Как оформить мандаринами Новый год-2022: множество прикольных идей и фото

Мандарины можно не только есть, но и чудесно украсить ими праздник.

Новогодние мандарины: как красиво оформить праздник / Фото: Коллаж: Сегодня

В канун новогодних праздников-2022 предлагаем вам идеи, как ярко, вкусно, ароматно декорировать дом, украсить елочку, накрыть стол, оформить подарки – и все это с помощью мандаринов ! Ведь у многих людей Новый год ассоциируется именно с этими тропическими плодами.

Так что уже сейчас запасайтесь мандаринками , аккуратно очищайте с них кожуру и ни в коем случае не выбрасывайте – все это пригодится для новогоднего декора.

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Ранее мы рассказывали, как креативно украсить елку на Новый год. А еще, как своими руками сделать новогодние игрушки для веселого и радостного праздника.

Как использовать мандарины для украшений: лайфхаки

Лайфхак 1. Мандариновые дольки

Как использовать мандарины на Новый год / Фото: pinterest

Для многих украшений важно подготовить исходный материал , из которого затем можно делать всевозможные элементы декора. Мандарины тонко порежьте одинаковыми кружочками, разложите на противне и высушите в духовке.

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Лайфхак 2. Венок из свежих мандаринов

Как использовать мандарины на Новый год / Фото: pinterest

Встречайте Новый год и гостей уже с порога. Такой новогодний венок готовится очень просто: мандаринки поочередно нанизываются по центру на проволоку и декорируются еловыми веточками и бантами. А для большего аромата сделайте ажурные надрезы на кожуре и добавьте специй.

Лайфхак 3. Сухой мандариновый венок

Как использовать мандарины на Новый год / Фото: pinterest

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Праздничный веночек можно изготовить и из сухих фруктов . Вам нужно шилом проделать отверстия в дольках, нанизать на проволоку или сшить нитками между собой. Тонкие дольки особенно красиво смотрятся напротив света.

Лайфхак 4. Мандариновая гирлянда

Как использовать мандарины на Новый год / Фото: pinterest

Из сухих долек кроме венка можно сделать гирлянду и повесить на елку, на камин или в комнате. Нанижите цитрусы на нитку, дополните другими ягодами и специями – получится нарядное эко-украшение.

Лайфхак 5. Елочные игрушки

Как использовать мандарины на Новый год / Фото: pinterest

Нанижите на нитку дольки мандарина, добавьте для запаха корицу и лавровый лист, и можно цеплять на елку.

Лайфхак 6. Елочные украшения

Как использовать мандарины на Новый год / Фото: pinterest

Вот такие нехитрые приспособления вам понадобятся, чтобы сделать звездочки, шарики, елочки и другие фигурки для украшения и гирлянд. Из свежих мягких шкурок наштампуйте заготовки , а затем высушите их.

Лайфхак 7. Букет из мандаринов

Как использовать мандарины на Новый год / Фото: pinterest

Ваш любимый человек любит мандарины? Тогда преподнесите ему праздничный букет. Вам понадобится полкило мандаринов, пара еловых веточек, шпажки и крафтовая бумага. А если дополнить композицию светящейся гирляндой – получится очень романтично.

Лайфхак 8. Мандариновые тигрята

Как использовать мандарины на Новый год / Фото: pinterest

Рыжие мандариновые бока так и просятся, чтобы на них нарисовали черные полоски, как у символа наступающего 2022 года.

Лайфхак 9. Мандариновая упаковка

Как использовать мандарины на Новый год / Фото: pinterest

Оформить новогодние подарки также можно с помощью мандаринок. Придумайте нарядную миниатюрную композицию, закрепите нитками и обвяжите свой презент.

Лайфхак 10. Мандариновая новогодняя елка

Как использовать мандарины на Новый год / Фото: pinterest

Сделайте из мандаринов новогоднюю елочку и поставьте в комнате или украсьте нею праздничный стол.

Лайфхак 12. Мандариновые свечи

Как использовать мандарины на Новый год / Фото: pinterest

Оформляя ритуальный праздничный огонь, расположите мандарины не снаружи, а внутри свечи. Тонкие высушенные дольки фрукта поместите в стакан, насыпьте кофейных зерен и не забудьте про фитиль. Залейте все парафином и подождите, чтобы он застыл.

Лайфхак 12. Аромамандаринки

Как использовать мандарины на Новый год / Фото: pinterest

Для этих пахучих и ярких шариков нужно заранее сделать заготовки . Пополняя запасы витамина С, прежде чем почистить мандаринку, сделайте на ней надрезы и аккуратно снимите кожуру. Затем наполните ее любимыми специями, скрепите концы и высушите в духовке или в комнате. А дальше их можно цеплять на елку, развесить гирляндами или разбросать по книжной полке.

Лайфхак 13. Цитрусовые подсвечники

Как использовать мандарины на Новый год / Фото: pinterest

Очень популярное украшение праздника – яркие аромаподсвечники. Их делают из апельсинов, мандаринов, грейпфрутов, лимонов. Мандариновая кожица – самая нежная и ее легко проткнуть специями, к примеру, гвоздичками, чтобы выложить орнамент. Срежьте верхушку и вставьте свечу-таблетку.

Лайфхак 14. Подсвечники из мандариновой кожуры

Как использовать мандарины на Новый год / Фото: pinterest

Другой вариант – залить мандариновую шкурку растопленным парафином. Внутрь пустой кожуры вставьте фитиль, а, чтобы он не упал, закрепите с помощью соломинки или прищепки, пока свеча не застынет.

Лайфхак 15. Мандариновая корзина

Как использовать мандарины на Новый год / Фото: pinterest

Иногда мандарины – это просто мандарины ! Поставьте на стол плетеную корзинку, доверху наполненную этими чудо-фруктами – и новогоднее настроение вам обеспечено!

Лайфхак 16. Мандариновые занавески

Как использовать мандарины на Новый год / Фото: pinterest

Под занавес – шторы на окна. Да, тут использованы не только мандарины, а и все остальные цитрусовые "родственника". Но посмотрите, как красиво они светятся на свету , особенно если выглянуло солнце.

Ранее мы рассказывали, как задобрить Тигра, чтобы Новый год 2022 был удачным и счастливым.