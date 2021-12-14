Как использовать остатки подарочной бумаги для украшения – идеи с фото

После подготовки новогодних подарков часто остаются обрезки яркой и нарядной упаковочной бумаги . Запасливые мастера и хендмейдеры ни за что не выбросят эту ценность, а найдут ей применение.
Мы собрали для вас множество интересных вариантов и фотографий, как использовать остатки подарочной бумаги для украшения чего угодно. Смотрите, придумывайте, создавайте, творите и дарите радость себе и окружающим .
Как использовать бумагу для подарков: лайфхаки
- Лайфхак 1. Украшение
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Запаковали подарок? А теперь из остатков бумаги можно сделать миниатюрное украшение и прикрепить к основному подарку, тем самым оживив его и определив тематику праздника.
- Лайфхак 2. Блокноты
Из больших обрезков сформируйте страницы будущей книжки , а из маленьких вырежьте всевозможные фигурки, надписи, узоры, орнаменты и другие элементы декора. Страницы можно дополнить кармашками, книжечками, а также украсить вырезанными фигурками. Затем соберите и скрепите всю эту красоту с помощью клея, скотча, степлера или ниток – блокнот для памяток и записей готов!
- Лайфхак 3. Фотоальбом
Аналогичным образом из обрезков бумаги оформляется фотоальбом, только тут важно сделать плотную обложку, а также предусмотреть место и крепление для фотографий внутри книжки.
- Лайфхак 4. Открытка
Поздравительная открытка, сделанная своими руками, да еще и с помощью собственной фантазии – приятна вдвойне! Используйте сочетание самой разной упаковочной бумаги . Чем ярче и больше контраста – тем лучше!
- Лайфхак 5. Календарь
Всевозможные календари, трешбоксы, карты желаний и другие вещи, где требуются прикольные, миниатюрные, разноцветные и разнофактурные элементы украшения . Их можно сделать в виде ячеек, мешочков, конвертов, коробочек, а заполнить по своему усмотрению – сладостями, мотивирующими надписями, умными мыслями.
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