, атласными цветочками, прочей фурнитурой и мишурой.

Лайфхак 3. Переделка

Как использовать битые елочные игрушки / Фото: pinterest

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Если восстановить битую игрушку сложно, и ее никак нельзя повесить на елку в первоначальном виде, то можно использовать как элемент для новогоднего декора . К примеру, изготовить венок, оформить подсвечник или корзинку, сделать подвесную композицию на стену и т.д. Для этого нужно развернуть и закрепить игрушку целым боком, а битую сторону, наоборот, скрыть с глаз.

Лайфхак 4. Посыпка

Как использовать битые елочные игрушки / Фото: pinterest

И, наконец, рассыпавшиеся на осколки игрушки, которые не подлежат восстановлению, пригодятся вам для создания новых елочных украшений . Поместите их между листами плотной бумаги и аккуратно пройдитесь молотком или скалкой, чтобы измельчить в блестки. На тусклые или надоевшие елочные шарики, требующие обновления, шишки, свечи или просто вырезанные картонные фигурки нанесите клей и посыпьте блестящей стеклянной крошкой. Но будьте очень аккуратны, чтобы не порезаться.

Лайфхак 5. Наполнитель

Как использовать битые елочные игрушки / Фото: pinterest

Гораздо безопаснее использовать яркие, но острые блестки из разбившихся игрушек не снаружи, а внутри украшений . Возьмите прозрачные елочные шары или стеклянную баночку, соорудите внутри интересную композицию или просто смажьте клеем и наполните битым стеклом – получится оригинальный новогодний декор.

Ранее мы рассказывали, как задобрить Тигра, чтобы Новый год 2022 был удачным и счастливым.