Как использовать шишки в новогоднем декоре: множество неожиданных идей с фото

Украсьте дом на Новый год 2022 с помощью природных материалов: яркие лайфхаки и идеи с шишками

Как из шишек сделать новогодние украшения / Фото: Коллаж: Сегодня

Если вы любите рукодельничать , то готовясь к новогодним праздникам, примените свою любовь на практике. Ранее мы уже рассказывали, как украсить елку на Новый год 2022 и как сделать съедобные елочные игрушки.

А сегодня предлагаем вам использовать для праздничного декора шишки. Обыкновенные сосновые или еловые шишки , которые вы, возможно, насобирали в лесу во время прогулки, но еще не придумали, что с ними сделать. Мы собрали множество прикольных идей и фото, что сделать из шишек на Новый год.

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Как использовать шишки в новогоднем декоре: лайфхаки

Лайфхак 1. Подсвечники

Что сделать из шишек / Фото: pinterest

Небольшие шишки смотрятся органично и мило в сочетании со свечами . В прозрачную стеклянную банку поместите хвойные веточки и свечи-таблетки, а снаружи привяжите шишки – подсвечник готов. Не забывайте аккуратно обращаться с огнем!

Лайфхак 2. Свечи

Что сделать из шишек / Фото: pinterest

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Другой вариант – поместить свечу непосредственно в саму шишку . Для этого нужно взять шишку побольше, срезать в ней верхушку, вскрыть лаком и вставить таблетку.

Лайфхак 3. Светильник

Что сделать из шишек / Фото: pinterest

Поместите побольше шишек в красивую вазу , обмотайте снаружи или внутри гирляндой и любуйтесь яркими огоньками в темноте.

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Лайфхак 4. Люстра

Что сделать из шишек / Фото: pinterest

На время новогодних праздников пусть ваша люстра преобразится в сказочный дремучий сосновый бор .

Лайфхак 5. Занавески

Что сделать из шишек / Фото: pinterest

Целые шишечные гирлянды, панно или занавески можно развесить на двери и окна – они создадут настоящую зимнюю атмосферу. А если поместить их возле зеркал, тогда шишек станет в два раза больше!

Лайфхак 6. Аппликация

Что сделать из шишек / Фото: pinterest

Кстати, шишки как исходные материал можно брать не целыми, а срезать с них чешуйки и приклеить на основу в виде аппликации. Таким способом можно сделать, к примеру, елочку.

Лайфхак 7. Корзинки

Что сделать из шишек / Фото: pinterest

Из шишек получаются нарядные корзинки. Лучше для этого подходят сосновые – они более плоские. Такие корзинки можно наполнить сладостями, фруктами или же сделать икебану, украсив хвойными ветками.

Лайфхак 8. Рождественский венок

Что сделать из шишек / Фото: pinterest

Вот какой нарядный веночек получается из шишек. Можно взять сосновые, еловые, пихтовые, кедровые или все вместе. Дополните композицию елочными игрушками и можно вешать на двери.

Лайфхак 9. Визитки

Что сделать из шишек / Фото: pinterest

Чтобы удобно рассадить гостей, сервируя новогодний стол, разложите нарядные именные шишечки на тарелки.

Лайфхак 10. Цветочный букет

Что сделать из шишек / Фото: pinterest

Соскучились за цветущей лужайкой во время суровой зимы? Превратите шишки в нарядный летний букет – вот удивятся ваши гости! Для этого нужно выстричь секатором серединки в шишках и раскрасить их.

Лайфхак 11. Елочные игрушки

Что сделать из шишек / Фото: pinterest

Из украшения – только бантик. Мило, лаконично и естественно . Но это – как вам подскажет фантазия, ведь можно разукрасить, обклеить бусинами или посыпать блестками.

Лайфхак 12. Снежинки

Что сделать из шишек / Фото: pinterest

Выберите небольшие шишечки и склейте их по кругу основаниями друг с другом. А сверху прикрепите снежинки и повесьте на елку.

Лайфхак 13. Елки

Что сделать из шишек / Фото: pinterest

Из сосновой шишки можно сделать новогоднюю елочку . Белая краска, блестки несколько бусинок – и вот на столе появилась миниатюрная красавица.

Лайфхак 14. Олени

Что сделать из шишек / Фото: pinterest

Можно придумать массу прикольных поделок из шишек на Новый год. Особенно такое занятие обожают дети. Да и взрослые не прочь вспомнить детство. Вот для таких оленят главное – чтобы ножки были устойчивыми.

Лайфхак 15. Снеговичок

Что сделать из шишек / Фото: pinterest

Сделайте из шишки веселого снеговичка, поставьте его на лыжи из палочек для мороженого , а в руки дайте палки-шпажки. И не забудьте надеть шапочку и шарф, чтобы он не замерз.

Лайфхак 16. Совы

Что сделать из шишек / Фото: pinterest

А для таких совушек пригодятся кусочки фетра – из них вырежьте крылья, глазки и мордашки.

Ранее мы рассказывали, как задобрить Тигра, чтобы Новый год 2022 был удачным и счастливым.