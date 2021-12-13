Как красиво упаковать подарок на Новый год и Рождество-2022

Мало просто выбрать подарок к празднику – нужно его еще эффектно презентовать

Как упаковать подарок / Фото: Коллаж: Сегодня

Подготовка к наступающему Новому году 2022 идет полным ходом. И это правильно: не стоит откладывать все на последний день – его, как обычно не хватит. Лучше заранее продумать декор комнаты, наряд для елки, украшение новогодних блюд. А еще обязательно оформить подарки для друзей, родных и близких людей.

Мы подготовили для вас несколько прикольных и интересных идей с фото, как красиво, эффектно и необычно упаковать новогодние подарки .

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Как упаковывать подарки: лайфхаки

Лайфхак 1. Эко-упаковка

Как упаковывать подарки на Новый год / Фото: pinterest

В последнее время очень модно и стильно смотрится упаковка подарков из эко-материалов . Обычная оберточная бумага дополняется декором из мешковины, веревочек и миниатюрных композиций из веточек, ягод, орехов, шишек, цветов – на ваш выбор. И не забудьте о приятной подписи, чтобы ваш подарок не затерялся под елкой.

Лайфхак 2. Яркие обертки

Как упаковывать подарки на Новый год / Фото: pinterest

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Альтернативный вариант – красочная и броская оберточная бумага с красивым рисунком, пестрым орнаментом и не менее яркими лентами. Мимо такого подарка сложно пройти, его невозможно не заметить – к нему так и тянутся руки и хочется распаковать его первым.

Лайфхак 3. Мандариновый декор

Как упаковывать подарки на Новый год / Фото: pinterest

Оформить новогодние подарки можно с помощью мандаринок. Придумайте нарядную миниатюрную композицию , закрепите нитками и обвяжите свой презент.

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Лайфхак 4. Разукрашенная бумага

Как упаковывать подарки на Новый год / Фото: pinterest

Можно купить уже готовую бумагу и завернуть в нее свой подарок. Но если вы человек творческий, можете сами придумать собственный неповторимый рисунок и разукрасить обертку или же наштамповать орнамент. Для этого вам пригодится губка или, к примеру, сырая картофелина , из которой легко вырезать шаблон.

Лайфхак 5. Декор пакетов

Как упаковывать подарки на Новый год / Фото: pinterest

Простой и скучный бумажный пакет можно оживить, если оформить его по-новогоднему. Сделайте аппликацию из цветной бумаги, а рукавички вырежьте из старых журналов или даже нот.

Лайфхак 6. Упаковка из ткани

Как упаковывать подарки на Новый год / Фото: pinterest

Замотать подарок можно не только в бумагу, но и сшить милую торбочку из ткани . В такие маленькие мешочки удобно складывать угощения, мандаринки, орехи или небольшие презенты.

Лайфхак 7. Круглая упаковка

Как упаковывать подарки на Новый год / Фото: pinterest

Какие-то круглые предметы упакуйте в виде яркой аппетитной конфетки . Такая "обертка" может скрывать кастрюльку, тарелку, блюдо, подставку под горячее и т.д.

Лайфхак 8. Упаковка-мешок

Как упаковывать подарки на Новый год / Фото: pinterest

Для больших, объемных, мягких подарков подойдет обыкновенный мешок , оформленный в виде снеговика. Подушку, плед или свитер сложите в пакет, перевяжите бантом, прикрепите нос и глазки, а сверху наденьте красную шапку.

Лайфхак 9. Упаковка для бутылок

Как упаковывать подарки на Новый год / Фото: pinterest

Чтобы эффектно презентовать шампанское, свяжите или сшейте вот такого веселого снеговичка. Бутылка не разобьется при транспортировке , а после праздника еще послужит нарядным декором.

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